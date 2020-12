Tipps für alle Legenden: So werdet ihr zum Apex Champion

Der Charakterpool in Apex Legends wächst und erfährt Überarbeitungen, Nerfs und Buffs. Da fällt es nicht immer leicht, die Übersicht über die einzelnen Skills und deren Einsatzmöglichkeiten zu behalten. Hier erfahrt ihr, welche Legende sich für euren Spielstil eignet und wie ihr mit dem jeweiligen Kit am meisten rausholen könnt.

Horizon: Die Gravitationskünstlerin (Angriff / Support)

Raumspaziergang Tipps

Den verringerten Aufprall Effekt könnt ihr wunderbar dazu nutzen, um Gegner die sich unter euch befinden, zu pushen. Denn ihr seid nach dem Sturz wendiger als die anderen Legenden. Falls ihr auf der Flucht seid, könnt ihr mit dieser Fähigkeit auch Sprünge in die Tiefe in kauf nehmen.

Gravitationslift Tipps

Benutzt den Gravitationslift um schnell auf hohe Gebäude zu gelangen, um so den Positionsvorteil zu erhalten. Der Gravitationslift eignet sich sehr gut, um Türen und enge Gänge zu blockieren, um euch wichtige Sekunden zum Heilen, Nachladen oder Wiederbeleben eines Mitspielers zu verschaffen.

Eure Gegner haben sich hinter ihrer Deckung verschanzt? Ein gezielter Wurf des Gravitationslifts genügt, um sie dabei zu stören und daraufhin zu zerstören. Falls ihr euch zwischen einem Raketenhagel von Bangalore oder Gibraltar wiederfindet, könnt ihr euch mit dem Gravitationslift am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen und bleibt fürs erste unversehrt.

Schwarzes Loch Tipps

Das Schwarze Loch eignet sich am besten, um eure Gegner aus der Deckung und in eure Sicht zu saugen. Lasst euren Gegnern damit keine Chance sich zu heilen. Bewahrt einen kühlen Kopf im Kampf und benutzt euer Schwarzes Loch für Gegner, die wenig Mobility in ihrem Kit besitzen. So kann diese Fähigkeit ihr volles Potential entfalten.

Mirage: Der Holo-Trickser (Angriff)

Jetzt siehst du mich… Tipps

Das Wiederbeleben eines Mitspielers lässt nicht nur euch, sondern auch euren Mitspieler in den getarnten Modus wechseln. So könnt ihr eure Kameraden auch in brenzligen Situationen wieder zurück in den Kampf holen.

Wenn ihr zu Boden geschossen werdet, wechselt ihr automatisch für 5 Sekunden in den getarnten Modus, während euer Gegner ein Hologramm von euch theatralisch zu Boden gehen sieht. Nutzt dieses kurze Zeitfenster um in Deckung zu kriechen, so dass der Gegner euch nicht sofort abfertigen kann.

Ausgeflippt Tipps

Wenn ihr euer Hologramm kontrolliert, macht es alle Bewegungen nach die auch ihr macht. Lasst euer Hologramm um die nächste Ecke laufen oder hinter Deckung hervorschauen um herauszufinden ob eure Gegner schon auf euch warten.

Falls ihr gerne in beliebten Landezonen euer Match beginnt, könnt ihr während des Fluges schon euer Hologramm aktivieren, um so Hologramme eures Teams in eine bestimmte Richtung fliegen zu lassen und Gegner zu verwirren.

Wenn ihr auf Nervenkitzel steht, könnt ihr durch geradliniges Laufen euer Hologramm imitieren - manche Gegner ignorieren euch dann möglicherweise. So könnt ihr in gute Positionen kommen, oder eure Gegner plötzlich überraschen.

Mittelpunkt der Party Tipps

Falls ein Mitspieler zu Boden gegangen ist, ist jetzt eure Zeit gekommen. Schickt euer Hologramm Team aufs Feld und schleicht euch zu eurem Mitspieler, damit ihr ihm wieder auf die Beine helfen könnt. Bleibt nicht in eurer Hologramm-Party stehen!

