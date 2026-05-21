AFLE 2026: Das ist die neue Football Liga Europas

Mit der

, kurz AFLE, startet American Football in Europa in eine neue Ära.

aus sieben Ländern, aufgeteilt in zwei Conferences, bilden das LineUp der Premierensaison, die am 23. Mai 2026 startet. Es sind etablierte Franchises mit dabei, aber auch Organisationen aus Märkten, die auf der europäischen American Football Bühne noch kaum sichtbar waren. Die bekanntesten Teams der Liga sind die

und Rhein Fire – zwei Franchises, die in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den stärksten Teams Europas zählten. Außerdem kennen Football Fans auch bereits die Panthers Wrocław und Berlin Thunder. Die London Warriors, Firenze Red Lions, Paris Lights und Alpine Rams hingegen sind neue Standorte, die viel Potenzial mitbringen. Das Ziel jeder Franchise ist der Einzug ins die

, die am 6. September 2026 in Duisburg (Deutschland) – das große Finale der AFLE markiert.