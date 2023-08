Prinz Norin: Er kann alles, aber besonders gut ist er, wenn es deep wird

Prinz Norin kennt das Gefühl nicht, wie es ist eine Heimatstadt zu haben. Dass er die Abwesenheit von diesem Verwurzelt sein, ausgerechnet im Red Bull 60 Seconds Freestyle anspricht ist kein Zufall: «Viele nutzen diese Challenge, um über ihre Hometown zu sprechen. Ich wollte das ganze umdrehen und darüber rappen, dass ich eben keine habe». Dabei schwingt in seiner Stimme aber kein Groll mit darüber, dass seine Situation so ist wie sie ist. Vielmehr spürt man, dass er sich entschieden hat seine Vergangenheit anzunehmen und diese Reise jetzt ganz bewusst geht. Und gleichzeitig weiss er bestens, wie sich Heimat anfühlt: «Das geht wohl nicht nur mir so, sondern vielen anderen Leuten auch. Heimat ist für mich nicht an einen Ort geknüpft, sondern viel mehr an meine liebsten Menschen um mich herum». Es sind dieselben Leute, die ihm auch Inspiration für seine Musik liefern: «Zwar muss es cool sein, zu einer Stadt und einem Movement dazu zu gehören und es ist auch sehr üblich in der Schweizrap Szene. Aber ich sehe keine Stadtgrenzen. Meine Inspiration kommt von allem um mich herum und natürlich am meisten auch von mir selbst und meinem Leben».