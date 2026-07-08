Darum können sich Fans auf Assassin’s Creed: Black Flag Resynced freuen

Lange brodelte die Gerüchteküche bevor es vor ein paar Monaten enthüllt wurde: Assassin's Creed: Black Flag bekommt ein Remake spendiert. Wenn so ein beliebter Titel komplett überarbeitet wird kann das natürlich in zwei Richtungen gehen. Gerne verkünsteln sich Entwickler und die Essenz des Originals geht verloren. Machen sie hingegen einen guten Job, kann eine Gaming-Perle eine zweite Chance innerhalb eines neuen Publikums erhalten. Von allem was wir über Assassin's Creed: Black Flag Resynced wissen, trifft hier wohl letzteres zu. Hier sind die wichtigsten Features aus dem OG-Spiel, welche zurückkehren:

Edward Kenway kehrt zurück

Im Vorfeld waren Sorgen darüber, ob Ubisoft ein wenig in die Story von Assassin’s Creed: Black Flag eingreift und eventuell zwei unterschiedliche Charaktere spielbar machen wird, so wie es innerhalb der Reihe seit Odyssey der Fall ist. Aber es wurde sich auf den Protagonisten des Originals fokussiert: Edward Kenway.

Edward ist auch im Remake von Black Flag der Protagonist © Ubisoft

Edward gehört zu den beliebtesten Hauptcharakteren des Franchises. Zum einen, weil seine persönliche Geschichte und sein Werdegang innerhalb des Abenteuers besonders emotional geladen sind. Als Spieler:in kann man sich mit seiner Rolle in er grauen Zone zwischen unterschiedlichen Fraktionen identifizieren und bekommt dadurch einen starken Einblick in die menschliche Seite eines Söldners am Rande der Gesellschaft.

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Er ist kein Held, aber auch kein Schurke. Während spätere Charaktere in Assassin’s Creed wesentlich flacher gestaltet wurden, so stand Edward immer als großes Beispiel für einen herausragenden Protagonisten.

Euer Schiff - Für immer Teil der Crew

Edward ist für viele jedoch nicht der einzige Protagonist in Assassin’s Creed: Black Flag. Euer Piratenschiff, die Jackdaw, wird euch mindestens genauso ans Herz wachsen wie der kantige Hauptcharakter.

Die Seeschlachten sind ein Highlight in Black Flag © Ubisoft

Vor allem da es so viele unterschiedliche Rollen erfüllt. Es ist eure Heimat auf den rauen Wellen, in dem ihr gemeinsam mit eurer Crew die Spielwelt erkundet; es ist eure Waffe gegen andere Schiffe und kann durch das Aufrüstungssystem gemeinsam mit euch wachsen.

Oft wurde versucht, die nahezu perfekten Seeschalchten von Assassin’s Creed: Black Flag zu emulieren. Und Ubisoft hat es nicht einmal selbst geschafft. Denn wenn der Titel Skull and Bones spielerisch viele Ähnlichkeiten bot, so wurde eines dabei übersehen: Die Beziehung, die man zu seinem Schiff im Laufe einer solchen Reise aufbaut.

Das wahre Freibeuter-Gefühl

Hand in Hand mit den Kämpfen auf hoher See geht auch das Spielgefühl, was kaum ein anderer moderner Titel so einfangen konnte: Assassin’s Creed: Black Flag ist immer noch einer der besten Piraten-Simulatoren aller Zeiten.

Freut euch auf eine dynamische Spielwelt © Ubisoft

Wer erst einmal mit seinem Schiff durch einen Sturm gesteuert ist, Seemannslieder eurer Mannschaft in den Ohren, und anschließend am Horizont nicht nur die Sonne, sondern auch eine Insel erblickt, der versteht, was hier geschaffen wurde.

Erkundet Dschungel, Buchten, Meere und Städte © Ubisoft

Doch auch an Land spielt der Titel seine Stärken aus: Es gibt massig zu erkunden, zu entdecken und zu plündern. Und Ubisoft verspricht durch ein verbessertes System für Zufallsbegegnungen eine noch dynamischere, lebendige Spielwelt.

Sommerliche Karibik-Vibes

Assassin’s Creed: Black Flag erschien damals als Cross-Generation-Titel zum Launch der Xbox One und PlayStation 4 und war auf diesen Konsolen ein echter Hingucker. Selbst heute muss sich der vierte Teil der Reihe immer noch nicht vor anderen Spielen verstecken. Primär deswegen, weil die Stilrichtung von Black Flag so unglaublich gut ist. Das blaue Meer, die weißen Strände… Es herrscht jederzeit das perfekte Sommer-Feeling.

Willkommen in der virtuellen Karibik © Ubisoft

Mit einer komplett neuen Engine im Rücken wird die ohnehin schon ikonische Optik aber noch einmal auf ein ganz neues Level gehoben. Dynamische Wellen, dichte Dschungel und atemberaubende Lichteffekte lassen euch komplett in der Welt von Edward eintauchen.

Die Lichteffekte tauchen die Spielwelt in eine besondere Stimmung © Ubisoft

Top Gameplay noch einmal raffiniert

Das Kampfsystem von Black Flag, mit seinem Mix aus Säbeln und Pistolen, war schon immer ein Favorit vieler Fans der Reihe. Mit Resynced wird versucht, einige Gameplay-Schnitzer des Originals auszumerzen. Unter anderem sollen Gegner wesentlich intelligenter agieren, damit sich cleveres und taktisches Vorgehen sich auch belohnend anfühlt.

Das Gameplay bekommt in Resynced ein paar Verbesserungen spendiert © Ubisoft

Viele Spieler:innen werden zudem aufatmen: Die durchaus nervigen Verfolgungsmissionen von Assassin’s Creed: Black Flag wurden für das Remake komplett überarbeitet. Zusätzlich sollen aber auch weitere Quality-of-Life-Features auf euch warten.

Im Kern soll das Gameplay aber beibehalten und lediglich auf ein modernes Niveau angehoben werden.