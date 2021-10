Generationenwechsel beim Red Bull BC One Cypher Switzerland

Zum zehnten Mal insgesamt und zum zweiten Mal im Berner Bierhübeli kam es zum Stelldichein der Schweizer Breaking-Elite. 16 B-Boys und 4 B-Girls haben sich in zwei City Cyphers für die begehrten Startplätze am Red Bull BC One Cypher Switzerland qualifiziert. Vor 600 Zuschauern kämpften sie im Berner Kultlokal um einen Platz am Weltfinale in Danzig, Polen.

Zum zehnten Mal insgesamt und zum zweiten Mal im Berner Bierhübeli kam es zum Stelldichein der Schweizer Breaking-Elite. 16 B-Boys und 4 B-Girls haben sich in zwei City Cyphers für die begehrten Startplätze am Red Bull BC One Cypher Switzerland qualifiziert. Vor 600 Zuschauern kämpften sie im Berner Kultlokal um einen Platz am Weltfinale in Danzig, Polen.

Zum zehnten Mal insgesamt und zum zweiten Mal im Berner Bierhübeli kam es zum Stelldichein der Schweizer Breaking-Elite. 16 B-Boys und 4 B-Girls haben sich in zwei City Cyphers für die begehrten Startplätze am Red Bull BC One Cypher Switzerland qualifiziert. Vor 600 Zuschauern kämpften sie im Berner Kultlokal um einen Platz am Weltfinale in Danzig, Polen.