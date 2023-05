Vom Papier ins Fahrerlager: Design-Guru Adrian Newey im Interview

Das erste ist Neugier -- Neugier und Beobachtung. Schau dir andere Autos an, sei es in der Formel 1 oder in einem völlig anderen Bereich, der dich interessiert. Und stelle dir die Frage: "Warum machen die das? Was machen sie?" Dann fertige eine Skizze davon an.

Wenn man eine Skizze oder ein Doodle anfertigt, dann macht man das meistens auf einem Blatt Papier. Autos und andere Objekte sind dreidimensional. Wenn man also in 2D zeichnet, muss man versuchen, es in 3D zu visualisieren. Normalerweise mache ich mehrere Skizzen aus verschiedenen Perspektiven -- zum Beispiel eine Seitenansicht und eine Rückansicht. Auf diese Weise funktioniert es als dreidimensionales Objekt.