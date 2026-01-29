Australian Open: Entdecken Sie das Prize Money und die Gewinne der Sieger

Im vergangenen Jahr haben wir eine Reise rund um die Grand-Slam-Turniere unternommen, um die heikle Frage der Einnahmen im Tennis zu beleuchten. Leider konnten wir aufgrund des Kalenders nicht über die Australian Open sprechen. Vor Roland-Garros, Wimbledon und den US Open werfen wir nun einen Blick auf das Turnier, das Novak Djokovic so erfolgreich liegt.

Um kein Match von Elena Rybakina, Matteo Berrettini oder Emma Navarro zu verpassen, treffen wir uns vom 18. Januar bis zum 1. Februar.

The Glacier Edition Die Red Bull Glacier Edition mit eisig-frischem Geschmack. Nur verfügbar auf Brack. Jetzt bei Brack kaufen Mehr Erfahren

01 Das Cash Prize der Australian Open 2026: ein Rekordbetrag

Die Erhöhung im Vergleich zur Ausgabe 2025

Im Jahr 2025 erhielt Jannik Sinner nach seinem Sieg in vier Sätzen gegen Alexander Zverev eine angenehme Überweisung von 3.5 Millionen australischen Dollar (2 Millionen Euro) auf sein Bankkonto. In diesem Jahr werden die Sieger 4.15 Millionen gewinnen, was einer Steigerung von 19 Prozent entspricht.

Auch beim gesamten Cash Prize ist der Anstieg deutlich. Insgesamt werden 111.5 Millionen australische Dollar (64 Millionen Euro) an die Spielerinnen und Spieler ausgeschüttet, gegenüber 96.5 Millionen (55 Millionen Euro) im letzten Jahr. Mit dem Taschenrechner ergibt das eine Erhöhung von 16 Prozent.

Die Gründe für diese deutliche Erhöhung

Tallon Griekspoor fügt nach dem Red Bull Bassline eine Trophäe hinzu © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Wir haben dieses Thema bereits in Artikeln zu den anderen Grand-Slam-Turnieren angesprochen, aber eine kurze Erinnerung schadet nie. Auch wenn Impfungen und Nadeln nicht zu den Stärken von Novak Djokovic zählen, hat der Serbe, der zehnmal in der Rod Laver Arena triumphierte, zusammen mit dem restlichen Big Three zu den steigenden Einnahmen beigetragen.

Dank ihrer nahezu uneingeschränkten Dominanz, aber vor allem wegen ihres aussergewöhnlichen Spielniveaus, sind die mit Tennis verbundenen Profite zwischen 2000 und 2020 so stark gestiegen wie nie zuvor. Jeder hatte seinen eigenen Stil und seine Fans, und ähnlich wie das Dream Team von 1992 im Basketball oder die Chicago Bulls von Michael Jordan ermöglichte dies dem Sport einen grossen Entwicklungsschritt.

Logischerweise fliesst nach oft harten Debatten ein Teil dieser finanziellen Mittel heute in die Taschen der Spieler, sowohl der Grand-Slam-Sieger als auch der Teilnehmer an den Qualifikationen. Heute ist die Verteilung grosszügiger und auch gerechter, sowohl für eine Nummer 1 als auch für einen Spieler auf Rang 90 der ATP/WTA-Rangliste.

Vergleich mit den vorherigen Ausgaben

Von 2020 bis 2026 ist das gesamte Cash Prize von 71 Millionen australischen Dollar auf 111.5 Millionen gestiegen. Für die Sieger sind die Gewinne von 2.75 auf 4.15 Millionen angewachsen.

02 Verteilung der Gewinne bei den Australian Open 2026 nach Runden

Emma Navarro im Training © Robert Snow/Red Bull Content Pool

Gewinne der Sieger (Einzel Männer und Frauen)

In diesem Jahr erhalten die Sieger im Einzel bei den Männern und Frauen jeweils 4.15 Millionen australische Dollar, also 2.39 Millionen Euro.

Preisgeld für Finalisten und Halbfinalisten

Der Verlierer des Finals erhält 2’150’000 Dollar (1.24 Millionen Euro). Die im Halbfinale Ausgeschiedenen bekommen jeweils 1.25 Millionen Dollar (720’000 Euro).

Die Gewinne von der ersten Runde bis zu den Viertelfinals

Hier der Rest der Gewinnverteilung:

1. Runde: 150’000 Dollar (86’000 Euro)

2. Runde: 225’000 Dollar (129’000 Euro)

3. Runde: 327’000 Dollar (188’000 Euro)

Achtelfinale: 480’000 Dollar (276’000 Euro)

Viertelfinale: 750’000 Dollar (431’000 Euro)

Gewinne für die Qualifikation

In der Qualifikation sind die Gewinne wie folgt:

1. Runde: 40’500 Dollar (23’315 Euro)

2. Runde: 57’000 Dollar (32’000 Euro)

3. Runde: 83’500 Dollar (48’070 Euro)

03 Gleiche Einnahmen für Männer und Frauen

Seit 2007 verdienen Männer und Frauen die gleichen Beträge.

04 Vergleich mit den anderen Grand-Slam-Turnieren

Australian Open vs. Roland-Garros

Mit 111.5 Millionen australischen Dollar an gesamtem Prize Money (64 Millionen Euro) liegen die Australian Open knapp vor Roland-Garros mit 55.83 Millionen Euro, wobei es sich hier um die Ausgabe 2025 des französischen Grand Slams handelt.

Australian Open vs. Wimbledon

Wie bei den French Open liegt Wimbledon 2025 mit seinen 62 Millionen Euro knapp hinter der Ausgabe 2026 der Australian Open, allerdings dürfte das britische Turnier in diesem Jahr ebenfalls eine Erhöhung des Prize Money erleben.

Australian Open vs. US Open

Ob Inflation oder nicht, die Australian Open liegen weiterhin hinter den US Open, die 2025 insgesamt 90 Millionen Dollar (77 Millionen Euro) ausgeschüttet haben.

Um den Weg von Elena Rybakina, Emma Navarro oder Matteo Berrettini zu verfolgen, treffen wir uns ab dem 18. Januar.