Red Bull 60 Seconds mit Ryan87: «Strassenrap hat mich ausgewählt»

Vom Block kommen bedeutet auch, dass man nicht mit den einfachsten Voraussetzungen ins Leben geschickt wurde. Er sagt selbst, dass sich die Schicksale hier in der Schweiz vielleicht nicht mit Amerika vergleichen lassen, aber: «Auch in der Schweiz gibt es genügend Geschichten von Menschen, die irgendwie den Anschluss an die Gesellschaft verpasst haben und unter anderen Bedingungen leben müssen». Deswegen ist es wohl auch kein Zufall, dass er sich dem Strassenrap zugewandt hat. Beziehungsweise müsste man sich an dieser Stelle eigentlich fragen, ob diese Art von Rap überhaupt eine bewusste Entscheidung ist: «Man kann diese Musik nur machen, wenn man gewisse Dinge erlebt hat. Deswegen wählt einem Strassenrap aus und nicht umgekehrt». Dass Musik vielen Menschen in schwierigen Situationen helfen kann, weiss Ryan87 aus eigener Erfahrung. Rap habe ihm dabei geholfen, sich von gewissen dunkeln Kapiteln seines Lebens abzuwenden: «Ich möchte anderen zeigen, dass es auch noch einen anderen Weg gibt. Ich habe das alles durchgemacht, dass es vielleicht andere gar nicht erst durchmachen müssen».

