Anouk Vergé-Dépré: "Im Sand kommt alles zusammen"

über Beachvolleyball redet, dann untermalt ihr Lachen die Liebe, die sie für ihren Sport empfindet. "Wir sind immer draussen, passen uns der Witterung an, dem Wind und den Temperaturen; wir sind am Strand und in der Natur. Für mich verkörpert der Sand diese Elemente. Hier kommt alles zusammen", sagt die 29-Jährige.

What‘s New In Your Playlist, Anouk Vergé-Dépré?

Anouk erinnert sich an ihre ersten Spiele in Rio. "Am TV sieht es so aus, als liefe alles perfekt ab, wie eine Art Theatervorstellung. Aber wenn man mittendrin ist, fühlt es sich wie ein riesiger Ameisenhaufen an, in dem alle versuchen, die beste Leistung abzurufen. Jene, die an einem solchen Anlass eine Medaille gewinnen, beeindrucken mich deswegen noch mehr."

Sie selbst hat sich sogar zugetraut, im Sand eine neue Rolle zu spielen. Weil Joana fünf Zentimeter grösser ist, gibt die 185 Zentimeter grosse Anouk ihre Position als Blockerin auf und übernimmt die Defense. Sie sagt: "Am Anfang war das scary. Ich habe aufgegeben, was ich gut kann und wo ich mich wohl fühle. In der neuen Rolle muss ich mehr überlegen, vorher hat vieles meine Intuition erledigt. Aber der Wechsel ist auch ein Kick. Und der packt mich."

