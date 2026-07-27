Assassin's Creed Black Flag Resynced: Tipps und Tricks

Assassin's Creed Black Flag Resynced bringt endlich den beliebtesten Open-World-Ableger der Reihe zurück auf unsere Bildschirme. Damit Sie bestens auf das Piratenabenteuer nach Ubisoft-Art vorbereitet sind, gibt Ihnen unser Einsteiger-Guide eine solide Starthilfe. Mit diesen Tipps sparen Sie sich stundenlanges Ausprobieren und sind von der ersten Minute an startklar. Möchten Sie zuerst wissen, wie dieser Remake einzuordnen ist, finden Sie in unserem umfassenden Überblick zu Black Flag Resynced alle Informationen zum Release-Datum, zu den Plattformen und zu den Neuerungen.

01 Die Story zuerst: der Weg nach Great Inagua

Die Schatztruhen von Cape Bonavista blinken bereits verlockend auf der Karte, und auch die Nebenaktivitäten in Havanna ziehen schnell Ihre Aufmerksamkeit auf sich. Widerstehen Sie der Versuchung. Die meisten Spielsysteme bleiben gesperrt, bis Sie Great Inagua freigeschaltet haben. Das geschieht nach der 15. Hauptmission, This Old Cove. Den Jackdaw erhalten Sie bereits in der 7. Mission, The Treasure Fleet. Schiffsverbesserungen, die Jagd auf die Templer und Ihr eigenes Versteck werden jedoch erst später freigeschaltet.

Assassin's Creed Black Flag Resynced © Ubisoft

Wer die offene Spielwelt zu früh erkundet, muss sich durch jede Menge Grind kämpfen, ohne die dafür vorgesehenen Werkzeuge zu besitzen. Sobald Ihr Versteck auf Great Inagua verfügbar ist, sollten Sie es umgehend ausbauen: Es erhöht Ihre passiven Einnahmen und schaltet zusätzliche Verbesserungsoptionen für den Jackdaw frei. Eine der besten Investitionen zu Beginn des Spiels.

02 Der Jackdaw: Ihr wertvollstes Werkzeug

Die Seeschlachten sind zurück © Ubisoft

Seeschlachten, Erkundung und Fortschritt laufen in Black Flag Resynced alle über ein Schiff: den Jackdaw. Investieren Sie bei den ersten Verbesserungen in den Rumpf, um mehr Trefferpunkte zu erhalten, und in die Breitseitenkanonen, um mehr Schaden auszuteilen. Mit diesen beiden Kategorien kommen Sie problemlos durch die meisten Gefechte im frühen und mittleren Spielverlauf.

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Einige der besten Verbesserungen sind an Baupläne gebunden, die Sie in Schiffswracks finden. Diese sind erst ab Sequenz 6 mit der Taucherglocke zugänglich. Die meisten Wracks werden von Haien bewacht. Oft reicht ein kurzer Tauchgang, um die Baupläne zu bergen – Sie müssen nicht jedes einzelne Sammelobjekt im Wrack mitnehmen.

03 Crew: Offiziere rekrutieren und Holster herstellen

Sobald Great Inagua vollständig freigeschaltet ist, können Sie Offiziere für Ihre Crew rekrutieren. Öffnen Sie die Karte, rufen Sie über die Quadrat- beziehungsweise X-Taste das Auftragsmenü auf und wählen Sie anschliessend die Offiziers-Quests. Zwei davon sind bereits sehr früh im Spiel verfügbar: Die Schiffszimmerin Lucy Baldwin reduziert den erlittenen Schaden Ihres Schiffs deutlich, während der Waffenmeister Padre den Rammangriff des Jackdaw verstärkt.

