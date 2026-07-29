Assassin's Creed: So spielen Sie die Games in der richtigen Reihenfolge

Mit mehr als 200 Millionen verkauften Exemplaren weltweit gehört Assassin's Creed zu den beliebtesten Franchises der Videospielgeschichte – und zu den erzählerisch umfangreichsten. Im Laufe der einzelnen Teile hat sich die Reihe von einem Stealth- und Parkour-Game zu weitläufigen Open-World-RPGs entwickelt, ohne dabei ihren zentralen Konflikt aus den Augen zu verlieren: die Assassinen, die den freien Willen verteidigen, gegen die Templer, die nach Kontrolle streben. Der rote Faden der Saga ist der Animus, eine Maschine, mit der sich die genetischen Erinnerungen von Vorfahren aus den unterschiedlichsten historischen Epochen erneut erleben lassen.

Die Franchise ist längst auch über Videospiele hinausgewachsen: Romane, Comics, Enzyklopädien, ein Film aus dem Jahr 2016 und seit 2020 eine Vereinbarung mit Netflix zur Entwicklung von Live-Action-Serien, Animationsserien und Animes aus dem Assassin's-Creed-Universum. Seit dem ersten Teil von 2007 sind mehr als 18 Hauptspiele und Spin-offs erschienen – über mehrere Konsolengenerationen hinweg.

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Die gesamte Saga in der richtigen Reihenfolge nachzuholen, kann deshalb schnell zur Herkulesaufgabe werden. Dieser Guide liefert Ihnen einen schnellen Überblick über die Geschichte der Reihe, die Reihenfolge der Games samt rotem Faden und die streng chronologische Abfolge der dargestellten Epochen. Los geht's!

01 Nach Veröffentlichungsreihenfolge

Assassin's Creed (2007)

Das Game, mit dem alles begann. In Assassin's Creed 1 spielen Sie in der Gegenwart Desmond Miles, der gefangen genommen und gezwungen wird, die Erinnerungen seines Vorfahren Altaïr erneut zu erleben – eines Mitglieds der Bruderschaft während des Dritten Kreuzzugs im Jahr 1191. Mithilfe des Animus erklimmen Sie die Gebäude von Damaskus, Akkon und Jerusalem, erfüllen Ihre Attentatsaufträge und decken eine weitreichende Verschwörung auf.

Spielbar auf: PlayStation 3, Xbox 360, PC

Assassin's Creed II (2009)

Auch im zweiten Teil der Reihe übernehmen Sie die Rolle von Desmond Miles. Nachdem ihn die modernen Assassinen befreit haben, wird er erneut mit dem Animus verbunden, um die Erinnerungen eines weiteren Assassinen zu erforschen: des Fanlieblings Ezio Auditore da Firenze. Ezios Geschichte spielt Ende des 15. Jahrhunderts, mitten in der italienischen Renaissance, erstreckt sich von 1476 bis 1499 und bietet noch mehr Parkour-Moves und Attentatstechniken.

Spielbar auf: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Ezio ist einer der beliebtesten Charaktere der Reihe © Ubisoft

Assassin's Creed: Brotherhood (2010)

Ezios Geschichte wird im zweiten Game seiner Trilogie fortgesetzt. Durch Desmonds Erinnerungen geht es nach Rom, wo Sie den Kampf gegen die Templer zwischen 1499 und 1507 weiterführen. Mit den ebenso seltsamen wie faszinierenden Kriegsmaschinen von Leonardo da Vinci und einer Armee, die Sie selbst rekrutieren, ist Ezios zweites Abenteuer genauso mitreissend wie sein erstes – während sich auch Desmonds Geschichte in der Gegenwart weiter entfaltet.

Spielbar auf: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed: Revelations (2011)

Der dritte und letzte Teil der Ezio-Trilogie führt Sie von 1511 bis 1512 nach Konstantinopel, wo Sie nach den verborgenen Erinnerungen von Altaïr suchen, dem Protagonisten des ersten Games. Neue Waffen und Gameplay-Mechaniken machen diesen Teil zu einem rasanten Abenteuer. Der Abschluss von Ezios Geschichte ist für Fans ein Muss – nicht zuletzt, weil dabei verschiedene Elemente aus dem allerersten Teil der Reihe zurückkehren.

