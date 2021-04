"Mehr als Battle-Royale" in Apex Legends Season 9: Legacy

Vor rund zwei Jahren mauserte sich Apex Legends zum Überraschungshit unter den Multiplayer-Games. Jetzt steht bereits die 9. Saison in den Startlöchern, die ab dem 04. Mai einige frische Ideen mit sich bringt. Wir verraten euch, was euch in Season 9 unter dem Namen Legacy erwartet und liefern euch Tipps für den Start.

01

Natürlich wartet Apex Legends Season 9 mit einer neuen Legende auf. Valkyrie lautet der Name des neuen Charakters, der das Titanfall-Universum einmal mehr mit der Welt von Apex Legends verbindet .

Kairi Imahara , so der bürgerliche Name von Valkyrie, ist die Tochter des Piloten Viper – einem der Bosse aus dem Shooter-Hit Titanfall 2 , der den kultigen Northstar Titan kontrolliert. Praktischerweise setzt Valkyrie auf ganz ähnliche Fähigkeiten und bringt ein Jetpack mit in die Welt von Apex Legends.

Valkyries Fähigkeiten im Überblick

Passive Fähigkeit: Vtoljets – Drückt in der Luft die Sprungtaste, um euer Jetpack zu aktivieren.

Taktikfähigkeit: Missile Swarm – Feuert einen Schwarm aus 12 Raketen, die Gegnern Schaden zufügen und andere Spieler desorientieren.

Ultimative Fähigkeit: Skyward Dive – Per Tastendruck aktiviert ihr die Fähigkeit, die euch (und euren gesamten Squad) in die Luft verfrachtet, damit ihr euch an einem neuen Ort repositionieren könnt.

Valkyries Jetpack ist sehr laut. Wenn ihr es einsetzt, werden Gegner in einem großen Bereich das durch ein einzigartiges, erlernbares Geräusch hören. Daniel Klein, Lead Game Designer bei Respawn Entertainment

Valkyrie gehört der Recon-Klasse an und ist daher in der Lage, Überwachungssender zu scannen , um so den Ort des nächsten Rings anzuzeigen.

Valkyrie bringt erstmals ein Jetpack ins Spiel © Electronic Arts

02

Mit dem Jetpack erreicht ihr so schnell höhergelegene Bereiche, um euch und eurem Squad einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Damit das Jetpack nicht übermächtig ist, haben die Macher von Respawn Entertainment eine Benzinanzeige eingebaut.

Geht euch der Sprit aus, seid ihr zum Landen gezwungen – das erneute Aufladen dauert zudem ziemlich lange. Zudem ist es nicht möglich, beim Flug mit dem Jetpack Waffen zu verwenden.

Außerdem ist das Jetpack relativ laut und über große Distanzen hörbar, haltet also unbedingt die Ohren offen und benutzt die Fähigkeit mit Bedacht.

Die Taktikfähigkeit ist tatsächlich eher von taktischem Nutzen, denn der Schaden der Raketen fällt eher mittelmäßig aus . Dennoch eignet sich der Missile Swarm, um die Bewegungen und das Aim eurer Gegenspieler mittels Stun zu verlangsamen – ungefähr so wie ein Arc Star, allerdings nicht ganz so lang.

Zudem ist Valkyrie als einziger Charakter in Apex Legends in der Lage, beim Skydive auf ein Titan-HUD zurückzugreifen. Hier werden für euch und euren Squad andere Spieler in direkter Sichtlinie angezeigt – anders als beim Scan von Bloodhound werden Spieler nicht durch Wände hindurch offenbart.

Diesen HUD könnt ihr nicht nur beim Absprung zu Beginn einer Runde nutzen, sondern auch mit Valkyries Ultimate oder den Jump-Pads auf den Maps kombinieren um euch so in einer laufenden Partie einen Vorteil zu verschaffen.

Beim Skydiven greift Valkyrie auf ein einzigartiges HUD zurück © Electronic Arts

03 Der Bocek Compoundbogen

Apex Legends Season 9 führt mit dem Bocek Compoundbogen zudem eine brandneue Waffe aus der Kategorie der Scharfschützengewehre ein. Der Bogen eignet sich für mittlere Distanzen und verursacht enormen Schaden . Zudem ist er deutlich leiser als alle anderen Schießeisen im Spiel und ist damit die perfekte Wahl, wenn ihr eure Gegner überraschen wollt.

Damit der Bogen nicht zu stark ausfällt, sind die Pfeile und das Spannen des Bogens dennoch hörbar . Mit dem Bogen hält auch ein neuer Munitionstyp Einzug in Apex Legends: Pfeile. Da diese aber auf den Karten eher rar gesät sind, können abgeschossene Pfeile einfach wieder eingesammelt werden, in dem ihr euch einfach dem Ort des Einschlages nähert.

Der Bocek-Bogen verfügt über zwei Hop-Up-Slots :

Shatter Caps: Shotgun-Projektile für niedrige Distanzen.

Deadeyes Tempo: Wenn ihr einen Pfeil im richtigen Moment (also dann, wenn die Sehne am weitesten zurückgespannt ist) abschießt, erhöht sich euer Spann- und Schusstempo deutlich

Die Shatter Caps machen den Bogen also zum idealen Begleiter in engen Räumen. Dieses Hop-Up steht mit dem Legacy-Update auch dem 3030 Repeater zur Verfügung .