Resynced bringt malerische Kulissen auf den Bildschirm © Ubisoft

Stellen Sie gleichzeitig zusätzliche Pistolenholster her, sobald Capitaine novice abgeschlossen ist. Insgesamt lassen sich drei weitere Holster craften, sodass Edward Kenway bis zu vier Pistolen gleichzeitig tragen kann. Alle drei Stufen sind noch vor dem Ende von Sequenz 4 erreichbar.

Verbesserung Materialien Fundort Effekt Holster I 2x Ozelotfell Abaco Island Ein zusätzlicher Platz für eine Pistole Holster II 2x Kaninchenfell Nassau Ein zusätzlicher Platz für eine Pistole Holster III 4× Bullenhaihaut Gibara-See, Dry Tortuga Ein zusätzlicher Platz für eine Pistole

04 Seeschlachten: Entern ist besser als Versenken

Seeschlachten sind ein zentraler Bestandteil von Black Flag Resynced. Anstatt gegnerische Schiffe zu versenken, sollten Sie sie entern, sobald sie manövrierunfähig sind. Während des Enterns wird die Zeit angehalten: Sie reparieren den Jackdaw mitten im Gefecht, während die anderen Gegner wie eingefroren bleiben, und übernehmen die gesamte Ladung, anstatt sie in den Fluten versinken zu sehen.

Werfen Sie bereits vor dem Angriff einen Blick durch das Fernrohr. Es zeigt Ihnen die Art der Ladung, die Stufe des Schiffs und seine Kampfkraft. Die lohnendsten Ziele transportieren Holz und Metall – die wichtigsten Materialien für die Verbesserung des Jackdaw. Briggs führen meist Metall mit sich, während Schoner eine Mischung aus Rum, Zucker und Holz transportieren. Markieren Sie ein Schiff nach dem Auskundschaften, damit Sie es während der Verfolgung nicht aus den Augen verlieren.

05 Schnell Geld verdienen

Geld ist wichtig – und das nicht nur für Piraten. Ihr erstes grosses Ziel: 21’000 Reales. So viel kosten die Officer's Rapiers und die Spanish Officer Pistols in jedem Gemischtwarenladen. Zwei Waffen, die Edward Kenway über einen grossen Teil des Abenteuers begleiten. Bessere Alternativen werden erst verfügbar, nachdem Sie sämtliche Marine- und Assassinen-Aufträge abgeschlossen haben, was deutlich länger dauert.

Taucher erkunden die Karibik jetzt auch unter Wasser © Ubisoft

Die 21’000 Reales sind bereits ab Sequenz 3 ein realistisches Ziel. Absolvieren Sie dafür Assassinen-Aufträge und öffnen Sie die Truhen auf den schnell erreichbaren Inseln: Nassau, Havanna, Cape Bonavista und Salt Key Bank. Am schnellsten füllen Sie Ihre Taschen jedoch, indem Sie überschüssigen Rum und Zucker verkaufen. Beide Waren werden nicht zum Craften von Edwards Ausrüstung benötigt, weshalb sich der Verkauf immer lohnt.

06 Forts erobern und eine eigene Flotte aufbauen

Havanna bleibt die grösste Stadt in Ubisofts Piratenabenteuer © Ubisoft

Ab Sequenz 5, Erinnerung 1, können Sie Marineforts einnehmen. Nach der Eroberung nehmen sie gegnerische Schiffe automatisch mit ihren Mörsern unter Beschuss und machen schwierige Gefechte gegen mehrere Gegner deutlich überschaubarer. Locken Sie besonders hartnäckige Verfolger in die Nähe eines verbündeten Forts und lassen Sie die Artillerie den Rest erledigen. Beginnen Sie mit den Forts niedriger Schwierigkeit rund um Great Inagua, Nassau und Salt Key Bank. Ihre Stufe wird auf der Weltkarte durch rote Punkte auf dem Fort-Symbol angezeigt. Ein eroberter Stützpunkt entfernt ausserdem dauerhaft den Kriegsnebel in der Umgebung.