Spielbar auf: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed III (2012)

Assassin's Creed III eröffnete der Reihe neue Wege © Ubisoft

Assassin's Creed III schliesst Desmonds Geschichte ab, streut gleichzeitig aber bereits erzählerische Ansätze ein, die von späteren Teilen aufgegriffen werden. Dazu kommen eine unverbrauchte Kulisse und Gameplay-Mechaniken, die perfekt dazu passen.

Sie spielen Connor, einen halb englischen, halb indigenen Assassinen während der Amerikanischen Revolution im 18. Jahrhundert. Neben den Strassen von Boston und New York können Sie auch die Natur erkunden, Free-Running in der Wildnis betreiben und neue Stealth-Fähigkeiten nutzen – etwa die Möglichkeit, sich in hoher Vegetation zu verstecken. Die prägendste Neuerung, die im nächsten Teil zum zentralen Element werden sollte, ist jedoch der Seekampf, dessen Bedeutung danach immer weiter zunahm.

Spielbar auf: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed IV: Black Flag (2013)

Edward Kenway war der erste Assassine, der sich auf hohe See wagte © Ubisoft

Das vierte Hauptspiel der Franchise entführt Sie 1715 in die Karibik und in Edward Kenways Welt voller Piraten, Seefahrt und Attentate. Assassin's Creed Black Flag übernimmt die Seekämpfe seines Vorgängers und rückt die offene See mit packenden Seeschlachten und einer riesigen Open World zum Erkunden ins Zentrum.

Die Sequenzen in der Gegenwart haben nur wenig mit jenen der vorherigen Teile gemeinsam und entfernen sich von Desmonds Handlung, wodurch die Action umso mehr Raum erhält. In den Städten Kingston und Havanna gibt es ohne Unterbruch etwas zu tun. Noch besser ist vielleicht nur, gemeinsam mit Ihrer Crew Seemannslieder singend über die Meere zu segeln. Da Black Flag Resynced noch im Laufe dieses Jahres erscheinen soll, können Sie Kenways Abenteuer bald in hochauflösender Grafik erneut erleben.

Dieser Teil gehört zum goldenen Zeitalter der Piraterie innerhalb der Franchise.

Spielbar auf: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch – Resynced auf: Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC

Assassin's Creed Rogue (2014)

Das etwas in Vergessenheit geratene Assassin's Creed Rogue erweitert die maritime Welt von Black Flag, dreht den Spiess jedoch um: Sie schlüpfen nicht in die Robe eines Assassinen, sondern in die eines Templers – der Erzfeinde der Protagonisten der Franchise. Von 1752 bis 1760 erkunden Sie New York, den Nordatlantik und das fiktive River Valley in der Rolle von Shay Cormac. Der ehemalige Assassine hat die Seiten gewechselt und macht während des Siebenjährigen Kriegs Jagd auf seine früheren Waffenbrüder.

Spielbar auf: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch

Assassin's Creed Unity (2014)

Paris ist magisch in Assassin's Creed Unity © Ubisoft

Fans der Franchise erhielten 2014 nicht nur ein, sondern gleich zwei Abenteuer. Das zweite erschien als Next-Gen-Exklusivtitel unter dem Namen Assassin's Creed Unity und konzentriert sich vollständig auf eine Stadt: das im Massstab 1:1 nachgebildete Paris während der Französischen Revolution von 1789. Das Parkour-System wurde erneut weiterentwickelt und ermöglicht vertikale Bewegungen nach oben wie nach unten. Gleichzeitig erweitert ein neues Kampfsystem die Möglichkeiten, Ihre Gegner auszuschalten.

Spielbar auf: PlayStation 4, Xbox One und PC

Assassin's Creed Chronicles (2015-2016)

Abseits der grossen 3D-Action-Adventures aus der Third-Person-Perspektive entwickelte Ubisoft eine Trilogie namens Chronicles. Die kleineren 2.5D-Games verbinden Action, Stealth und Plattforming und führen die Spieler an unterschiedliche Orte und in verschiedene Epochen: ins China des 16. Jahrhunderts, ins Indien des 19. Jahrhunderts und ins Russland des frühen 20. Jahrhunderts. Verbunden werden alle drei Teile durch eine gemeinsame Mission: die Suche nach einem Artefakt namens Box der Vorläufer.

In den Rollen von Shao Jun, Arbaaz Mir und Nikolai Orelov bewegen Sie sich jeweils seitlich durch die Levels. Jeder Titel komprimiert das typische Assassin's-Creed-Gameplay in ein kürzeres Format und erweitert gleichzeitig die Geschichte und Mythologie der Franchise.

