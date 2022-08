Stapellauf im Gewässer des America’s Cup 2024

Für die Taufe im unverkennbaren Alinghi Red Bull Racing Stil, kletterte ein Freerunner auf das Boot und lief entlang des beweglichen Foil-Arms. Nach ein paar Tricks reichte hazadie Champagnerflasche an Alceo Bertarelli weiter, der die traditionelle Flasche am Flügel zerbrach und damit einen Meilenstein in der Kampagne für den 37. America’s Cup markierte.

Für die Taufe im unverkennbaren Alinghi Red Bull Racing Stil, kletterte ein Freerunner auf das Boot und lief entlang des beweglichen Foil-Arms. Nach ein paar Tricks reichte hazadie Champagnerflasche an Alceo Bertarelli weiter, der die traditionelle Flasche am Flügel zerbrach und damit einen Meilenstein in der Kampagne für den 37. America’s Cup markierte.

Für die Taufe im unverkennbaren Alinghi Red Bull Racing Stil, kletterte ein Freerunner auf das Boot und lief entlang des beweglichen Foil-Arms. Nach ein paar Tricks reichte hazadie Champagnerflasche an Alceo Bertarelli weiter, der die traditionelle Flasche am Flügel zerbrach und damit einen Meilenstein in der Kampagne für den 37. America’s Cup markierte.

Ein Team arbeitete hart am Boot, um es für den heutigen Tag vorzubereiten. Frauen und Männer, die zum ersten Mal zusammenarbeiten und an einem Boot arbeiten, das sie selbst nicht gebaut haben. Heute sind sie alle hier und spürbar emotional. „Wir feiern nicht nur den Stapellauf, sondern auch die Leistung eines Teams, das zusammengefunden hat“, sagt Landmanager Tim Hacket und würdigt den unglaublichen Einsatz jedes einzelnen Teammitglieds. Sowohl auf dem Boot wie auch als Team wird alles, was auf BoatZero gelernt wurde auf BoatOne angewendet.

Ein Team arbeitete hart am Boot, um es für den heutigen Tag vorzubereiten. Frauen und Männer, die zum ersten Mal zusammenarbeiten und an einem Boot arbeiten, das sie selbst nicht gebaut haben. Heute sind sie alle hier und spürbar emotional. „Wir feiern nicht nur den Stapellauf, sondern auch die Leistung eines Teams, das zusammengefunden hat“, sagt Landmanager Tim Hacket und würdigt den unglaublichen Einsatz jedes einzelnen Teammitglieds. Sowohl auf dem Boot wie auch als Team wird alles, was auf BoatZero gelernt wurde auf BoatOne angewendet.

Ein Team arbeitete hart am Boot, um es für den heutigen Tag vorzubereiten. Frauen und Männer, die zum ersten Mal zusammenarbeiten und an einem Boot arbeiten, das sie selbst nicht gebaut haben. Heute sind sie alle hier und spürbar emotional. „Wir feiern nicht nur den Stapellauf, sondern auch die Leistung eines Teams, das zusammengefunden hat“, sagt Landmanager Tim Hacket und würdigt den unglaublichen Einsatz jedes einzelnen Teammitglieds. Sowohl auf dem Boot wie auch als Team wird alles, was auf BoatZero gelernt wurde auf BoatOne angewendet.

Heute schafft Alinghi Red Bull Racing den Rahmen in Port Vell. „Wir freuen uns riesig auf den Boat Splash, der heute in Barcelona stattfindet. Gleichzeitig sind wir uns aber auch bewusst, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben, um das gleiche Niveau zu erreichen, das die anderen Teams nach der AC36 haben“, fügt der Co-Manager und Verantwortlicher für die Technik, Silvio Arrivabene, hinzu.

Heute schafft Alinghi Red Bull Racing den Rahmen in Port Vell. „Wir freuen uns riesig auf den Boat Splash, der heute in Barcelona stattfindet. Gleichzeitig sind wir uns aber auch bewusst, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben, um das gleiche Niveau zu erreichen, das die anderen Teams nach der AC36 haben“, fügt der Co-Manager und Verantwortlicher für die Technik, Silvio Arrivabene, hinzu.

Heute schafft Alinghi Red Bull Racing den Rahmen in Port Vell. „Wir freuen uns riesig auf den Boat Splash, der heute in Barcelona stattfindet. Gleichzeitig sind wir uns aber auch bewusst, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben, um das gleiche Niveau zu erreichen, das die anderen Teams nach der AC36 haben“, fügt der Co-Manager und Verantwortlicher für die Technik, Silvio Arrivabene, hinzu.