Eure Gegner werden wild durch eure Ebenbilder schiessen und euch somit schnell wieder aufdecken. Schleicht euch lieber nach dem Einsatz der Fähigkeit zur Seite weg und landet die ersten Schüsse auf euren Kontrahenten, während diese noch nach euch sucht.

Bloodhound: Grosswildjäger (Angriff / Support)

Fährtenleser Tipps

Erzählt euren Mitspielern welcher Art Spuren ihr seht, und wie alt die Spuren sind. So kann sich euer Team auf vielleicht schon nahe Gegner einstellen.

Auge des Allvaters Tipps

Gegner sehen, aus welcher Richtung euer Scan kommt. Benutzt eure Fähigkeit also nur, wenn ihr es euch leisten könnt, Informationen gegen das Verraten eurer Position zu tauschen. Euer Team braucht noch Zeit zum Heilen, obwohl Gegner schon nah sind? Scannt sie mit deiner Fähigkeit - viele Feinde warten dann den Ablauf des Scans ab, ehe sie angreifen.

Herr der Jagd Tipps

Jedes mal wenn ihr einen Gegner zu Boden schiesst, verlängert sich die Dauer des Effekts um 5 Sekunden, spielt also nicht zu passiv mit dieser Fähigkeit und jagt eure Beute. In offenen Schusswechseln könnt ihr durch den Schnelligkeits-Boost der Fähigkeit ganz einfach den Schüssen der Gegner ausweichen, indem ihr euch abwechselnd nach links und rechts bewegt.

Falls der Kampf nicht ganz nach eurem Wunsch verläuft, könnt ihr die 30% mehr Schnelligkeit auch dafür benutzen, um vor euren Gegenspielern zu fliehen.

Caustic: Der Fallensteller (Support)

Nox-Vision Tipps

Der effekt tritt nur auf, wenn eure Gegner in eurem Gas stehen, entscheidet euch also schnell für eine Aktion, bevor ihr die Kontrahenten aus den Augen verliert. Falls ihr ein Digital Threat Scope findet, überlasst es am besten euren Mitspielern, so kann auch euer Teamkamerad durch euren dichten Nebel blicken.

Noxgas-Falle Tipps

Riegelt die Türen mit euren Fallen ab, falls ihr euch in Gebäuden verschanzt. Eure Gegner werden nur mit Mühe an den blockierten Türen und der Gas-Falle vorbei kommen. Falls ihr durch schmale Bereiche flüchtet, könnt ihr eine Gas-Falle aufstellen und mit einem Schuss zum auslösen bringen, sodass eure Verfolger die Jagd vielleicht aufgeben.

Versucht eure Fallen so zu platzieren, dass sie nicht direkt sichtbar für eure Gegner sind. Versteckt sie hinter Wänden, Ecken und allem was sich dafür eignet, um möglichst oft Schaden zu verursachen.

Noxgas-Granate Tipps

Falls ihr euch in einer scheinbar aussichtslosen Situation befindet, werft eure Granate vor euch auf den Boden und verschwindet mit eurem Team in eurem dichten Noxgas Nebel. Euer Mitspieler ist am Boden? Kein Problem! Hüllt den Bereich um euren verletzten Kollegen in dichtes Gas und helft ihm wieder auf die Beine. Je länger das Match, desto kleiner die Zone. Macht euch eure Ulti zu nutze und zwingt eure Gegner aus der letzten Deckung.

Octane: Der Highspeed-Junkie (Angriff)

Stim Tipps

Pumpt euch nach der Landung auf, um schneller an Equipment zu gelangen. Benutzt die Stim in Kämpfen, um mit dem Geschwindigkeits-Boost mit schnellen links-rechts Ausweichmanövern den Kugeln eurer Gegner auszuweichen. Ihr könnt euch während des Einsatzes der Stim schon heilen, was Positionswechsel sicherer gestaltet.