Für Kenways Flotte sollten Sie eher Fregatten und Man O' Wars ins Visier nehmen als leichtere Schiffe. Sie bieten die grösste Ladekapazität und die besten Kampfwerte – beides ist notwendig, um gefährliche Handelsrouten zu sichern. Man O' Wars tauchen als Verfolger auf, sobald Ihr Fahndungslevel Stufe 3 oder 4 erreicht. Fregatten reisen meist in Konvois.

Sobald eine Route gesichert ist, können Sie schnellere Schoner auf weniger riskante Missionen schicken. Ein hohes Fahndungslevel zahlt sich irgendwann sogar aus: Die dadurch angelockten Jäger transportieren wertvolle Ladung, die deutlich mehr einbringt als jedes Bestechungsgeld, mit dem Sie Ihre Fahndungsstufe senken könnten.

07 Kämpfe und Infiltration: die richtigen Reflexe

Die Kämpfe in Assassin's Creed Black Flag Resynced sind moderner © Ubisoft

Assassin's Creed Black Flag Resynced belohnt kein blindes Button-Mashing, sondern taktisches Spiel. Einige Gewohnheiten machen den entscheidenden Unterschied:

Markieren Sie Ihre Gegner mit dem Adlerauge , bevor Sie ein feindliches Gebiet betreten. Markierte Ziele bleiben durch Wände hindurch sichtbar, sodass Sie Ihre Bewegungen präzise timen können. Achten Sie bei der Wahl Ihres Schwerts auf die Anzahl möglicher Ketten-Takedowns: Dieser Wert bestimmt, wie oft Sie automatisch auf den nächsten Gegner aufschalten können, ohne Ihre Deckung zu verlassen. Mit schnellen Pistolenschüssen erledigen Sie gepanzerte Gegner im Nahkampf, ohne in den Zielmodus wechseln zu müssen. Sind Sie umzingelt, sind Rauchbomben und das Blasrohr deutlich zuverlässiger als der Versuch, sich mit dem Schwert einen Weg freizukämpfen – und eignen sich gleichzeitig perfekt für lautlose Eliminierungen.

Gegen gepanzerte Gegner erledigt ein schneller Pistolenschuss die Arbeit auch ohne Zielmodus. Halten Sie dafür auf dem Controller R2/RT gedrückt und drücken Sie anschliessend Dreieck/Y. Beginnen Sie bei Seeschlachten jedes Gefecht mit einem Mörserangriff aus grosser Entfernung: Er verursacht bereits soliden Schaden, bevor Sie überhaupt in Reichweite der gegnerischen Kanonen kommen.

08 Diese Einstellungen sollten Sie sofort ändern

Einige Optionen verdienen Ihre Aufmerksamkeit, bevor Sie Ihr Abenteuer richtig starten. Aktivieren Sie im Gameplay-Menü unter Playstyle die Option Area Loot. Damit sammeln Sie Beute in Ihrer Umgebung mit einem einzigen Tastendruck ein, anstatt jedes Objekt einzeln zu öffnen. Eine echte Zeitersparnis ohne jeden Nachteil.

Resynced bietet das beste Parkour-Gameplay der Reihe © Ubisoft

Advanced Parkour gibt Ihnen eine feinere Kontrolle über Sprünge und ermöglicht Ausweichmanöver zur Seite und nach hinten – unabhängig von der Höhe. Das ist bei heiklen Fluchten wertvoll, birgt jedoch ein Risiko: Sie können in die Tiefe stürzen. Etwas Übung im Vorfeld zahlt sich aus. Reagieren Sie empfindlich auf Reisekrankheit, sollten Sie das Kamerawackeln und das Rollen des Schiffs deaktivieren. Beide Optionen verstärken die Immersion auf See, können aber schnell unangenehm werden.

