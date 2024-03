Präsentation des Regattagebiets des 37. Americaʼs Cup in Barcelona

Die Veranstalter setzen auch in diesem Jahr alles daran, die Rennen möglichst nahe an die Küste zu holen. So können die Zuschauer die Segelmanöver hautnah mitverfolgen. Ausserdem bildet der Küstenabschnitt eine Art natürliche Tribüne. Das wird die zahlreichen Zuschauer sicher begeistern.

Die Veranstalter setzen auch in diesem Jahr alles daran, die Rennen möglichst nahe an die Küste zu holen. So können die Zuschauer die Segelmanöver hautnah mitverfolgen. Ausserdem bildet der Küstenabschnitt eine Art natürliche Tribüne. Das wird die zahlreichen Zuschauer sicher begeistern.

Die Veranstalter setzen auch in diesem Jahr alles daran, die Rennen möglichst nahe an die Küste zu holen. So können die Zuschauer die Segelmanöver hautnah mitverfolgen. Ausserdem bildet der Küstenabschnitt eine Art natürliche Tribüne. Das wird die zahlreichen Zuschauer sicher begeistern.

ist ein zum Meer hin offenes Segelrevier. Ausserdem gibt es eine Reihe von Besonderheiten durch die Küsteneffekte und den nahe gelegenen Höhenzug. „Alle diese geografischen Einflüsse beziehen wir natürlich in unsere Vorhersagemodelle mit ein. Die Region ist sehr abwechslungsreich und es gibt viele Faktoren, die sich auf den Wind auswirken. „So kann etwa die Sonneneinstrahlung in einem Gebiet im Landesinneren die Entwicklung einer Brise beeinflussen. Das macht es besonders schwierig, Stärke und Richtung des Windes vorherzusagen. „Unsere Messinstrumente liefern uns viele wertvolle Erkenntnisse und wir können unsere Modelle jeden Tag verfeinern. Das Komitee plant, die Regattastrecken möglichst nah an die Küste zu legen. Das bedeutet für uns, dass der Wind in jedem Streckenabschnitt plötzlich böig auffrischen oder seine Richtung ändern kann. Unser Ziel ist es, eine möglichst grosse Menge an Daten zu sammeln. Daraus entwickeln wir Szenarien für verschiedene Situationen. “

Laut Juan Vila nutzen die Teams ein gemeinsames Wetterprogramm für die Vorhersage im Regattagebiet. Dieses Programm gab es bereits in früheren Ausgaben und soll dazu beitragen, die Kosten zu senken. Konkret handelt es sich dabei um sechs Messstationen entlang der Küste, auf deren Daten alle zugreifen können. Diese Stationen liefern umfangreiche Informationen in Echtzeit, darunter Windstärke und Windrichtung. Ausserhalb dieses Programms sind keine weiteren Stationen erlaubt. Alle meteorologischen Daten für die Entwicklung von Wettermodellen müssen jedem Team zugänglich sein.

Laut Juan Vila nutzen die Teams ein gemeinsames Wetterprogramm für die Vorhersage im Regattagebiet. Dieses Programm gab es bereits in früheren Ausgaben und soll dazu beitragen, die Kosten zu senken. Konkret handelt es sich dabei um sechs Messstationen entlang der Küste, auf deren Daten alle zugreifen können. Diese Stationen liefern umfangreiche Informationen in Echtzeit, darunter Windstärke und Windrichtung. Ausserhalb dieses Programms sind keine weiteren Stationen erlaubt. Alle meteorologischen Daten für die Entwicklung von Wettermodellen müssen jedem Team zugänglich sein.

Laut Juan Vila nutzen die Teams ein gemeinsames Wetterprogramm für die Vorhersage im Regattagebiet. Dieses Programm gab es bereits in früheren Ausgaben und soll dazu beitragen, die Kosten zu senken. Konkret handelt es sich dabei um sechs Messstationen entlang der Küste, auf deren Daten alle zugreifen können. Diese Stationen liefern umfangreiche Informationen in Echtzeit, darunter Windstärke und Windrichtung. Ausserhalb dieses Programms sind keine weiteren Stationen erlaubt. Alle meteorologischen Daten für die Entwicklung von Wettermodellen müssen jedem Team zugänglich sein.

„Anders sieht es bei den Begleitbooten aus, die auch mit Windmessern ausgestattet sind. Wenn sie unterwegs auf dem Wasser Daten aufzeichnen, gehören diese dem jeweiligen Team. Alles, was wir aufzeichnen können, wird gespeichert und verarbeitet, um Vorhersagemodelle zu entwickeln. Die Wetterstationen zeichnen Informationen alle ein bis fünf Minuten auf. Die Begleitboote können das sehr viel häufiger und liefern mehr Daten. Für die Teams besteht die Herausforderung darin, ein eigenes Vorhersagemodell mit möglichst feiner räumlicher und zeitlicher Auflösung zu entwickeln. Die Rechenleistung, die uns dafür zur Verfügung steht, hat sich in den vergangenen Jahren enorm gesteigert. Ferner übernimmt auch die künstliche Intelligenz (KI) eine immer wichtigere Rolle. Die Frage ist nur, welche Vorteile sie uns bringt. Ausserdem müssen wir überlegen, wie wir all die gesammelten Daten sinnvoll nutzen können. “

„Anders sieht es bei den Begleitbooten aus, die auch mit Windmessern ausgestattet sind. Wenn sie unterwegs auf dem Wasser Daten aufzeichnen, gehören diese dem jeweiligen Team. Alles, was wir aufzeichnen können, wird gespeichert und verarbeitet, um Vorhersagemodelle zu entwickeln. Die Wetterstationen zeichnen Informationen alle ein bis fünf Minuten auf. Die Begleitboote können das sehr viel häufiger und liefern mehr Daten. Für die Teams besteht die Herausforderung darin, ein eigenes Vorhersagemodell mit möglichst feiner räumlicher und zeitlicher Auflösung zu entwickeln. Die Rechenleistung, die uns dafür zur Verfügung steht, hat sich in den vergangenen Jahren enorm gesteigert. Ferner übernimmt auch die künstliche Intelligenz (KI) eine immer wichtigere Rolle. Die Frage ist nur, welche Vorteile sie uns bringt. Ausserdem müssen wir überlegen, wie wir all die gesammelten Daten sinnvoll nutzen können. “

„Anders sieht es bei den Begleitbooten aus, die auch mit Windmessern ausgestattet sind. Wenn sie unterwegs auf dem Wasser Daten aufzeichnen, gehören diese dem jeweiligen Team. Alles, was wir aufzeichnen können, wird gespeichert und verarbeitet, um Vorhersagemodelle zu entwickeln. Die Wetterstationen zeichnen Informationen alle ein bis fünf Minuten auf. Die Begleitboote können das sehr viel häufiger und liefern mehr Daten. Für die Teams besteht die Herausforderung darin, ein eigenes Vorhersagemodell mit möglichst feiner räumlicher und zeitlicher Auflösung zu entwickeln. Die Rechenleistung, die uns dafür zur Verfügung steht, hat sich in den vergangenen Jahren enorm gesteigert. Ferner übernimmt auch die künstliche Intelligenz (KI) eine immer wichtigere Rolle. Die Frage ist nur, welche Vorteile sie uns bringt. Ausserdem müssen wir überlegen, wie wir all die gesammelten Daten sinnvoll nutzen können. “