Sprungkissen Tipps

Benutzt das Sprungkissen, um eurem Team auf bessere, erhöhte Positionen zu helfen. Geworfene Gegenstände wie Granaten oder Bangalores Ultimative Fähigkeiten, können von dem Sprungkissen abfedern, womit ihre die Reichweiteerhöht wird.

Benutzt das Sprungkissen nicht um direkt auf eure Gegner zu springen. Eure Flugkurve ist vorhersehbar und ihr seid so ein leichtes Ziel.

Lifeline: Die Sanitäterin (Support)

Wenn ihr Mitspieler von der Drohne Wiederbeleben lasst, lasst ihm auch die DDM aus eurer Taktikfähigkeit da. So wird er instant geheilt, nachdem er wieder auf eigenen Beinen steht. Das Schild eurer DDM zeigt in eure Blickrichtung beim Start der Wiederbelebung, achtet also darauf, in Richtung der Gegner zu schauen, damit euer Teamkamerad maximalen Schutz geniessen kann.

DDM-Heildrohne Tipps

Der Heilungs-Output der Drohne wird zwischen allen Spielern aufgeteilt, d.h. wenn 3 Spieler sich gleichzeitig von der Drohne heilen lassen, dauert es länger, als wenn nur ein Spieler sich heilen lässt. Heilt euch also zusätzlich mit Spritzen, falls die Zeit knapp wird.

Carepaket Tipps

Bleibt wachsam beim Rufen eures Carepakets, es verrät eure Position und kann gegnerische Teams anlocken. Falls euer Team schon sehr gut ausgerüstet ist, könnt ihr euer Carepaket immer noch als zusätzliche Deckung nutzen, oder um damit an erhöhte Positionen zu gelangen.

Steht bei der Landung nicht unter dem Paket, es wird euch töten und eure Mitspieler müssen euch an einem Respawn-Sender wieder einsteigen lassen.

Bangalore: Die Kampferprobte (Angriff)

Laufschritt Tipps

Falls Gegner in der Nähe sind, lasst euch kurz blicken um Schüsse zu provozieren - ihr müsst nicht getroffen werden, um euren Geschwindigkeits-Boost zu erhalten. Mit dem gewonnenen Tempo könnt ihr flüchten, euch neu positionieren oder einen schnellen Angriff einleiten.

Rauchwerfer Tipps

Digital Threat Scopes sind euer bester Freund. Sollten Teamkameraden eines finden, hat Bangalore das Recht des Stärkeren. Ihr habt Bloodhound im Team? Sehr gut! Bietet ihm an, die Gegner in Rauch versinken zu lassen, damit er mit seiner Ultimativen Fähigkeit leichtes Spiel hat.

Donnergrollen Tipps

Die Raketen landen zuerst auf Höhe eurer Granate und dann fortlaufend nach vorne. Platziert die Granate also am besten zwischen euch und euren Gegnern und nicht direkt auf ihnen, so erschwert ihr ihnen die Flucht.

Da eure Raketen eine gewisse Zeit zum Landen und Explodieren brauchen, ist es in den meisten Fällen ratsamer, diese Fähigkeit eher defensiv zu benutzen. Falls ihr also mitten in einem Kampf seid, und sich noch eine dritte Gruppe einmischen möchte, lasst es auf dem Schlachtfeld hageln und nutzt die Ablenkung, um eine bessere Position aufzusuchen.

Pathfinder: Der Späher (Angriff / Support)

Insiderwissen Tipps

Einen Sender zu scannen reduziert die Abklingzeit eurer Ultimativen Fähigkeit um 10 Sekunden. Nutzt die Information zum nächsten Kreis dazu, um euch vor allen anderen Teams gut zu positionieren.