Bei der Schwierigkeit lohnt sich ein Blick auf die fein abgestuften Regler für Kampf, Stealth, Marine und Aktivitäten. Auf Normal wirkt der Bodenkampf dank der neuen Parry-Mechanik oft zu einfach. Stellen Sie die Kampfschwierigkeit auf Schwer, bleiben die Gegner eine echte Bedrohung, ohne dass die Gefechte ermüdend werden.

09 Bonus: ein paar weitere Tipps

Synchronisieren Sie an jedem neuen Ort zuerst die Aussichtspunkte. Dadurch wird die Karte aufgedeckt, die Schnellreise freigeschaltet und Sammelobjekte, Gegnerpositionen sowie interessante Punkte in der Umgebung werden angezeigt. Ein charakteristischer Soundeffekt weist Sie ausserdem darauf hin, wenn sich eine Truhe in der Nähe befindet. Aktivieren Sie in diesem Moment das Adlerauge, um sie präzise zu lokalisieren.

Denken Sie daran, dass der Jackdaw in die Richtung schiesst, in die Ihre Kamera zeigt. Wenn Sie die Kamera im Kampf gezielt steuern, treffen Ihre Schüsse deutlich zuverlässiger als mit der automatischen Zielhilfe allein. Bei langen Überfahrten erleichtert Ihnen die Kurslinie das Leben: Sobald sie aktiviert ist und Sie die entsprechende Taste gedrückt halten, folgt Ihr Schiff der Route automatisch, sodass Sie freihändig segeln können.

Hören Sie auf Ihre Crew: Adéwalé kommentiert Schiffe und Besonderheiten, die Sie durch das Fernrohr beobachten, und warnt Sie unter anderem, wenn ein Ziel für den aktuellen Zustand des Jackdaw zu stark ist.

FAQ

Auf welchen Plattformen ist Assassin's Creed Black Flag Resynced erhältlich?

Das Spiel ist für PS5, Xbox Series X|S und PC erhältlich – über den Ubisoft Store, Steam und den Epic Games Store sowie mit Steam-Deck-Kompatibilität.

Wie viel kostet Assassin's Creed Black Flag Resynced? Und wie viel kostet die Collector's Edition?

Die Standard Edition kostet 59,99 Euro. Die Deluxe Edition, die das Charakterpaket und das Marinepaket Master Assassin enthält, ist für 69,99 Euro erhältlich. Ausserdem gibt es eine Collector's Edition mit hochwertigen physischen Extras, die häufig schnell ausverkauft ist.

Kann man offline spielen?

Ja. Beim ersten Start wird einmalig eine Internetverbindung benötigt, um das Spiel herunterzuladen. Die Hauptkampagne kann danach vollständig offline gespielt werden. Nur Live-Inhalte wie der Animus Hub und der Store setzen eine Internetverbindung voraus.

Hat Assassin's Creed Black Flag Resynced einen Multiplayer-Modus?

Nein. Das Spiel ist ausschliesslich für Singleplayer ausgelegt.

Wird Assassin's Creed IV Black Flag Resynced für Nintendo Switch erscheinen?

Nein. Zum Release am 9. Juli 2026 ist Assassin's Creed Black Flag Resynced nicht für Nintendo Switch erhältlich. Das Spiel ist ausschliesslich für PS5, Xbox Series X|S und PC verfügbar. Bislang hat Ubisoft keine Switch-Portierung offiziell angekündigt.

Welche PC-Konfiguration eignet sich am besten für Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Ubisoft hat die offiziellen empfohlenen PC-Systemanforderungen noch nicht veröffentlicht. Für ein optimales Erlebnis in 1080p bei 60 FPS bieten Konfigurationen, die den Empfehlungen für Assassin's Creed Mirage oder Shadows entsprechen, einen vernünftigen Ausgangspunkt.

Wann ist Assassin's Creed Black Flag Resynced erschienen?

Assassin's Creed Black Flag Resynced ist am 9. Juli 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC erschienen – über den Ubisoft Store, Steam und den Epic Games Store.