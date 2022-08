SGB: Frischer Sound mit Oldschool-Attitüde

Wenn es darum geht, jene Künstler*innen aufzuzählen, die die Schweizer Rapszene in Zukunft prägen werden, fällt immer öfter der Name SGB . Die Rapperin mit finnischen Wurzeln, die in Fribourg aufwuchs und mittlerweile in Bern unterwegs ist, überzeugt mit einer beeindruckenden Ausstrahlung, ganz viel Live-Energie und einem sehr abwechslungsreichen Soundbild, das Einflüsse aus dem Westcoast-Rap der 1990er-Jahre mit moderneren Patterns mischt.

SGB bei Red Bull 60 Seconds - check it out:

Die Vielseitigkeit liegt in ihrer DNA. In der Bilingue-City Fribourg kam sie schon schnell mit verschiedenen Einflüssen in Kontakt: «Manche Freunde sprachen Deutsch, andere Französisch, das war völlig normal.» So hat SGB am Anfang auch schon auf Englisch und Französisch gerappt: «Das fand ich zu Beginn cooler, mit Mundart-Rap hatte ich eher Mühe.» Da sie aber Wert auf lyrische Texte legt, kam sie irgendwann zum Schluss, dass sie sich auf Berndeutsch einfach am besten ausdrucken kann: «Nach dem fünften englischen Track geht dir irgendwann der Wortschatz aus und die Aussagen werden ein bisschen floskelhaft.» Die Songs des Berner Rap-Duos S.O.S. zeigten ihr dann, dass Sprechgesang auf Mundart keineswegs peinlich sein muss: «Bei ihnen war es richtig fresh und nice.»

Die Rapperin aus Bern gilt als grosse Nachwuchshoffnung für CH-Rap © Claude Gabriel

Doch SGB suchte nicht nur in den Sprachen nach Abwechslung, sie experimentiert auch in Bezug auf die Styles, die sie in ihrer Musik vereint. Die gebürtige Fribourgerin vermischt in ihrem Sound die Attitüde eines 2Pac und eines Dr. Dre mit der Lässigkeit eines Lil Uzi Vert und Drake. «Ich liebe das Lyrische am Oldschool-HipHop, diese Straight-in-your-face-Attitüde», erklärt sie, «doch der Newschool-Sound sagt mir beattechnisch und von der Energie definitiv mehr zu.»

In Bezug auf die Instrumentals orientiert sie sich am legendären Westcoast-Movement «Shoreline Mafia», sucht aber auch im Eastcoast-Sound aus Detroit nach Inspirationen: «Ich habe noch keine konkrete Linie», gibt sie offen zu, «sondern picke mir von den Künstlerinnen und Künstlern, die mich inspirieren, jene Dinge heraus, die mir gefallen.»

SGB während seiner Red Bull 60 seconds Performance. © Claude Gabriel

Umso vehementer steht sie jedoch für ihre Entourage um Rap-Homie Mabuyu ein: «Diese Menschen bedeuten mir extrem viel. Sie sind meine Ride-or-Dies, kommen an alle meine Konzerte. Mir machen praktisch alles zusammen und sind wie eine Familie. Ohne sie würde sich mein Sound wohl völlig anders anhören.»

Dieser entsteht mal völlig unverkrampft, mal verkopft: «Es ist 50/50: Bisweilen gehe ich sehr spontan an die Musik heran. Wenn der Beat kickt, fliessen die Hooks und die Rhymes einfach aus mir heraus. An anderen Songs wiederum bastle ich monatelang herum, bis sie perfekt sind.» Das Wichtigste bleiben für die Fribourgerin aber Auftritte vor Publikum: «Liveshows sind der Grund, warum ich Musik mache. Ich stecke viel Energie hinein, gebe immer hundert Prozent.»

Es braucht mehr Girls im Schweizer HipHop, das ist klar. SGB

Als Female MC fühlt sich SGB wohl in der Szene: «Wenn ich zum Beispiel an einem Cypher oder an einem Festival unterwegs bin, werde ich fair behandelt.» Sie freut sich darüber, dass immer mehr Frauen sich in der Szene einen Namen machen: «Es braucht mehr Girls im Schweizer HipHop, das ist klar.»

Red Bul 60 seconds - SGB und die Stadt Bern © Claude Gabriel

In Zukunft peilt sie an, von der Musik zu leben: «Früher hätte ich nie gedacht, dass es möglich sein könnte. Aber mit den Shows und der vielen Liebe, die man in die Musik steckt, könnte es tatsächlich klappen.» Doch auch wenn die Selbstständigkeit ihre grosse Vision ist, will sie ihren künstlerischen Anspruch nicht unterordnen: «Ich will mich in erster Linie weiterentwickeln und mehr Leute erreichen, die meine Musik verstehen.» Dabei möchte sie auch ihr Team pushen: «Ich werde immer mit meinen Jungs zusammen Sound machen. Wir wollen zusammen gross werden.»