Kletterhaken Tipps

Übt das Schwingen im Bogen. Sobald der Haken greift, schaut und bewegt euch zu der Seite über die ihr schwingen wollt. So überbrückt ihr eine grössere Distanz da ihr mit mehr Schwung nach dem Loslassen des Kletterhakens noch ein Stück weiter fliegt.

Da man nach dem Einsatz des Grappling Hooks oft aus einer erhöhten Position auf den Boden fällt, solltet ihr darauf achten, nicht vor die Füsse von Feinden zu fallen, da ihr nach der Landung für einen kurzen Moment in eurer Bewegungsgeschwindigkeit eingeschränkt seid und so ein leichtes Ziel abgebt.

Ihr könnt einen Gegner an euch heranziehen indem ihr rückwärts lauft und ihn mit eurem Kletterhaken trefft, oder Euch an einen Gegner heranziehen, wenn ihr auf ihn zusteuert und mit dem Kletterhaken trefft.

Seilrutschenwerfer Tipps

Benutzt eure Seilrutsche nicht um direkt auf ein Gebäude zu pushen auf dem Gegner auf euch warten, ihr seid ein leichtes Ziel auf der Seilrutsche. Die Seilrutsche eignet sich hervorragend, um von höheren Stellungen aus das Gebiet zu überblicken und euren Teamkameraden den nächsten Spielzug mitzuteilen.

Loba: Die Dealerin (Support)

Geübter Blick Tipps

Haltet nach der Landung sofort Ausschau nach dem besten Equipment in der Nähe und schnappt euch die Beute auf kürzestem Weg.

Bester Freund der Diebin Tipps

Während ihr das Armband werft und kurz nach dem Teleportieren, könnt ihr nicht schiessen, weswegen diese Fähigkeit nicht allzu wirksam in Feuergefechten ist. Durch erneutes Drücken der Fähigkeits-Taste könnt ihr euch auf den Boden unter der aktuellen Position eures geworfenen Armbands teleportieren.

Denkt daran, dass euer geworfenes Armband eine leuchtende Spur in der Luft hinterlässt, wodurch Gegner wissen wo ihr hinwollt. Versucht eure Fähigkeit also möglichst gut vor den gegnerischen Augen zu verstecken.

Schwarzmarkt-Boutique Tipps

Eure Schwarzmarkt-Boutique hat die gleiche Reichweite wie euer Geübter Blick. Seht ihr also mehrere epische oder legendäre Gegenstände in der Nähe, stellt eure Boutique auf und bedient euch mit eurem Team zusammen an der Beute eurer Umgebung. Munition zählt nicht zu den zwei Items die ihr euch nehmen könnt, macht euch also die Taschen voll mit Munition wenn ihr genug Platz im Rucksack habt.

Wenn es auf das Ende der Runde zugeht und die Zone kleiner wird, könnt ihr mit eurer Boutique, die Waage in eure Richtung kippen. Falls ihr in einem überschaubaren Bereich viele Kisten von ausgeschiedenen Teams findet, könnt ihr hinter Deckung nochmal eure Boutique aktivieren und euch die besten Items, die diese Spieler über die Runde zusammengetragen haben, auf einen Schlag aneignen und so Top ausgerüstet in den letzten Kampf gehen.

Gibraltar: Das Bollwerk (Support)

Waffenschild Tipps

Euer Waffenschild hat 50HP, selbst wenn es nur noch 1HP hat, hält es den nächsten Schuss komplett auf. Falls ihr auf lange Distanz einen Schuss auf eure Gegner wagen wollt, solltet ihr das Schild vorübergehend deaktivieren, um nicht aus der Ferne durch das leuchten eures Waffenschilds aufzufallen.

Sobald euer Waffenschild zerbricht hat es eine Abklingzeit bis es wieder aktiv wird, diese könnt ihr durch das Benutzen von Schildzellen, Schildbatterien und Phönix Kits verringern.

