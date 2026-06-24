Alles, was du über Assassin’s Creed Black Flag Resynced wissen musst

Es ist Zeit, auf die hohe See zurückzukehren, denn Ubisoft hat einen seiner früheren Klassiker wieder ins moderne Zeitalter geholt. „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ versetzt uns zurück zu einem der Höhepunkte in der Geschichte der Reihe – mit einer überarbeiteten und remasterten Version dieses abenteuerlichen Open-World-Action-Klassikers.

Der Publisher der Serie, Ubisoft, hat das vollständige Remaster des Klassikers aus der Xbox-360-/PlayStation-3-Ära vorgestellt und gezeigt, wie sich die überarbeitete Version von „Black Flag“ entwickelt – und sowohl für Veteranen als auch für Neulinge gibt es jede Menge, worauf man sich freuen kann.

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01 Wann erscheint Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Der Herausgeber der Reihe, Ubisoft, hat bekannt gegeben, dass das Remake von Assassin’s Creed Black Flag am 9. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen wird – ihr müsst also nicht mehr lange warten, bis ihr als Protagonist Edward Kenway das Ruder eines Piratenschiffs übernehmen könnt. Dreizehn Jahre nach seinem Debüt kehrt „Black Flag Resynced“ für moderne Konsolen, PC und Streaming-Dienste zurück. Unten findest du die vollständige Liste der Plattformen:

PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro

Xbox Series X|S

PC

Ubisoft Store

Epic Games

Steam/Steam Deck

Streaming

Nvidia GeForce Now

Blacknut

02 Was ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ ist ein vollwertiges Remake des beliebten Titels aus dem Jahr 2013, der ursprünglich für Xbox 360, PlayStation 3 und Wii U erschien – komplett mit moderner Grafik und neuen Spielmechaniken. Es wird außerdem erwartet, dass das Spiel eine erweiterte Menge an Inhalten enthalten wird.

Mach dich bereit für eine Schlacht auf offener See © Ubisoft

Als vierter Hauptteil der „Assassin’s Creed“-Reihe, der auf „Assassin’s Creed III“ – und die mit „Assassin’s Creed II“ begonnene Ezio-Trilogie – folgte, hat „Black Flag“ das Gameplay und die Kulisse der Serie grundlegend verändert. Dies gelang, indem der Fokus auf die Erkundung der Open-World-Karte per Schiff gelegt wurde, während das für die Serie typische Third-Person-Gameplay mit Parkour-Elementen, Stealth und Kämpfen beibehalten wurde.

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Im Jahr 2013 erschien „Assassin’s Creed IV: Black Flag“ und wurde von der Kritik gefeiert – gelobt für sein Open-World-Gameplay, die Seeschlachten, die Grafik und die Erzählung. Bis heute ist es einer der herausragenden Titel der Reihe und hat laut Ubisoft im Jahr 2023 mehr als 34 Millionen Spieler erreicht.

Das neue, überarbeitete Remake wird auf einer aktualisierten Version von Ubisofts Anvil-Engine entwickelt, die zuletzt 2025 in „Assassin’s Creed Shadows“ zum Einsatz kam. Dementsprechend könnt ihr euch auf hochauflösende Details, realistischere Grafik und Physik sowie eine visuelle Augenweide auf hoher See freuen. Das bedeutet Raytracing-Beleuchtung mit globaler Beleuchtung und Reflexionen sowie optimierte Leistung mit 60-FPS-Optionen auf Konsolen.

03 Wann und wo spielt „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“?

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ spielt in Westindien während des Goldenen Zeitalters der Piraterie von 1715 bis 1722.

Du kannst die Pracht von Havanna erkunden, der karibischen Stadt, die von den Templern regiert wird. Kingston, ein wichtiger Handelsknotenpunkt, ist ebenfalls eine Stadt, die es zu entdecken gilt, während Nassau, die Hochburg der Piraten, sich wie dein zweites Zuhause anfühlen wird.

Jede Stadt ist voller geschäftiger Einwohner, und jeder Bereich wurde mit verbesserter Beleuchtung, neuen Texturen und detaillierten Umgebungen überarbeitet – zusammen mit einem neuen, dynamischen Wettersystem.

Der ursprüngliche Titel enthielt auch Gameplay-Abschnitte, die in der Gegenwart spielten – diese wurden in „Resynced“ entfernt.

04 Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Wer ist Edward Kenway?

Das Kampfsystem wurde seit dem Debüt im Jahr 2013 verbessert © Ubisoft

Der walisische Pirat Edward Kenway ist der Protagonist des Spiels. Als Großvater von Connor, der Hauptfigur aus „Assassin’s Creed III“, segelt er auf der Suche nach Reichtum über die Meere. Das Spiel verfolgt seinen Weg vom Piraten zum Assassinen, und auf dieser Reise schließt er sich berüchtigten Piraten wie Anne Bonny, Charles Vane und Blackbeard im Kampf gegen die Templer an.

Er wurde 1693 geboren und wuchs über seine bäuerlichen Wurzeln hinaus, getrieben von größeren Ambitionen, die ihn dazu führten, in den letzten Jahrzehnten des Goldenen Zeitalters der Piraterie zunächst zum Freibeuter und schließlich zum Piraten zu werden. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Gründung einer kurzlebigen Piratenrepublik und geriet in den Konflikt zwischen der Bruderschaft der Assassinen und dem Templerorden. Außerdem ist er der Vater von Haytham Kenway, der später ein hochrangiger Templer und der Hauptgegner in „Assassin’s Creed III“ werden sollte.