Spielbar auf: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita und PC

Assassin's Creed Syndicate (2015)

Londons Strassen sind die perfekte Kulisse für Assassin's Creed Syndicate © Ubisoft

1868, das viktorianische England, die Industrielle Revolution und ein Zwillingspaar: Assassin's Creed Syndicate bot eine vielversprechende Kulisse und Ausgangslage – ein grossflächiges London – sowie noch interessantere Gameplay-Mechaniken. Mit dem Seilwerfer und dem Seilrutschen-System bewegen Sie sich blitzschnell durch die Stadt.

Die Handlung in der Gegenwart entfaltet sich im Hintergrund weiter. Auch wenn sie häufig nebensächlich erscheint, konzentriert sich die Action auf Jacob und Evie Frye, die im Verborgenen agieren, während ein Machtkampf entbrennt und zahlreiche historische Persönlichkeiten ihren Auftritt haben.

Spielbar auf: PlayStation 4, Xbox One und PC

Assassin's Creed Origins (2017)

Wie der Name bereits andeutet, führt dieser Teil zurück zu den Ursprüngen der Assassinen – mit Bayek, einem der Mitbegründer der Bruderschaft, im alten Ägypten. Im Jahr 49 v. Chr. begleiten Sie Bayek auf seinem Rachefeldzug und erleben dabei neue Mechaniken, die einer grundlegenden Neuausrichtung der Franchise gleichkommen. Ein Adler dient als Späher und erweitert Ihren Blick auf die Umgebung, während Sie praktisch jede Oberfläche erklimmen können. Damit bietet Origins zahlreiche Möglichkeiten, sich durch die ägyptische Open World zu bewegen.

Gigantische Grabstätten, digitale Rekonstruktionen der Pyramiden und ein neues Ausrüstungssystem: Origins legt das RPG-Fundament, das in den folgenden Teilen der Reihe übernommen wird. Dazu kommt mit Layla Hassan eine neue Protagonistin in der Gegenwart. Gleichzeitig ist es eines der besten Open-World-Games der Franchise.

Spielbar auf: PlayStation 4, Xbox One und PC

Assassin's Creed Odyssey (2018)

Das alte Ägypten war eine fantastische Kulisse für Assassin's Creed Origins © Ubisoft

Origins hatte die Messlatte für ein episches Abenteuer bereits sehr hoch gelegt – Odyssey überspringt sie mühelos. Dieses gewaltige Epos führt durch das antike Griechenland. Von 431 bis 422 v. Chr. schlüpfen Sie in die digitalen Sandalen der spartanischen Söldner-Geschwister Alexios und Kassandra, während Layla Hassan in der Gegenwart ihre Suche nach einem mysteriösen Artefakt fortsetzt. Mit mystischen und mythologischen Fähigkeiten sowie Gegnern legt Odyssey noch mehr Wert auf seine eigene Geschichte und wirkt dadurch stärker von der gewohnten Handlung rund um den Konflikt zwischen Assassinen und Templern losgelöst.

Spielbar auf: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

Assassin's Creed Valhalla (2020)

Vom antiken Griechenland springen wir in die Wikingerzeit: Assassin's Creed Valhalla führt uns von 872 bis 878 n. Chr. während der Besetzung Englands durch die Wikinger und setzt Layla Hassans moderne Geschichte fort. Sie übernehmen die Rolle des nordischen Clanoberhaupts Eivor, führen Ihren Clan und durchstreifen die englische Landschaft. Im Hintergrund steht der Konflikt zwischen den Verborgenen und dem Orden der Ältesten – den Vorläufern der Assassinen und Templer. Mit einem beidhändigen Kampfsystem, Raubzügen entlang der Flüsse und Belagerungen von Festungen erweitert Valhalla die Ambitionen von Odyssey und ergänzt sie um zahlreiche Neuerungen.

In Assassin's Creed Valhalla standen Wikingerabenteuer im Mittelpunkt © Ubisoft

Spielbar auf: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC

Assassin's Creed Mirage (2023)

Mit Basim kehrt eine bekannte Figur zurück. Der Meisterassassine aus AC Valhalla sorgt für eine Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe: Assassin's Creed Mirage erinnert an das Stealth-, Parkour- und Attentats-Gameplay, das die Franchise gross gemacht hat, und entfernt sich von der starken RPG-Ausrichtung der letzten Titel. Das Game spielt 861 n. Chr. in Bagdad und erzählt Basims Weg vom Strassendieb zum vollwertigen Assassinen. Gleichzeitig werden seine verborgene Vergangenheit und seine Verbindungen zu früheren Assassin's-Creed-Teilen beleuchtet.

