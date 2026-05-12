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Battlefield 6 Season 3 startet: Alles, was du zur neuen Saison wissen musst
Battlefield 6 Season 3 startet mit neuer Map, frischen Inhalten und drei Phasen voller adrenalingeladener Action. Hier gibt's alle Infos zur neuen Saison des Shooter-Hits.
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Pax Armata ist gespalten. Die Warlords übernehmen und Season 3 von Battlefield 6 setzt alles auf eine Karte: die größte Map in der Geschichte des Spiels, Ranked Battle Royale, drei explosive Phasen und ein Arsenal, das Franchise-Geschichte atmet. Wir hatten die Möglichkeit, mit den Entwicklern zu sprechen und die neue Season bereits anzuspielen: Hier sind alle Infos.
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Battlefield 6 Season Release: Wann startet die neue Saison?
Battlefield 6 Season 3 "Warlords: Supremacy" startet am 12. Mai 2026 um 13 Uhr MESZ. Das obligatorische Update (Game Update 1.3.1.0) bringt neben allen neuen Inhalten auch hunderte Verbesserungen: überarbeitetes Fahrzeughandling, Gadget-Balancing, Weapon-Anpassungen, ein saisonales Statistik-Dashboard sowie Netcode- und Combat-Feedback-Verbesserungen.
Battlefield 6 Season 3 erscheint gleichzeitig auf PC (EA App, Steam, Epic Games Store), PlayStation und Xbox. Wie bereits in Season 2, sind die neuen Inhalte einmal mehr in drei Phasen unterteilt. Die dritte und letzte beginnt am 30. Juni 2026 und bildet den krönenden Abschluss:
- Phase 1 – Warlords: Supremacy (ab 12. Mai 2026) - Neue Map, neue Waffen, Ranked Battle Royale – der Startschuss.
- Phase 2 – Blastpoint (ab 9. Juni 2026) - Obliteration kehrt zurück, dazu eine neue Map und neue Gadgets.
- Phase 3 – High-Value Target (ab 30. Juni 2026) - Tactical Obliteration, Casual Battle Royale und der Wet Work-Event.
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Phase 1: Railway to Golmud – die größte Map aller Zeiten
Der Star des Season-Starts ist ein Klassiker der Battlefield-Historie, neu gedacht: Railway to Golmud ist eine Neuinterpretation von Golmud Railway aus Battlefield 4 – jetzt in Tadschikistan angesiedelt, vollständig auf BF6-Niveau überarbeitet und die größte Battlefield 6-Map seit Launch.
Das Schlachtfeld umfasst ein zerstörtes Dorf, eine Industrieanlage, eine Farm, eine Umspannstation und im Zentrum: eine fahrende Eisenbahn, die Squads aktiv bekämpfen und kontrollieren müssen. Der Luftraum wurde massiv erweitert, die Vertikalität erhöht, neue Flankierwege und mehr Deckung für Infanterie hinzugefügt. Panzer, Helikopter, Jets und Fußsoldaten kollidieren hier im maximalen Battlefield-Chaos.
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Phase 1: Ranked Battle Royale startet in REDSEC
Zum ersten Mal in der Geschichte von Battlefield gibt es Ranked Battle Royale als Battlefield Labs in Live-Erfahrung, beginnend mit dem Battle-Royale-Vierer-Modus in REDSEC. Das System setzt auf Community-Feedback: Fortschritte in der Rangliste, permanente Belohnungen und ein klares Aufstiegssystem von Rookie bis Master. Plus ein exklusives Emblem für die weltweiten Top-250-Spieler.
Rank Points werden durch Kills, Assists und das Abschneiden im Match verdient. Belohnungen umfassen Spielerkarten, XP-Booster, Titel und exklusive Cosmetics. Langfristig soll Ranked Play auf weitere Multiplayer-Modi ausgeweitet werden.
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Neue Waffen in Phase 1
- M16A4 (Sturmgewehr): Das erste Burst-Fire-Gewehr in Battlefield 6. Wahlweise auch vollautomatisch per Attachment. Stärken liegen im mittleren bis kurzmittleren Bereich – zuverlässig, anpassbar, ein echter Franchise-Klassiker.
