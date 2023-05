Red Bull Soapbox Race Racing teams mix hilarious pageantry with insane homemade soapbox cars that are as creative as they are fast.

Man nehme einen roten Teppich, Horden von Fotografen, Stars in schicken Roben - und schon hat man eine hochrangige Preisverleihung. Und nun löschen wir diese Vorstellung und ersetzen sie durch Würstchen, Sanitäranlagen und Särge auf Rädern - und schon haben wir die Zeremonie der goldenen Seifenkiste. Was tausendmal besser ist. Vor allem, um auf die nächste Ausgabe des Red Bull Seifenkistenrennens am 27. August 2023 zu warten!

