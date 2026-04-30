Arda Saatçi – halb Mann, halb Motivations-Maschine

Arda Saatçi , deutscher Fitness-Creator aus Berlin, lebt nicht in grossen Gesten, sondern in kleinen Wiederholungen. In Kilometern, die sich summieren. In Tagen, die sich ähneln, in Routinen, die er automatisiert hat – und die genau darin ihre Bedeutung finden. Konstanz ist die Währung, mit der Arda in seinen immer grösser werdenden Erfolg investiert. TikTok, Instagram und YouTube sind die Marktplätze, auf denen sich Ardas gelebte Werte vervielfachen – Authentizität, Gesundheit, Selbstoptimierung, Motivation, Sport.

01 Jeder Tag ist „Day One“

“Every day is day one", fasst Arda Saatçi seine Lebenseinstellung zusammen: "Du bist nicht durch das definiert, was gestern war. Jeden Morgen hast du die Chance, neu zu entscheiden, wer du bist! Am Ende“, sagt Saatçi, „kämpfst du immer nur gegen dich selbst, gegen dein eigenes Ego, gegen deinen eigenen inneren Schweinehund. You vs. You.“ Und Arda lebt, was er predigt.

Arda Saatçi is seen at Nürburgring racetrack © Joerg Mitter / Limex Images I Red Bull Content Pool Quotation Am Ende kämpfst du immer nur gegen dich selbst. Arda Saatçi

So auch an diesem Tag, an dem Arda mit einer Laufeinheit in seinen Tag startet. Auf dem Programm: 60 km. Nichts Unübliches. Eher Routine. Also Supplements schlucken, Sportklamotten an, Laufschuhe schnüren, noch ne Banane, ein Blick auf die Uhr und los geht’s: wieder Day One! Wieder eine von 365 Chancen im Jahr, Grenzen zu sprengen. Seine Community nimmt Arda auch an diesem Morgen per Kamera mit. Das Material wird später zu einer seiner mittlerweile millionenfach geviewten „Day in Life“-Episoden auf YouTube.

02 Arda liefert gelebte Motivation – für jede:n

Es sind diese Momente, in denen für Arda – und für seine Follower – alles einfach wirkt. Beim stoischen Abspulen etlicher Kilometer macht alles Sinn. Nichts ist wichtiger, als der nächste Schritt. Und bald sind nur noch die zu hören – Ardas gleichmässige Schritte auf dem Asphalt. Ab Kilometer 30 kommen einige praxiserprobte Life Hacks dazu: „Leute, der Kopf sagt dir: hör auf! Dein Körper sagt: ich kann nicht mehr. Beide lügen. Dein Kopf will dich in deiner Komfortzone behalten, und dein Körper will Energie sparen. Aber: Du bist nicht dein Kopf und nicht dein Körper, du bist der Wille dazwischen. Du entscheidest, dass es weitergeht. Das ist der Moment, in dem du wächst und das nächste Level freischaltest.“

Max Verstappen und Arda Saatçi mit Red Bull AMG am Nürburgring 2026 © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Das Reden in die Kamera ist Arda in Fleisch und Blut übergegangen – auch während des Laufens. Nichts wirkt anstrengend oder angestrengt. Nicht mal die 60 Kilometer. Stattdessen belohnt sich Arda nach dem Lauf mit 2 Minuten Wandsitzen – auch das macht er jeden Tag. Kleine Routine, grosse Wirkung. Wenn man durchzieht. Alles easy. Alles süper!

Es ist ein bisschen heile Fitness-Welt, delivered von einem jungen Mann aus dem Schoss der Gen Z – in Zeiten, die unübersichtlicher nicht sein könnten. Das kommt an. Arda kommt an. Mit seiner sympathischen Art identifiziert Mann und Frau sich gerne. Endlich mal einer, der motiviert, ohne schlechtes Gewissen zu machen. Der zeigt, was er macht, jeden Tag, unverstellt, fast spielerisch und dabei doch auf etwas viel Grösseres einzahlt: der bedeutendste Fitness-Creator der Welt zu werden. Arda ist auf dem besten Weg dorthin – und wir alle können ihn auf diesem Weg begleiten.

03 Träume ändern sich: Fitness-Creator statt Fußballer

Mit 6 Jahren beginnt Arda Fussball zu spielen. Sofort ist es sein Ziel, Profi zu werden. Er investiert alles für sein Ziel. Auch als seine Freunde im Jugendalter beginnen auszugehen, bleibt Arda am Ball, setzt alles aufs Training und seinen Durchbruch als Fussballer. Doch der bleibt aus. Mit 18 muss sich Arda eingestehen: dieser Traum ist geplatzt! Eine extrem harte Phase in seinem noch jungen Leben, betont Arda noch Jahre später, doch sein bisher tiefster Punkt markiert für den Sohn türkischer Einwanderer einen Neuanfang. Er studiert BWL, arbeitet parallel in einer Bau- und Immobilienfirma und fängt mit Boxen und Kraftsport an.

