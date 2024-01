Red Bull 60 Seconds mit Sirius: Seine Art ist vom Aussterben bedroht

Skifahren, Natur, frische Luft und diese eine Landessprache, die kaum jemand versteht: Es sind diese Dinge, die einem sofort in den Sinn kommen, wenn man an den Kanton Graubünden denkt. Nur Klischees sind das nicht, bestätigt Sirius, ein waschechter Bündner und Rapper: «Wenn ich für ein Weilchen weg bin, dann vermisse ich schon vor allem die Berge und die Natur. Und natürlich diese gewisse Ruhe, die man hier oben hat». Wer nun Rap im Bündnerdialekt erwartet, liegt aber falsch. Sirius präsentiert in seinem Red Bull 60 Seconds Freestyle seine andere Muttersprache, nämlich Rätoromanisch.

Skifahren, Natur, frische Luft und diese eine Landessprache, die kaum jemand versteht: Es sind diese Dinge, die einem sofort in den Sinn kommen, wenn man an den Kanton Graubünden denkt. Nur Klischees sind das nicht, bestätigt Sirius, ein waschechter Bündner und Rapper: «Wenn ich für ein Weilchen weg bin, dann vermisse ich schon vor allem die Berge und die Natur. Und natürlich diese gewisse Ruhe, die man hier oben hat». Wer nun Rap im Bündnerdialekt erwartet, liegt aber falsch. Sirius präsentiert in seinem Red Bull 60 Seconds Freestyle seine andere Muttersprache, nämlich Rätoromanisch.

Viel Aufmerksamkeit kriegt die Region auf jeden Fall in diesen Tagen, wenn das Laax Open stattfindet. Ein Event für Snowboard-Freestyler, der Menschen aus der ganzen Schweiz und natürlich auch aus Laax selbst begeistert. Sirius trifft man jedes Jahr dort an: «Es ist schon so, dass das Laax Open ein grosses Happening ist für uns. Natürlich allgemein für alle Leute, die selbst gerne snowboarden. Es ist extrem faszinierend, was die Athleten leisten».

