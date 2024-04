So war der Red Bull BC One Cypher Switzerland 2024 in Zürich

in zwei packenden Final Battles durch. Doch was kommt nach dem Titel als Schweizer Red Bull BC One Champ? Die Reise zum

Wir schreiben 2024. Breaking präsentiert sich dieses Jahr in Paris der gesamten Welt. Und auch beim Red Bull BC One ging es für die B-Girls and B-Boys auf das nächste Level.

Wir schreiben 2024. Breaking präsentiert sich dieses Jahr in Paris der gesamten Welt. Und auch beim Red Bull BC One ging es für die B-Girls and B-Boys auf das nächste Level.

Wir schreiben 2024. Breaking präsentiert sich dieses Jahr in Paris der gesamten Welt. Und auch beim Red Bull BC One ging es für die B-Girls and B-Boys auf das nächste Level.

Becca setzte sich beim Red Bull BC One City Cypher in Genf souverän durch und sicherte sich so ein Ticket für die Top 4 beim Cypher Switzerland in Zürich. B-Boy Lotus tat sich zu Beginn ein bisschen schwerer, gewann dann aber souverän den City Cypher in Zürich.

Becca setzte sich beim Red Bull BC One City Cypher in Genf souverän durch und sicherte sich so ein Ticket für die Top 4 beim Cypher Switzerland in Zürich. B-Boy Lotus tat sich zu Beginn ein bisschen schwerer, gewann dann aber souverän den City Cypher in Zürich.

Becca setzte sich beim Red Bull BC One City Cypher in Genf souverän durch und sicherte sich so ein Ticket für die Top 4 beim Cypher Switzerland in Zürich. B-Boy Lotus tat sich zu Beginn ein bisschen schwerer, gewann dann aber souverän den City Cypher in Zürich.