Vom Boxen nimmt Arda nach en ersten unguten Erfahrungen Abstand und fängt stattdessen parallel zum Krafttraining mit dem Laufen an. Schnell wird aus der anfänglichen Bewältigungs- und Kompensationsstrategie Ardas neues grosses Ziel: Er will, egal in welchen Raum er geht, der Fitteste in diesem Raum sein – irgendwann auch dann, wenn er mit einigen der grössten Sportler der Welt in einem Raum zusammensitzt.

Über Monate und Jahre trainiert Arda wie ein Besessener, reisst zwei Laufeinheiten am Tag ab, geht ins Krafttraining, optimiert seine Ernährung und seinen gesamten Tagesablauf. So wird aus dem ehemaligen Fussballer Arda „Cyborg“ Saatçi, der sein eigenes Limit sucht, um dann darüber hinaus zu gehen. Egal, ob beim Schwimmen, Laufen oder beim Krafttraining.

So läuft der selbst ernannte Fitness-Cyborg irgendwann nur noch Marathons, weil der Halbmarathon keine Herausforderung mehr darstellt. Macht 1.000 Klimmzüge in unter 2 Stunden, weil – "why not?" und stellt auch sonst jedes Limit in Frage, an das er gelangt. "Ich will die Grenzen des Möglichen verschieben", bekräftigt Arda. "Das ist meine Hauptmotivation für alles und die kommt allein aus mir selbst!“

04 Extrem, extremer, Arda

Im Sommer 2024 stellt sich Arda seiner bisher grössten Herausforderung: Er läuft rund 3.000 km von seiner Heimatstadt Berlin bis nach New York, und zieht das Projekt trotz eines Ermüdungsbruchs im Schienbein und den daraus resultierenden zwei Monaten Zwangspause durch. Nach 74 Tagen und einem Marathon pro Tag erreicht Arda siegreich den Big Apple. Eine viel beachtete Leistung, die Saatçi neben weltweiter Aufmerksamkeit auch den renommierten VideoDays Award in der Kategorie „Sports“ einbringt. Wer Arda nicht bereits vorher auf der Fitness-Landkarte hatte, kennt spätestens jetzt seinen Namen und weiss: dieser Berliner Jung, der meint et ernst!

Der Beweis dafür folgt ein Jahr später, als Arda auf sein New York Abenteuernoch eine Schippe drauflegt: In nur 43 Tagen läuft er einmal der Länge nach von Norden nach Süden durch Japan. 3.000 km weit – das sind fast zwei Marathons pro Tag. Ein weiteres einzigartiges Projekt zwischen physischer Grenzerfahrung und psychischer Höchstleistung, für das Arda sowohl seine Community auf Social Media, als auch die Locals in Japan bejubeln.

05 Die kleinen Dinge machen am Ende das grosse Ganze

Als Sohn türkischer Einwanderer hat Arda seit jeher einen Blick dafür, dass nichts im Leben selbstverständlich ist. Dass Disziplin oft mehr zählt als Talent. Dass ein reines Herz und Respekt den Mitmischen gegenüber mehr wert ist als alles Zählbare. „Weil meine Eltern mir das mitgegeben haben, werden sie immer meine grössten Helden bleiben“, bekräftigt Arda. Dass es stimmt, was seine Eltern ihm mit auf den Weg gegeben haben, dafür ist Arda das beste Beispiel. Alles, was er heute vorzuweisen hat, hat er sich erarbeitet. Er hat es sich erlaufen, er hat es sich erschwitzt – Kilometer für Kilometer, Schweissperle für Schweissperle.

Sein heutiges Leben, seine Trainings-, Morgen- und Regenerationsroutinen, seine „Cyborg Seasons“, wie Arda seine Kalenderjahre nennt, all das ist kein starres Regelwerk, es ist ein Versprechen – an sich selbst und an seine mittlerweile millionenstarke Gefolgschaft. Hier ist einer, auf den ist Verlass. Was er ankündigt, was er anfängt, das zieht er durch, und mag es noch so extrem sein. Und – das vielleicht Beste an diesem Versprechen – wenn Arda, „der jungen Mann aus der Nachbarschaft“ es hält, kann ich das auch!

06 2026 – mit Red Bull ein neues Level freischalten

2026 will Arda als frisch gebackener Red Bull Athlet erneut „ein neues Level freischalten“, wie er sagt. Die Challenge, die ihm das ermöglichen soll, hört auf den Namen Red Bull Cyborg Season Ultra 600 . Was sich dahinter verbirgt, ist genauso verrückt, wie es sich anhört: Arda will innerhalb von vier Tagen 600 Kilometer laufen, in einer der unwirtlichsten Gegenden der Welt: vom tiefsten Punkt Nordamerikas quer durchs Death Valley bis nach Los Angeles zum Santa Monica Pier. Das entspricht mehr als 14 Marathons in 96 Stunden.

„Ich wachse bei solchen Challenges über mich selbst hinaus. Sportlich, aber vor allem auch mental. Ich lerne während dieser Anstrengungen enorm viel über mich selbst. Dieser Erfahrungen möchte ich erleben und bestmöglich mit der Welt teilen.“

Startschuss für Ardas neues Abenteuer ist der 05. Mai 2026.

Bei seinen Vorbereitungen kannst du Arda Saatçi HIER schon jetzt begleiten!