Spielbar auf: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC und iOS

Assassin's Creed Mirage kehrt zu den Grundlagen zurück © Ubisoft

Assassin's Creed Shadows (2025)

Nach spartanischen Kriegern und Wikingern präsentiert uns Assassin's Creed nun Ninjas und Samurai: Assassin's Creed Shadows versetzt uns ins Japan des 16. Jahrhunderts, ans Ende der Sengoku-Zeit, und bietet zwei spielbare Hauptfiguren. Fujibayashi Naoe, eine Kunoichi, und Yasuke, ein afrikanischer Samurai nach dem Vorbild der gleichnamigen historischen Persönlichkeit, erleben ihre Abenteuer vor dem Hintergrund eines erbitterten Bürgerkriegs in Japan.

Shadows verzichtet auf eine Handlung in der Gegenwart und bietet eine tiefgreifende, mutige Kombination aus den Stealth-Elementen der frühen Reihe und den neueren RPG-Mechaniken. Das Ergebnis ist ein rundum gelungener Teil der Franchise. Mit einer neuen Perspektive auf den epochenübergreifenden Krieg zwischen Assassinen und Templern und als aktuellstes Game der Reihe legt Shadows die Messlatte für künftige Titel sehr hoch.

Spielbar auf: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, macOS und iPadOS

Das feudale Japan erwacht in Assassin's Creed Shadows zum Leben © Ubisoft

02 In chronologischer Reihenfolge

Möchten Sie alle Teile der Assassin's-Creed-Franchise in einer komplexeren, dafür aber chronologischen Reihenfolge spielen, erleben Sie die einzelnen Epochen in folgender Abfolge.

Achtung: Durch die miteinander verflochtenen Elemente der Gegenwart und die Art, wie die Games ineinandergreifen, kann das Ganze schnell verwirrend werden …

Assassin's Creed Odyssey – Zeitraum: 431 v. Chr. bis 422 v. Chr.

Assassin's Creed Origins – Zeitraum: 49 v. Chr. bis 44 v. Chr.

Assassin's Creed Mirage - Zeitraum: 861 bis 870

Assassin's Creed Valhalla - Zeitraum: 872 bis 878

Assassin's Creed - Zeitraum: 1191

Assassin's Creed II - Zeitraum: 1476 bis 1499

Assassin's Creed: Brotherhood - Zeitraum: 1499 bis 1507

Assassin's Creed: Revelations - Zeitraum: 1511 bis 1512

Assassin's Creed Chroniken: China - Zeitraum: 1526-1532

Assassin's Creed Shadows - Zeitraum: 1579

Assassin's Creed IV: Black Flag - Zeitraum: 1715 bis 1722

Assassin's Creed Rogue - Zeitraum: 1752 bis 1760

Assassin's Creed III - Zeitraum: 1754 bis 1783

Assassin's Creed Unity - Zeitraum: 1789 bis 1794

Assassin's Creed Chroniken: Indien - Zeitraum: 1841

Assassin's Creed Syndicate - Zeitraum: 1868

Assassin's Creed Chroniken: Russland - Zeitraum: 1918

FAQ

Welches Assassin's-Creed-Game erscheint als Nächstes?

Assassin's Creed Black Flag Resynced ist der nächste angekündigte Titel der Franchise. Dabei handelt es sich um ein High-Definition-Remaster von Assassin's Creed IV: Black Flag aus dem Jahr 2013 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Die überarbeitete Version soll eine verbesserte Grafik bieten und gleichzeitig das ursprüngliche Spielerlebnis rund um die Piraterie in der Karibik des 18. Jahrhunderts bewahren.

Welches sind die besten Assassin's-Creed-Games?

