Red Bull BC One Cypher Switzerland 2022: Erfahrung macht Breaking-Champs!

Jazzy Jes und Baby OG haben sich die Tickets für Red Bull BC One Weltfinale geholt. Es sind zwei Menschen welche die Schweizer Breaking-Szene über viele Jahre geprägt haben, die im Herbst nach New York fliegen. Vor 800 Zuschauern in der ausverkauften Trafo-Halle in Baden, haben die beiden bewiesen, dass Erfahrung und Strategie nach wie vor trumpfen.

Der Moment der Wahrheit für Jazzy Jes und Baby OG © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Schau dir den Red Bull BC One Cypher Switzerland 2022 noch einmal in voller Länge an:

Erfahrung vs Newcomer auf dem Weg ins Finale

Sowohl Jazzy Jes als auch Baby OG hatten es in den Vorrunden mit harten Gegnerinnen und Gegnern zu tun. Eine Vielzahl von ihnen aus der nächsten, wenn nicht gar übernächsten Generation von Tänzerinnen und Tänzern. Jazzy Jes etwa, eliminierte im Halbfinale, wie schon 2019, ihre 14 Jahre jüngere Schülerin Jin : "Ich hätte mir natürlich eine andere Auslosung gewünscht. Aber es macht mich auch stolz zu sehen, dass unsere gemeinsame Arbeit Früchte trägt. Irgendwann wird Jin den Pokal mit nach Hause nehmen". Auf B-Boy Baby OGs Weg zum Sieg war Simo Croc die grösste Herausforderung: "Ich wusste, dass er mit seinen extremen Power-Moves ein ähnliches Skill-Set wie ich hat. Ich habe mir daher schon einen ganz besonderen Plan zurechtlegen müssen um ihn zu schlagen".

Jazzy Jes battlet auf dem Weg ins Final ihre Schülerin Jin © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Auch abseits des Weges der beiden Champions war der diesjährige Red Bull BC One Cypher Switzerland hochkarätig besetzt. Wohl noch nie in der Schweizer Kampagne des BC One gab es 16 Vorrunden-Battles mit so vielen Höhepunkten und Emotionen. Bestens unterhaltende Floor-Cleaning-Intermezzos von der SuperPoderosas Crew aus Argentinien und den Parcours-Athleten Jolan Jornod und Charly Luong sowie ein wunderbar poetisches, aber gleichzeitig kraftstrotzendes Showcase von Judge und Red Bull BC One Allstar Junior und Partnerin Kalli , rundeten den Event perfekt ab. Der Höhepunkt waren aber wie nicht anders zu erwarten die beiden finalen Battles.

Emotional wird es bei Junior und Partnerin Kalli © Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool

Jazzy Jes vs Becca: Revanche im Finale

Jazzy Jes stand B-Girl-Finale Becca gegenüber. Die Thunerin und die Zürcherin stammen aus derselben Generation, kennen und schätzen sich seit vielen Jahren und sind sogar schon gemeinsam zu Battles angetreten. Als direkte Kontrahentinnen trafen sie aber tatsächlich erst vor einigen Wochen zum ersten Mal aufeinander. Dort hatte Becca gewonnen. Es war also Zeit für eine Revanche. Beide Tänzerinnen haben mit viel Style gepunktet, doch Jazzy Jes trat bei ihrer dritten Finalteilnahme ein Quäntchen überzeugter auf: "Ich glaube ich war heute einfach authentisch, habe mich auf das fokussiert was ich kann und die Judges haben meine Eigenheiten erkannt".

Im Finale lässt Jazzy Jes Becca keine Chance © Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool

Ganz besonders angespornt hat die 33-jährige der Austragungsort des diesjährigen Weltfinales: "New York … New York ist in meinem Herzen, New York ist mein State of Mind!" Die Stadt und ihre HipHop-Szene haben die Thunerin seit frühester Jugend geprägt. Sie hatte schon als Teenager Kontakt zu den Tanz-Legenden aus dem Big Apple und war selbst über Jahre hinweg Teil der weltbekannten Rock Steady Crew. Der Trip im September dürfte also einem nach Hause kommen gleichkommen.

Baby OG holt Titel gegen den Titelverteidiger

Im Finale der B-Boys traf Baby OG auf den Titelverteidiger Deijva. Filigrane Skills, Kreativität und Finesse des Champs von 2021 gegen jahrelange Erfahrung, Kraft und Attitüde des Herausforderers. Der junge Deijva überzeugte mit ausgefeilten Top-Rock-, Footwork- und Move-Combos, Baby OG trumpfte – nicht minder stylish –mit harten Power-Kombination auf. Während Deijva souverän, aber dennoch relaxt auftrat, war beim 31 Jahre alten Baby OG von Anfang an klar, dass er diesen Sieg unbedingt wollte.

Baby OG lässt im Finale keinen Zweifel, wer die Kontrolle hat © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Fokussiert und mit enorm viel Energie lieferte er in allen drei Finalrunden mit einer Stamina und Authentizität ab, welche er sich in hunderten von Battles und tausenden von Trainingsstunden hart erkämpft hat. Der frisch gekürte Champ freut sich, dass er seinen Triumph von 2018 wiederholen konnte: "Es gab in der Vergangenheit Phasen in denen ich nicht mein bestes Breaking zeigen konnte. Aber ich war nie weg, werde mich immer ins Battle stürzen. Heute hat mich mein absoluter Wille zu gewinnen zum Erfolg getragen".

Judge Junior erklärt was die Differenz zwischen den frisch gekürten Champs und ihren Kontrahentinnen und Kontrahenten ausgemacht hat: "Beide haben mit Flow überzeugt. Es gab heute Leute mit einem grösseren Repertoire oder ausgefeilterer Technik. Aber sowohl Jazzy Jes als auch Baby OG haben mit ihrer Erfahrung dem was sie gemacht haben echtes Leben eingehaucht".

B-Girl Leaf überzeugt mit ihren Moves © Muriel Florence Rieben / Red Bull BC One B-Boy Fab-yo © Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool B-Boy Moa © Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool B-Boy Nestor © Muriel Florence Rieben

War es das letzte Aufbäumen der Generation Ü30 oder bezahlt sich jahrelange Battle-Erfahrung auch weiterhin aus? So oder so, wir freuen uns auf ein packendes Weltfinale in New York und die nächste Schweizer Kampagne des Red Bull BC One 2023!