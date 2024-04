Find hier alles zum Red Bull BC One Cypher in Zürich.

Das Schweizer Finale wird heuer mit dem Breaking Star

in der Jury beehrt. «2001 nahm ich an der ersten Veranstaltung von Red Bull Lords of the Floor teil. Da wurde mir klar, dass es das ist, was ich machen will. Und ich wollte es unbedingt einst ins Finale schaffen», erinnert sich der heutige Coach des Swiss Breaking Kaders. 2011 gewann er den krönenden Titel. «Das Red Bull BC One gilt als Zenit des Breakings aufgrund der Grösse, der Ausstrahlung und des hohen Niveaus der Teilnehmer:innen. Niemand sonst zelebriert Breaking so wie das Red Bull BC One. Wenn du diesen Wettkampf gewinnst, wird dein Name auf der ganzen Welt gehört.» An seiner Seite bewerten der Franzose B-Boy Lagaet aus Martinique und die Genferin B-Girl Vlo, welche den allerersten B-Girl Contest beim Red Bull BC One Cypher Switzerland 2019 gewann.