Schutzkuppel Tipps

Schützt euch an einem Respawn-Sender mit eurer Schutzkuppel um beim Wiederbeleben keine bösen Überraschungen erleiden zu müssen. Die Geschwindigkeit von Heilungs-Items ist in der Kuppel um 25% erhöht und die Wiederbelebungsdauer verringert sich für Gibraltar von 5 auf 4 Sekunden.

Benutzt die Kuppel in einem Kampf um am Rand der Kuppel rein und raus zu rotieren. In Verbindung mit eurem Waffenschild gebt somit ihr den Takt des Schusswechsels an.

Defensivbombardement Tipps

Platziert das Bombardement auf eurer Position und schützt euch dann mit eurer Kuppel, um euch angreifende Gegner zurück zu halten, falls ihr noch Zeit zum heilen oder wiederbeleben braucht. Kombiniert euer Bombardement mit Fähigkeiten wie Horizons Schwarzem Loch, um eure Gegner möglichst effektiv zu treffen.

Wraith: Die Plänklerin (Angriff)

Stimmen aus dem Nichts Tipps

Teilt euren Mitspielern mit, wenn ihr eine Warnung bekommt, damit sie nicht überrascht werden. Falls ihr die Warnungen oft überhört, könnt ihr in den Einstellungen die Untertitel anmachen.

In die Leere Tipps

Falls ihr von einem Arc Star getroffen werdet, könnt ihr den Schaden vermeiden indem ihr in die Leere verschwindet. In der Leere seid ihr 30% schneller und nehmt keinen Schaden, nutzt dies um die Gegner zu flankieren (In engen Situationen auch durch den Bereich ausserhalb des Rings)

Ihr könnt zwischen euren Dimensionsportalen in die Leere wechseln, um so eine etwas grössere Distanz zwischen den Portalen zurückzulegen.

Dimensionstor Tipps

Eure zu Boden geschossenen Teammitglieder können eure Portale benutzen. Nutzt dies, um eure Kameraden aus brenzligen Situationen zu holen. Ihr seid beim Platzieren der Portale schneller unterwegs, so könnt ihr grössere Distanzen schneller zurückzulegen.

Blockiert Eingänge, falls ihr euch in einem Gebäude zurückgezogen habt. Platziert dazu die Portale jeweils an den Eingängen, und lauft danach mit der taktischen Fähigkeit (In die Leere) durch die Portale. In der Leere könnt ihr nämlich nicht wie gehabt durch eure Dimensionstore “surfen”, und gelangt so wieder ins Gebäude.

Crypto: Der Überwacher (Support)

Überwachungsdrohne Tipps

Ihr könnt mit eurer Drohne viele verschiedene Aktionen durchführen wie z.B. die Abzeichen eurer gefallenen Kameraden einsammeln, Türen öffnen/schliessen und eure Teammitglieder am Respawn-Sender wiederbeleben. Helft eurem Team im Kampf lieber mit euren Waffen als mit der Drohne und lasst eure Kameraden so nicht in Unterzahl kämpfen.

Begebt euch in Sicherheit bevor ihr mit eurer Drohne losfliegt, ihr seid sonst ein leichtes Ziel. Startet einmal kurz eure Drohne und verlasst sie sofort wieder wenn ihr angegriffen werdet, so könnt ihr eure Ultimative Fähigkeit sofort benutzen, wenn eure Gegner euch im Nahkampf überwältigen wollen.

Drohnen-EMP Tipps

Der EMP Effekt zerstört Gibraltars Schutzkuppel, Caustics Noxgas-Fallen, Lifelines Drohne und Wattsons Elektrozäune, benutzt euren EMP also auch, um die Fallen eurer Feinde zu zerstören. Wollt ihr Gegner mit der EMP verwunden, platziert sie so, dass sie nicht zerschossen werden kann.

Der EMP Effekt verlangsamt zwar alle Spieler in seinem Radius, auch eure Teammitglieder, aber nur ihr selbst und eure Gegner bekommen zusätzlich den Schaden zu spüren.

