Das Best of Swiss Breaking in der Zürcher Halle 622

Moa, der Champion von 2015 und 2019, hat sich mit einem Sieg am Bieler Qualifier für den Main-Event in Zürich entschieden. Er sieht dem Finale relativ gelassen entgegen: «Die Vorstellung den Titel zum dritten Mal zu holen ist schon verlockend. Natürlich werde ich 100% geben, aber am besten performe ich in einem Battle, wenn ich unabhängig von einem bestimmten Ziel probiere mich selbst zu pushen. Mein primäres Ziel ist eine bessere Performance zu zeigen als beim letzten Battle. Wenn mir das gelingt, bin ich unabhängig von der Platzierung zufrieden.» Jazzy Jes, die Titelverteidigerin bei den B-Girls spürt mehr Druck: «Eigentlich hätte ich gedacht, dass ein Sieg bei einem BC One einen relaxter werden lässt. Aber da habe ich mich getäuscht, denn mein Ehrgeiz hat mich definitiv gepackt. Die Chance Back to Back Champion zu werden, wird nicht so schnell wieder kommen und deshalb mache ich mir da schon viel Pressure.»

