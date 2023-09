Der erste Härtetest für Alinghi Red Bull Racing

Im Vorfeld der Regatta haben die Segler von Alinghi Red Bull Racing viel darüber gesprochen und diskutiert wie wichtig es ist zurück zu sein. In den America’s Cup in "Full Race Mode" zurückzukehren und nach 13 Jahren wieder am Start eines America’s Cup Rennens unter der Flagge der Société Nautique de Genève zu sein.

Das Team beendete den Wettkampf am Sonntag in Vilanova i la Geltrú auf dem fünften Platz im Gesamtklassement nach fünf Fleet Races.

1. Tag - Vilanova i La Geltrú Vom 14. bis 17. September findet in der katalanischen Hafenstadt Vilanova i La Geltrú die erste Vorregatta des 37. America's Cup statt.

« Das Team war im Mix für einen Platz im Match Race Final vor dem Start von Race 5, aber ein elektronisches Problem mit dem One-Design Foil Cant System am Start des des letzten Fleet Races zwang uns leider an Land zurückzukehren, » erklärte Nils Frei, Head Coach. « Es ist klar sehr enttäuschend, aber nichts, was in unserer Kontrolle war. »

Die Renn Crew von Steuermann Arnaud Psarofaghis und Maxime Bachelin mit Yves Detrey und Bryan Mettraux als Trimmer zeigten das ganze Woche wie gut sie für die Konfrontation gegen die weltbesten Segelteams vorbereitet waren.

« Es war unglaublich gegen alle America's Cup Teams anzutreten, » sagte Arnaud Psarofaghis. « Es ist der Beginn von allem – das letzte Jahr der Vorbereitung vor dem Cup nächstes Jahr und wir sind zufrieden mit der Bootgeschwindigkeit und den Manövern. »

Das Ziel war es das erste Mal einen Vorgeschmack auf den Wettkampf in dieser Kampagne zu bekommen und um alle Abläufe der Shore Crew, von der Logistik bis zum operationellen Teil unter dem intensivierten Druck des Race Mode zu testen. In dieser Hinsicht wurde in Vilanova für Alinghi Red Bull Racing ein grosser Schritt nach vorne gemacht, da die 37. America's Cup Challenger Selection Series in weniger als einem Jahr stattfinden.

Alinghi Red Bull Racing kehrt vom 29. November bis 2. Dezember zur zweiten America’s Cup Vorregatta in Jeddah, Saudi-Arabien zurück. Anlässlich der offiziellen Base Eröffnung am Donnerstag, den 21. September von 16Uhr30 bis 21Uhr in Placa Odissea in Port Vell, Barcelona hat das Publikum diese Woche die Möglichkeit das Team zu treffen und einen Blick hinter die Kulissen einer America’s Cup Kampagne zu werfen.

