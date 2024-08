Alinghi Red Bull Racing bereit für den Einsatz beim Louis Vuitton Cup

Nach Jahren der Vorbereitung und den jüngsten ersten Eindrücken von AC75-Rennen ist Alinghi Red Bull Racing nun bereitet für den Louis Vuitton Cup, der am Donnerstag beginnt. Dieser Wettbewerb besteht aus drei Phasen, in denen alle sechs Teams antreten, um zu bestimmen, welches den Titelverteidiger Emirates Team New Zealand im Kampf um den Gesamttitel herausfordern darf.

Nach Jahren der Vorbereitung und den jüngsten ersten Eindrücken von AC75-Rennen ist Alinghi Red Bull Racing nun bereitet für den Louis Vuitton Cup, der am Donnerstag beginnt. Dieser Wettbewerb besteht aus drei Phasen, in denen alle sechs Teams antreten, um zu bestimmen, welches den Titelverteidiger Emirates Team New Zealand im Kampf um den Gesamttitel herausfordern darf.

Nach Jahren der Vorbereitung und den jüngsten ersten Eindrücken von AC75-Rennen ist Alinghi Red Bull Racing nun bereitet für den Louis Vuitton Cup, der am Donnerstag beginnt. Dieser Wettbewerb besteht aus drei Phasen, in denen alle sechs Teams antreten, um zu bestimmen, welches den Titelverteidiger Emirates Team New Zealand im Kampf um den Gesamttitel herausfordern darf.