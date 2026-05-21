AFLE 2026: Das ist die neue Football Liga Europas

Mit der American Football League Europe, kurz AFLE, startet American Football in Europa in eine neue Ära. Acht Teams aus sieben Ländern, aufgeteilt in zwei Conferences, bilden das LineUp der Premierensaison, die am 23. Mai 2026 startet. Es sind etablierte Franchises mit dabei, aber auch Organisationen aus Märkten, die auf der europäischen American Football Bühne noch kaum sichtbar waren. Die bekanntesten Teams der Liga sind die Vienna Vikings und Rhein Fire – zwei Franchises, die in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den stärksten Teams Europas zählten. Außerdem kennen Football Fans auch bereits die Panthers Wrocław und Berlin Thunder. Die London Warriors, Firenze Red Lions, Paris Lights und Alpine Rams hingegen sind neue Standorte, die viel Potenzial mitbringen. Das Ziel jeder Franchise ist der Einzug ins die GOLD BOWL 2026, die am 6. September 2026 in Duisburg (Deutschland) – das große Finale der AFLE markiert.
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Die AFLE Conferences im Überblick
Conference North/West
Conference South/East
Rhein Fire
Vienna Vikings
Paris Lights
Berlin Thunder
London Warriors
Panthers Wrocław
Alpine Rams
Firenze Red Lions
AFLE Conference North/West – die Teams
AFLE Conference South/East – die Teams