Wattson: Die Verteidigerin (Support)

Bereichsicherheit Tipps

Gegner die durch den Zaun laufen erleiden 15 Schaden, so könnt ihr euch einen Bereich sichern. Die meisten Feinde werden euch so nicht attackieren wollen. Jeder “Zaunpfosten” hat 25HP und kann zerstört werden, versucht sie also so zu platzieren, dass sie nicht zerschossen werden können.

Blockiert mit euren Elektrozäunen die Eingänge und Flure in eurem Rücken, so könnt ihr nicht von hinten überrascht werden.

Interceptor-Mast Tipps

Der Interceptor-Mast zerstört alle Granaten, Arc Stars, Bangalores Ultimative und Gibraltars Ultimative Fähigkeit wie auch Caustics Nox-Granate und Nox-Falle. Verschwendet eure Granaten etc. also nicht während ihr um euren Mast kämpft. Euer Interceptor-Mast hält nicht viel aus, platziert ihn also ausserhalb der Sichtweite eurer Gegner.

Der Interceptor-Mast kann spielentscheidend werden, wenn die Zone schrumpft. Haltet diesen also, oder einen Ultimativbeschleuniger für den finalen Kampf bereit. Die Schilde jedes Spielers in der Reichweite des Interceptor-Masts werden über Zeit aufgefüllt, haltet also eure Gegner fern von eurem Mast.

Rampart: Die Modderin (Angriff)

Modifizierter Lader Tipps

Die Magazingrösse von LMGs und der Minigun wird um 15% erhöht und die Nachladezeit um 25% verringert.

Verstärkte Deckung Tipps

Verstärkt eure Schüsse die ihr durch die Wand abgebt um 20%. Platziert eure Wand in oder hinter Türen, um aus einem Gebäude eine Festung für euer Team zu machen. Der obere, durchsichtige Teil eurer Wand hat 175HP, der solide, untere Teil hat 400HP. Der obere Teil kann aber mit einem Schuss zerstört werden, während der 3 Sekunden Aufladezeit dieser Wand.

Stationäre Minigun “Sheila” Tipps

Stellt eure Minigun immer hinter eure Wände, so seid ihr während ihr stationär seid, geschützt und könnt immensen Schaden ausrichten wenn ihr durch eure Wand ballert. Die Genauigkeit eurer Schüsse mit der Minigun wird besser, je länger ihr draufhaltet, da ihr durch eure passive Fähigkeit ein vergrößertes Magazin habt, solltet auch im besten Fall nur ihr an eurer Minigun sitzen.

Im anvisierten Zustand könnt ihr zwischen 1x und 3x Zoom wechseln. Ihr könnt eure Minigun auch auf das Trident Fahrzeug stellen und somit mobil Blei auf eure Gegner regnen lassen.

Revenant: Der Albtraum (Angriff)

Stalker Tipps

Ihr seid in der Hocke genau so schnell wie stehend. Benutzt eure Heilungs-Gegenstände gehockt, dadurch seid ihr ein kleineres und sehr mobiles Ziel. Auch der eine oder andere Überraschungsangriff aus der Flanke ist mit Revenant möglich.

Stille Tipps

Ihr könnt euer Stille-Gerät werfen, während ihr euch heilt, nachladet oder schiesst. Gegner die von eurem Stille Effekt betroffen sind, werden auch in ihrem Player-HUD gestört, benutzt eure Fähigkeit also auch dann, wenn eure Gegner ihre Fähigkeiten schon benutzt haben. Der Stille Effekt blockiert auch passive Fähigkeiten, so kann eine Lifeline unter dem Stille Effekt kein Teammitglied von ihrer Drohne wiederbeleben lassen.

Todestotem Tipps

Das Todestotem bleibt für 30 Sekunden bestehen, wenn ihr damit interagiert, wechselt ihr in die Schattenform. Sterbt ihr in dieser, erscheint ihr an eurem Totem mit 1HP wieder.