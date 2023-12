Vom Schoner zur AC75

Diese Voraussetzungen überzeugten Ernesto Bertarelli, erneut den Fehdehandschuh in den Ring zu werfen und das Team Alinghi Red Bull Racing mit dem österreichischen Skipper und Doppelolympiasieger Hans-Peter Steinacher zu gründen. Aus Kostengründen wurde vereinbart, dass die Konkurrenten nur ein einziges Boot bauen dürfen. Das Team tritt für die Société Nautique de Genève an und konnte Ende 2021 die erste AC75 erwerben, um zügig mit dem Training und einem Entwicklungsprogramm zu beginnen. Die Schweizer AC75, die 2024 am America‘s Cup teilnehmen wird, entsteht derzeit in Ecublens. Das System zum Steuern der Foils und auch die Masten sind Monotypen, um das Budget zu begrenzen und Chancengleichheit zu gewähren, ohne die Kreativität und Entwicklungsarbeit zu beeinträchtigen.