Welche Teile der Franchise am beliebtesten sind, hängt vom jeweiligen Spielertyp ab. Einige Titel werden jedoch regelmässig besonders hervorgehoben:

Assassin's Creed II (2009): Wird mit Ezio Auditore und der italienischen Renaissance häufig als bester Teil der Reihe bezeichnet

Assassin's Creed IV: Black Flag (2013): Die absolute Referenz für Seekämpfe und Piratenatmosphäre

Assassin's Creed Origins (2017): Der RPG-Wendepunkt der Franchise im alten Ägypten

Assassin's Creed Odyssey (2018): Ein gewaltiges Epos im antiken Griechenland

Assassin's Creed Shadows (2025): Der aktuellste Teil, der für sein duales Gameplay im feudalen Japan gelobt wird

Ab welchem Alter kann man Assassin's Creed spielen?

Einige Teile der Franchise sind aufgrund ihrer Inhalte mit PEGI 18 eingestuft und damit erst ab 18 Jahren freigegeben: explizite Gewalt mit Attentaten und blutigen Kämpfen, düstere Themen und Darstellungen von Krieg. Andere Teile sind je nach Land und Plattform mit PEGI 16 oder PEGI 18 klassifiziert. Vor dem Kauf empfiehlt es sich, die spezifische PEGI-Einstufung des jeweiligen Titels zu prüfen.

Welches Assassin's Creed dauert am längsten?

Assassin's Creed Odyssey aus dem Jahr 2018 ist mit Abstand der längste Teil. Für die Hauptgeschichte sollten Sie zwischen 40 und 60 Stunden einplanen, für einen Spielfortschritt von 100 Prozent bis zu 130 bis 150 Stunden. Assassin's Creed Valhalla folgt mit einer ähnlichen Spielzeit knapp dahinter. Assassin's Creed Mirage gehört dagegen mit rund 15 bis 20 Stunden für die Hauptquest zu den kürzesten Teilen.

Welches Assassin's Creed bietet die grösste Open World?

Auch bei der grössten Open World der Franchise liegt Assassin's Creed Odyssey vorn. Die Karte deckt einen Grossteil des antiken Griechenlands einschliesslich seiner Inseln ab. Assassin's Creed Valhalla mit England und Norwegen sowie Assassin's Creed Origins mit Ägypten bieten ebenfalls gigantische Karten in einer vergleichbaren Grössenordnung.

Wer hat Assassin's Creed entwickelt?

Assassin's Creed wurde von Patrice Désilets, Jade Raymond und Corey May beim Studio Ubisoft Montreal entwickelt. Das Game entstand aus einem Projekt, das ursprünglich als Fortsetzung von Prince of Persia: The Sands of Time gedacht war, bevor es sich zu einem eigenständigen Konzept rund um einen mittelalterlichen Assassinen entwickelte. Die wichtigste Inspirationsquelle war der Roman Alamut aus dem Jahr 1938 des slowenischen Schriftstellers Vladimir Bartol, der die Geschichte der Sekte der Haschischins im mittelalterlichen Persien erzählt.

Patrice Désilets verliess Ubisoft nach Assassin's Creed: Brotherhood aus dem Jahr 2010.

Was ist der Animus in Assassin's Creed?

Der Animus ist eine fiktive Maschine, die im Zentrum der Assassin's-Creed-Franchise steht. Sie ermöglicht es ihren Nutzern, die im eigenen Erbgut codierten genetischen Erinnerungen ihrer Vorfahren erneut zu erleben. In den Games verwenden Figuren aus der Gegenwart wie Desmond Miles und später Layla Hassan den Animus, um die Erinnerungen vergangener Assassinen zu erforschen.

Eine längere Nutzung verursacht den sogenannten Sickereffekt, den Bleeding Effect: Die Erinnerungen der Vorfahren beginnen, sich mit den eigenen Erinnerungen des Nutzers zu vermischen. Dadurch erhält die Person zwar neue Kampffähigkeiten, gleichzeitig wird aber auch ihre psychische Gesundheit gefährdet.

Wer sind die Assassinen und die Templer?

Die Assassinen, die in den chronologisch früheren Teilen auch als die Verborgenen bezeichnet werden, und die Templer sind die beiden Fraktionen im Zentrum des Konflikts von Assassin's Creed. Die Assassinen verteidigen den freien Willen und widersetzen sich jeder Form absoluter Kontrolle über die Menschheit. Die Templer versuchen dagegen, durch Ordnung und Kontrolle Frieden zu erzwingen – selbst wenn sie dafür Artefakte namens Edensplitter einsetzen müssen, um den Willen der Menschen zu unterwerfen.

Dieser Konflikt zieht sich durch die Jahrhunderte und sämtliche Epochen der Franchise, von den Kreuzzügen bis ins feudale Japan.