- RPK-74M (LMG): Das kompaktere Gegenstück zum RPKM. Kammert in 5,45×39 mm, höhere Feuerrate als sein Bruder, dafür weniger Stoppwirkung. Besonders effektiv auf mittlere und lange Distanz durch minimalen Rückstoß und hohes Magazinvolumen.
- L115 (Scharfschützengewehr): Britisches Bolt-Action-Sniper auf höchstem Niveau. Für Hunderte von Metern gemacht – Ziele auf Objectives, in Helikoptern oder hinter Felsen haben keine Chance.
- Neue Attachments in Phase 1: Drei neue Aufsätze kommen zum Start: Speed Holster (schnelleres Waffe-Wechseln), Aftermarket Buffer (reduziert visuelles Flinching) und Burst Mode (schaltet Vollautomatik gegen Burst-Fire um – präziser auf langen Distanzen).
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Phase 2 – Blastpoint: Cairo Bazaar und Obliteration
Ab dem 9. Juni geht es weiter nach Ägypten mit dem Start von Battlefield 6 Season 3 Phase 2 namens "Blastpoint". Die Tier-1-Einheit Steel Talon hat sich im Kairoer Basar verschanzt und damit kommt eine der besten Maps der Franchise-Geschichte zurück.
Cairo Bazaar ist eine Neuinterpretation des Grand Bazaar aus Battlefield 3. Enge Gassen, Ladenzeilen, perfekte Hinterhaltsszenarien. Die Map ist spiegelbildlich aufgebaut, gibt beiden Seiten gleiche Flanken und Engpässe. Außen patrouillieren Fahrzeuge entlang des Perimeters.
Obliteration kehrt aus Battlefield 4 zurück: Beide Teams verteidigen drei MCOMs, kämpfen um den Bombenträger, eskortieren ihn zum Ziel und sprengen die gegnerischen Kommunikationseinheiten. Wer zuerst alle drei zerstört – oder bei Ablauf der Zeit mehr – gewinnt.
- Neue Waffe: PP-19 (SMG) - Neunmillimeter, helixförmiges High-Capacity-Magazin optional, tödlich auf kurze Distanz. Ein Battlefield-Urgestein aus BF2 und BF2042, jetzt in BF6 aktualisiert.
- Neues Gadget: Handheld Jammer - Recon-Gadget für elektronische Kriegsführung. Einmal aktiviert, stört es alle Smart-Devices in der Nähe. Kann geworfen, platziert oder getragen werden – macht Recon-Operatoren zur mobilen Störquelle.
- Neue Attachments in Phase 2: #00 Buckshot für alle Shotguns (größere Pellets, weniger Streuung, mehr Reichweite) und Cryogenic Barrel (bessere Präzision bei Dauerfeuer, schnelleres ADS durch leichteres Design).
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Phase 3 – High-Value Target: Tactical Obliteration und Wet Work
Ab dem 30. Juni liefert Season 3 von Battlefield 6 ihr letztes Kapitel namens "High-Value Target". Tactical Obliteration ist die 8v8-Variante von Obliteration: fokussiert, hochriskant, für Squads, die präzise koordinieren. Ein Fehler kann spielentscheidend sein, denn hier stehen Strategie und Taktik im Fokus.
Casual Battle Royale kommt in REDSEC: Ein Mixed-Modus mit Spielern und Bots für alle, die den Battle-Royale-Einstieg suchen oder entspannt spielen wollen.
- Wet Work-Event: Spieler:innen sammeln Verträge von besiegten Gegnern. Aufgaben: bestimmte Spieler eliminieren, Fahrzeuge zerstören, Schaden anrichten oder einfach überleben. Abgeschlossene Verträge bringen Tokens für Embleme, Skins und eine neue Nahkampfwaffe – den EOD Bot Arm.
- Neue Attachments in Phase 3: Compensator (Rückstoßkontrolle) und Subsonic Ammo (leiser, weniger erkennbar auf lange Distanz – ideal für taktisches Spiel).
Drei Phasen, zwei ikonische Maps aus BF3 und BF4, drei neue Waffen zum Start, Ranked Battle Royale und ein Event-System, das Teamplay belohnt. Battlefield 6 Season 3 liefert ab dem 12. Mai 2026 auf allen Fronten. Wer noch im Season-2-Battle-Pass Tiers nachholen will: Jetzt ist die letzte Chance.