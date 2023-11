Die Regeln des America's Cup – Damals und heute

Was sind die weiteren Besonderheiten des nächsten America's Cup?

Was sind die Phasen des Wettbewerbs?

Sie finden die Regeln des America's Cup etwas undurchsichtig? Keine Panik! Wir haben die wichtigsten Elemente für Sie zusammengefasst, von der wertvollen Stiftungsurkunde aus dem Jahr 1857 – der Deed of Gift – bis hin zu den spezifischen Regeln der 37. Ausgabe, die 2024 in Barcelona stattfinden wird.

Die Regeln des America's Cup haben sich im Laufe der Zeit erheblich weiterentwickelt und sind dementsprechend komplex. Und aus gutem Grund sieht einer der Grundsätze der Deed of Gift (Schenkungsurkunde) ausdrücklich vor, dass der Gewinner – genannt „Defender“ – das Protokoll für die nächste Ausgabe festlegen kann, nämlich den Ort, die Grundlagen und die Teilnahmeregeln. Beim America's Cup gilt: „The winner takes it all“.

Doch diese Verpflichtung bringt auch eine gewisse Verantwortung mit sich. Und die ist nicht klein. Als Garant der Deed of Gift muss der Defender – im nächsten Rennen das Emirates Team New Zealand – einen Kompromiss zwischen dem Fortschritt, den er durchsetzen möchte, und den Traditionen, die es zu bewahren gilt, bei einem der traditionsreichsten Sportwettbewerbe der Welt eingehen. Ein Balanceakt, der schon oft zu Unstimmigkeiten zwischen den Interessengruppen geführt hat, und von denen einige vor Gericht entschieden wurden.

Es wird bis zu drei vorbereitende Veranstaltungen geben. Im Jahr 2023 werden ein bis zwei Regatten in der neuen Einheitsklasse AC40 und an einem noch festzulegenden Standort organisiert.

Vom 14. bis 17. September findet in der katalanischen Hafenstadt Vilanova i La Geltrú die erste Vorregatta des 37. America's Cup statt.

Das letzte Vorbereitungsrennen wird im August 2024 in Barcelona auf den beeindruckenden AC75 ausgetragen. Diese Klasse wurde für die Abschlussrennen ausgewählt und wird im Anschluss auf demselben Gelände stattfinden. Sie beginnen im September mit der Challenger Selection Series, bei denen der Challenger ermittelt wird, bevor dann im Oktober das große Endduell gegen den Defender stattfindet.

