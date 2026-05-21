Vienna Vikings
© Hannes Jirgal
American Football

AFLE 2026: Das ist die neue Football Liga Europas

Acht Teams, sieben Länder, ein neues Kapitel: Die AFLE startet am 23. Mai 2026 in ihre Premierensaison. Das sind die Franchises der neuen American Football League Europe.
Autor: Günter Baumgartner
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Inhalt

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    Die AFLE Conferences im Überblick
Mit der American Football League Europe, kurz AFLE, startet American Football in Europa in eine neue Ära. Acht Teams aus sieben Ländern, aufgeteilt in zwei Conferences, bilden das LineUp der Premierensaison, die am 23. Mai 2026 startet. Es sind etablierte Franchises mit dabei, aber auch Organisationen aus Märkten, die auf der europäischen American Football Bühne noch kaum sichtbar waren. Die bekanntesten Teams der Liga sind die Vienna Vikings und Rhein Fire – zwei Franchises, die in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den stärksten Teams Europas zählten. Außerdem kennen Football Fans auch bereits die Panthers Wrocław und Berlin Thunder. Die London Warriors, Firenze Red Lions, Paris Lights und Alpine Rams hingegen sind neue Standorte, die viel Potenzial mitbringen. Das Ziel jeder Franchise ist der Einzug ins die GOLD BOWL 2026, die am 6. September 2026 in Duisburg (Deutschland) – das große Finale der AFLE markiert.
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Die AFLE Conferences im Überblick

Conference North/West

Conference South/East

Rhein Fire

Vienna Vikings

Paris Lights

Berlin Thunder

London Warriors

Panthers Wrocław

Alpine Rams

Firenze Red Lions

AFLE Saison 2026 – die Conferences

AFLE Saison 2026 – die Conferences

© AFLE

AFLE Conference North/West – die Teams

AFLE Conference South/East – die Teams

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