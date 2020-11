Assassin’s Creed: Valhalla – Die schönsten Orte im Game

In den vergangenen 13 Jahren hat sich die Assassin’s Creed -Serie immer wieder neu erfunden. Dabei entfalten die Open-World-Spiele mit ihren malerischen Spielwelten und historischen Ereignissen seit jeher einen ganz besonderen Reiz. Im aktuellen Ableger, Assassin’s Creed Valhalla , verschlägt es euch in die Zeit der Wikinger. Protagonist Eivor Wolfsmal begibt sich mit seinem Clan auf die Suche nach einer neuen Heimat – wir zeigen euch die sieben schönsten Orte im Spiel , die zum Verweilen einladen.

Stavanger

und markiert den ersten großen Ort, den ihr in der Welt von Assassin’s Creed Valhalla erkunden könnt. Noch bevor sich Eivor und sein Clan nach England aufmachen, durchkämmt ihr die Siedlung, findet Schätze, löst Rätsel und versucht euch im Spottstreiten. Besonders vom Dach der Kirche aus habt ihr den perfekten Überblick über ganz Norwegen – in Kombination mit den

Stavanger ist heute die viertgrößte Stadt Norwegens und markiert den ersten großen Ort, den ihr in der Welt von Assassin’s Creed Valhalla erkunden könnt. Noch bevor sich Eivor und sein Clan nach England aufmachen, durchkämmt ihr die Siedlung, findet Schätze, löst Rätsel und versucht euch im Spottstreiten. Besonders vom Dach der Kirche aus habt ihr den perfekten Überblick über ganz Norwegen – in Kombination mit den Polarlichtern ein malerischer Anblick.

Torghatten

Klippen von Dofras (Cliffs of Dover)

Natürlich bietet auch England in Assassin’s Creed Valhalla etliche Sehenswürdigkeiten. Die legendären weißen Kreidefelsen von Dover sind, genau wie im echten Leben, einen Besuch wert. Neben dem beeindruckenden Anblick erwarten euch an der Spitze eine gewaltige Festung , sowie der nahegelegene Ort Cænt samt der Höhle der Prüfungen die ihr betreten müsst, um in eine weit entlegene Welt zu reisen.

Moor von Walsham

Yorvik (York)

Stanheng (Stonehenge)

in der Nähe von Amesbury gehört nicht nur in der Realität zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Englands. Auch das Stonehenge in Assassin’s Creed Valhalla ist einen Besuch wert und überzeugt durch eine beeindruckende Atmosphäre. Wie in der Realität ranken sich auch um das virtuelle Monument etliche Mythen. Zudem beherbergt Stonehenge

Das rund 4.000 Jahre alte Naturbauwerk in der Nähe von Amesbury gehört nicht nur in der Realität zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Englands. Auch das Stonehenge in Assassin’s Creed Valhalla ist einen Besuch wert und überzeugt durch eine beeindruckende Atmosphäre. Wie in der Realität ranken sich auch um das virtuelle Monument etliche Mythen. Zudem beherbergt Stonehenge eines der mächtigsten Schwerter , die ihr im Spiel finden könnt.

Asgard