Auf der anderen Seite ist das Deadeye's Tempo Hop-Up äußerst schwer zu erlernen, denn das Timing muss exakt passen. Dieses Hop-Up steht mit Apex Legends Season 9 auch der Sentinel zur Verfügung.

Der neue Bogen ist eine leise Waffe für mittlere Distanzen © Electronic Arts

04 Frisches Spielgefühl: Der neue Arenas-Modus

Die heißeste Neuerung in Apex Legends Season 9 ist der Arenas-Modus , der sich ganz anders spielt als die klassische Battle-Royale-Variante und in unserer Hands-on Session mächtig Laune machte.

In Arenas treten zwei Teams à drei Spieler auf kleineren Maps gegeneinander an. Ähnlich wie in CS:GO oder Valorant wollen Waffen und sogar Fähigkeiten, vor dem Start der Runde in der Kaufphase erworben werden.

Die Arenas basieren auf den Gauntles, an die sich Titanfall-2-Fans gerne erinnern dürften. Ashley Reed, Senior Game Designer bei Respawn Entertainment

Dafür benötigt ihr Materialien , die ihr auf der Map finden könnt oder für bestimmte Aktionen innerhalb einer Runde erhaltet. Das Team, das zuerst drei Runden gewonnen hat, wird zum Sieger gekürt.

Laut Robert West , Arenas Designer bei Respawn Entertainment, wurde der erste Prototyp des neuen Modus bereits im September 2019 getestet – damals noch mit acht Dreierteams auf den klassischen Battle-Royale-Maps.

Das ausbalancierte Shop-System erlaubt es Spielern, sich eher auf Charakter-Fähigkeiten oder Waffen-Updates zu fokussieren. Robert West, Arenas Designer bei Respawn Entertainment

Apex Legends Arenas spielt sich deutlich schneller als der bekannte Modus, Partien dauern maximal 15 Minuten . Zudem erlaubt es der Modus, euch im Laufe der Partie auf die Gegner einzustellen – anders als im Battle-Royale bekommt ihr es in einem Match über mehrere Runden mit dem selben Trio zu tun und könnt eure Taktik entsprechend anpassen.

3 on 3, kleine Maps, schnelle Action - das erwartet euch in den Arenas © Electronic Arts

05 Tipps für den Arenas-Modus

Bedenkt dabei, dass gekaufte Waffen nach jeder Runde zurückgesetzt werden, gekaufte und nicht benutzte Fähigkeiten-Aufladungen bleiben hingegen bestehen . In der ersten Runde ist es oftmals empfehlenswert, keine Waffen oder Items zu kaufen – so habt ihr mehr Credits für Runde 2 zur Verfügung.

Macht zudem unbedingt von den Points of Interest auf den Arena-Karten Gebrauch, um mit eurem Squad taktisch wichtige Positionen zu beziehen.

Zwei brandneue Maps gibt es zum Start des Arenas-Modus:

Party Crasher: eine enge, verwinkelte Karte für schnelle Gefechte

Phase Runner : eine offenere, weitläufigere Karte für Distanzgefechte

Zudem gibt es für jede der drei klassischen Apex Legends-Maps eine kleinere Arenas-Variante , die im Rhythmus von 14 Tagen wechselt. Der Artillerie-Bereich der Königsschlucht macht den Anfang, Teilbereiche auf World's Edge und Olympus folgen. Außerdem wollen die Entwickler nach und nach weitere Maps hinzufügen.

Im Apex Legends Arenas-Modus ist Teamplay entscheidend. Bleibt möglichst zusammen und sichert euch taktisch wichtige Positionen wie beispielsweise das Schiff "Mirage's Voyage" auf Party Crasher, von denen aus ihr die gesamte Map überblicken könnt.

Sprecht euch hinsichtlich der Ausrüstung mit euren Teamkameraden ab – wenn alle drei Spieler mit einer Schrotflinte unterwegs sind, ist das eher kontraproduktiv. Auch die Auswahl der Legenden kann über Sieg und Niederlage unterscheiden: Bloodhound und Lifeline sind ein starkes Duo, da ihr die Karte scannen und euch heilen könnt. Auch Fuse und Gibralta r sind mit ihrer Kombination von Fähigkeiten überragend. Hier sind viele sinnvolle Combos möglich.

Phase Runner ist eine deutlich offenere Arenas-Map © Electronic Arts

06 Rework der Olympus-Karte

Olympus spielt sich nach dem Rework ganz anders © Electronic Arts

Last, but not least, überarbeitet Apex Legends Season 9 Legacy die in der siebten Saison eingeführte Karte Olympus . Eine riesige Pflanze überwuchert die Stadt, die das Layout und Spielgefühl stark verändert.

Mit dem riesigen Icarus-Schiff erwartet euch eine neue Drop-Location im Süd-Osten von Olympus, in der Spieler zuvor selten landeten. Dave Osei, Lead Level Designer bei Respawn Entertainment

Viele der einstmals offenen Bereiche (wie die Grow Towers oder der Bereich um die Docks) wurden etwas entschärft und sollen mehr Deckungsmöglichkeiten bieten.

Innerhalb der Icarus lässt sich zudem eine neue Schlüsselkarte finden, die Zugang zur Brücke des Schiffs ermöglicht - wo der beste Loot der Map auf euch wartet.

Viel zu entdecken und viele neue Ideen also, mit denen Apex Legends Season 9: Legacy am 04. Mai startet.