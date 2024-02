Alpine Skirennen: Diese Disziplinen gibt es!

Alle Skirennläufer haben zwei Bretter unter den Füßen und fahren damit auf einer mit Toren beflaggten Strecke eine steile Piste hinab – aber damit hat es sich schon mit den Gemeinsamkeiten der alpinen Skidisziplinen. Im Weltcup, bei Weltmeisterschaften und Olympischen Winterspielen werden inzwischen Rennen in sechs Disziplinen ausgetragen, die man in technische und Speed-Disziplinen aufteilt. Zu ersteren gehören der Slalom und der Riesenslalom, zur zweiten Fraktion die Abfahrt und der Super-G. Weiterhin gibt es die Parallel-Wettbewerbe und die Kombination.

