ARC Raiders: Guide zum Fähigkeitenbaum und zu den besten Fähigkeiten

ARC Raiders ist das neue Phänomen, das alles mitreisst. Egal, ob ihr kurz davor seid, Kameto in diesem Third-Person-Extraction-Game zu begleiten oder ob ihr euch schwertut: Hier findet ihr einen umfassenden Guide zum Fähigkeitensystem.

Im Verlauf der Matches von ARC Raiders steigt ihr an die Oberfläche des Planeten auf, um Ressourcen zu sammeln. Gegenüber den vorhandenen Robotern und anderen Spielern gibt es viel zu tun, um zu überleben und es zu schaffen, sich mit wertvollen Materialien zu extrahieren. Nach und nach entwickelt sich euer Charakter weiter und schaltet neue Fähigkeiten frei, die euch helfen, zu überleben und euer Gameplay zu personalisieren. Mit unserem detaillierten Guide habt ihr alle Karten in der Hand, um zu entscheiden, in welche der drei Äste des Fähigkeitenbaums ihr euch entwickeln möchtet.

NB: Da das Spiel regelmässig aktualisiert wird, können gewisse Attribute von den Entwicklern abgeschwächt oder verbessert werden.

01 Der Fähigkeitenbaum in ARC Raiders

Zunächst werfen wir einen Blick auf diesen berühmten Baum, der euer Gameplay grundlegend verändert. Er besteht aus drei Ästen, von denen jeder auf ein bestimmtes Thema ausgerichtet ist.

Conditioning

Überleben

Mobilität

Der Haken daran ist, dass es aktuell keine Möglichkeit gibt, euren Charakter neu zu spezialisieren. Sobald ihr einen Fähigkeitspunkt verteilt habt, gibt es kein Zurück mehr. Bevor ihr also eure 75 Punkte platziert und alles freischaltet, solltet ihr gut überlegen.

02 Der richtige Weg

Zuallererst ist es entscheidend, den Fähigkeitenbaum überlegt und schrittweise auszubauen. Es wird zum Beispiel dringend empfohlen, mit dem mittleren Ast zu beginnen, der der Mobilität gewidmet ist. Im Spiel werdet ihr sehr viel Zeit mit Rennen und Klettern verbringen, weshalb es sich besonders im Early Game lohnt, eure Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen und eure Ausdauer zu verbessern. Weniger Zeit zum Durchatmen bedeutet mehr Zeit zum Looten und Vorankommen.

Bevor ihr diese ersten 11 Punkte in den gelben Ast investiert, könnt ihr drei Punkte in den Überlebensast stecken, für eine der potenziell besten Fähigkeiten des Spiels: Herstellung während der Runde (In-round crafting).

Danach kann man sich dem Conditioning-Ast widmen, der es ermöglicht, mehr Gegenstände zu tragen. Ursprünglich war der Überlebensmodus (Proficient packer auf Englisch) extrem stark, wurde jedoch aus Balance-Gründen eingeschränkt.

Der Fähigkeitenbaum in ARC Raiders © Embark

03 Die besten Perks

Hier sind die Fähigkeiten, die ihr priorisieren solltet, um an der Oberfläche des Planeten zu bestehen.

Mobilität

Alpinist mit Geschick (Nimble climber) – Ermöglicht schnelleres Klettern.

läufer (Marathon runner) – Bewegung verbraucht weniger Ausdauer.

Junge Lungen (Youthful lungs) – Erhöht eure Ausdauerleiste.

Conditioning

An Gewicht gewöhnt (Used to the weight) – Ein Schild wiegt weniger.

Ein kleines Extra (A Little Extra) – Erzeugt zusätzliche Ressourcen beim Durchsuchen.

Beladene Arme (Loaded Arms) – Eure Waffe wiegt weniger.

Überleben

Agiles Ducken (Agile croucher) – Höhere Bewegungsgeschwindigkeit im Ducken.

Belebende Kniebeugen (Revitalizing squat) – Ausdauer regeneriert sich schneller im Ducken.

Herstellung während der Runde (In-round crafting) – Ermöglicht das Herstellen von Gegenständen an der Oberfläche.

Plünderinstinkt (Looter’s instinct) – Loot erscheint schneller beim Durchsuchen.

Sicherheitsbruch (Security breach) – Ermöglicht das Öffnen gesicherter Schliessfächer mit dem besten Loot.

Mit dieser kleinen Liste habt ihr nicht alle eure Punkte verbraucht, und genau darin liegt der Sinn dieses Guides: Euch genügend Freiraum zu lassen, um euch anzupassen und euren Spielstil optimal zu unterstützen. Zum Beispiel ist die Fähigkeit rund um Rutschbewegungen im Mobilitätsbaum nicht für jeden geeignet. Wenn ihr jedoch aus Spielen wie Call of Duty oder Apex kommt und an schnelle, intensive Gefechte gewöhnt seid, kann sie eine gute Wahl sein.

Unabhängig davon, welche Fähigkeiten ihr wählt, wünschen wir euch viel Glück, egal ob ihr lieber als PvE-Spieler unterwegs seid oder, wie Kameto, ein Fan von PvP und Messerstichen in den Rücken.