05 Was ist neu in „Assassin’s Creed Black Flag Resync“?

Wie während Ubisofts Präsentation bekannt gegeben wurde, wird das kommende Spiel eine Fülle neuer Inhalte und zusätzlicher Extras bieten, die im Original nicht verfügbar waren. Es werden weitere Story-Inhalte zum Spiel hinzugefügt, darunter zusätzliche Kapitel, Geschichten, Quests und weitere Hintergrundgeschichten, die du durchspielen kannst. Blackbeard und Stede zum Beispiel haben neue Handlungsstränge, die ihr durchspielen könnt – das heißt, ihr habt jede Menge zu entdecken, selbst wenn ihr das Original bereits durchgespielt habt.

Auch die Unterwasser-Erkundung wurde erweitert, mit tieferen Gebieten, die es zu erkunden gilt, und Feinden aus der Natur, denen ihr euch stellen müsst.

Das Kampfsystem wurde überarbeitet – Doppelschwerter, Pistolen und Klingen lassen sich nun zu Kombos kombinieren, und du kannst Wände, Vorsprünge und zerstörbare Objekte zu deinem Vorteil nutzen. Es wirkt immersiver und skillbasierter als zuvor, sodass du deine Angriffe und Paraden geschickt timen musst.

Auch das Schleichen wurde überarbeitet: Du kannst dich nun frei hinknien, um dich Zielen und Gegnern anzunähern, bevor du zuschlägst. Im Zuge der Bewegungsoptimierungen wurde auch der Parkour verbessert – mit Verbesserungen bei Freisprüngen, Rückwärts- und Seitwärtssprüngen, die dir mehr Reaktionsmöglichkeiten und Kontrolle bieten, um deine Attentate noch tödlicher zu machen.

Missionen wie das Beschatten und Abhören im Originalspiel waren ziemlich mühsam und wurden in dieser neuen Version überarbeitet. Die Action geht weiter, selbst wenn du entdeckt wurdest, und statt desynchronisiert zu werden und von vorne anfangen zu müssen, läuft die Action weiter, und dein Ziel reagiert entsprechend.

Die „Jackdaw“ kehrt zurück, nun mit noch mehr Feuerkraft, da Edwards Schiff sich in Seeschlachten behaupten und auf neue Weise aufgerüstet werden kann. Seeschlachten, Enteraktionen und Festungsüberfälle kehren alle zurück und sind nach wie vor genauso herausfordernd wie im Original. Fans der ursprünglichen Seemannslieder können sich darauf freuen, während sie auf hoher See segeln, aber es werden auch 10 zusätzliche Seemannslieder hinzugefügt.

Drei neue Schiffsoffiziere wurden der Besatzung hinzugefügt – und das Spiel wird um die jeweilige Hintergrundgeschichte und narrative Questreihe jedes Charakters erweitert. Diese Charaktere sind:

Lucy Baldwin

Der Padre

Deadman Smith

Jeder von ihnen verschafft deinem Schiff zusätzliche Spielvorteile; wenn du beispielsweise Deadman Smiths Questreihe abschließt, schaltest du einen Doppelschuss aus den Breitseitenkanonen frei. Du kannst deinem Schiff außerdem ein treues Haustier hinzufügen, entweder eine flauschige Katze oder einen Affen – die Wahl liegt ganz bei dir.

06 Welche Systemvoraussetzungen sind nötig, um „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ auf dem PC zu spielen?

Check here to see if your PC can run Assassin's Creed Black Flag © Ubisoft

Im Vorfeld der Veröffentlichung im Juli hat Ubisoft bekannt gegeben, welche Hardware du benötigst, um das Spiel auf dem PC zu spielen. Der Publisher hat erklärt, dass du dich einmalig online verbinden musst, um das Spiel zu installieren, es danach aber komplett offline spielen kannst. Für Spieler mit unterschiedlichster Hardware ist die gute Nachricht, dass die Anvil-Engine sich an alle Geräte anpasst – von weniger leistungsstarken Gaming-PCs bis hin zu leistungsstarken Handhelds – und verschiedene Optionen für alle möglichen Spezifikationen bietet.

„Black Flag Resynced“ unterstützt Upscaling und Frame-Generation-Technologie, und es gibt außerdem softwarebasierte Raytracing-Optionen, mit denen ihr fortschrittliche Beleuchtung erleben könnt, selbst wenn eure Grafikkarte kein hardwarebeschleunigtes Raytracing unterstützt. Handheld-Spieler, wie zum Beispiel Steam-Deck-Nutzer, werden zudem spezielle Voreinstellungen zu schätzen wissen, mit denen sie unterwegs direkt ins Spiel einsteigen können.

Über den Autor Wer ist Jon Partridge? Jon berichtet seit mehr als einem Jahrzehnt für Red Bull über fast alle Aspekte des Gamings und des E-Sports und hat mit Marken wie Riot Games und Bandai Namco an gamingbezogenen Inhalten zusammengearbeitet.