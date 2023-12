Alinghi Red Bull Racing bei Pre-Regatta mit Leistungssteigerung

Jeddah (SAU), 2. Dezember 2023. Mit einem sechsten Platz im ersten Rennen des Tages verpasste das Schweizer Team die Chance auf den Gesamtsieg. Jedoch hatte die vierköpfige Crew (Skipper Arnaud Psarofaghis, Maxime Bachelin, Yves Detrey, Bryan Metttraux) in der achten Wettfahrt den ersten Sieg der noch jungen Kampagne vor Augen und musste sich nur dem späteren Gesamtsieger Emirates Team New Zealand geschlagen geben.

Jeddah (SAU), 2. Dezember 2023. Mit einem sechsten Platz im ersten Rennen des Tages verpasste das Schweizer Team die Chance auf den Gesamtsieg. Jedoch hatte die vierköpfige Crew (Skipper Arnaud Psarofaghis, Maxime Bachelin, Yves Detrey, Bryan Metttraux) in der achten Wettfahrt den ersten Sieg der noch jungen Kampagne vor Augen und musste sich nur dem späteren Gesamtsieger Emirates Team New Zealand geschlagen geben.

Pietro Sibello , Performance Coach: « Global gesehen sind wir zurzeit das dritte Team im America’s Cup. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wenn wir Rennen für Rennen anschauen, war unsere Leistung nicht wie wir erhofft hatten. Wir müssen definitiv Lehren aus dieser Regatta ziehen. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist, dass das Team nie aufgegeben hat, die Segler und das Shore Team gaben alles bis zum Ende. Im letzten Rennen ging alles auf. Diese Woche waren unsere Starts gesamthaft nicht zufriedenstellend, wir haben aber sehr viel gelernt. Wir müssen uns auf die Kommunikation an Bord konzentrieren, die in dieser Bootsklasse superwichtig ist. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse für uns »

