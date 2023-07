BattleBit Remastered: Das steckt im aktuellen Steam-Hit

Clutch Time From Cairo to Campus Clutch, Egypt’s Anubis rose victorious, defying all odds at Red Bull Campus Clutch 2021.

Die riesigen Multiplayer-Gefechte stehen auch in BattleBit Remastered im Fokus. Bis zu 254 Spiele r ziehen auf riesigen Maps in den Kampf. Gespielt wird in bekannten Modi: In Rush und Domination sind maximal 128 Spieler unterwegs, in Frontline eben die vollen 254. Hinzu kommen Modi wie Infantry Conquest , die ohne Fahrzeuge daherkommen.