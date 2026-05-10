Hohe Startplätze, stabile Thermik und kurze Wege zwischen Berg und Tal machen die Schweiz zu einer der vielseitigsten Regionen für Paragliding. Auf engem Raum treffen einfache Einstiegs-Spots auf anspruchsvolle Streckenfluggebiete. Das macht das Land sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Pilotinnen und Piloten interessant.

Ob ruhiger Tandemflug oder technisch anspruchsvoller Flug: Die Bedingungen unterscheiden sich je nach Region deutlich. Dieser Guide zeigt die beliebtesten Paragliding-Orte der Schweiz mit den wichtigsten Infos.

Neben dem klassischen Paragliding spielt auch das Drachenfliegen* in der Schweiz eine Rolle, wird aber deutlich seltener betrieben.

*Hang-Gliding: Segeln mit einem starren Flügel aus einer mit Segeltuch bespannten Metallrahmenkonstruktion. Früher auch „Delta-Segeln“ genannt, aufgrund der dreieckigen Form der frühen Drachen (Deltadrachen).

Patrick von Känel fliegt beim Red Bull X Alps 2025 © Maximilian Gierl / Red Bull Content Pool

Warum die Schweiz ideal für Paragliding ist

Die Schweiz bietet Voraussetzungen, die nur wenige Länder in dieser Kombination haben. Grosse Höhenunterschiede, verlässliche Thermik und eine gut ausgebaute Infrastruktur ermöglichen Flüge in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Ein zentraler Faktor ist die Topografie. Viele Startplätze liegen über 1’500 Metern und sind per Bergbahn erreichbar. Breite Täler bieten sichere Landezonen, was besonders für Einsteiger wichtig ist.

Auch die Thermik spielt eine wichtige Rolle. In vielen Regionen entstehen stabile Aufwinde, die längere Flüge ermöglichen. Fortgeschrittene Pilotinnen und Piloten nutzen diese Bedingungen gezielt für Streckenflüge.

Zusätzlich sorgt die gute Organisation für klare Rahmenbedingungen. Viele Spots sind offiziell ausgewiesen, mit definierten Start- und Landeplätzen sowie lokalen Regeln. Das erleichtert die Planung und macht Paragliding in der Schweiz zu einer der zugänglichsten und gleichzeitig anspruchsvollsten Disziplinen im alpinen Raum.

Gleichzeitig zeigt sich die Bandbreite des Sports von einfachen Flügen bis hin zu aussergewöhnlichen Paragliding-Abenteuern .

Patrick von Känel © Adi Geisegger / Red Bull Content Pool

Was einen guten Paragliding-Spot ausmacht

Ein guter Paragliding-Spot zeichnet sich nicht nur durch die Landschaft aus, sondern vor allem durch seine Flugbedingungen. Entscheidend ist, wie gut sich ein Startplatz nutzen lässt und wie zuverlässig die Umgebung planbare Flüge ermöglicht.

Startplatz: Ausrichtung, Fläche und Höhe beeinflussen Start und Flugverlauf.

Landezone: Eine klar erkennbare und ausreichend grosse Landefläche erhöht die Sicherheit.

Windverhältnisse: Gleichmässiger Wind ist entscheidend für kontrollierte Starts und stabile Flüge.

Gelände: Offene Täler erleichtern die Orientierung, während enge Bereiche komplexer sind.

Diese Faktoren bestimmen, wie anspruchsvoll ein Spot ist und für welches Level er geeignet ist.

Patrick von Känel © Sebastian Marko / Red Bull Content Pool

Die beliebtesten Paragliding-Spots der Schweiz

Die Schweiz bietet eine Vielzahl an Fluggebieten mit unterschiedlichen Anforderungen. Die folgenden Spots zählen zu den beliebtesten, weil sie zuverlässige Bedingungen, gute Infrastruktur und abwechslungsreiche Flugmöglichkeiten kombinieren.

01 Interlaken / Beatenberg

Region: Berner Oberland

Start: Beatenberg, ca. 1’350 m

Landung: Interlaken

Level: Anfänger bis Fortgeschrittene

Zugang: Bergbahn / Shuttle

Interlaken gehört zu den bekanntesten Paragliding-Spots der Schweiz. Der Start am Beatenberg bietet konstante Bedingungen, die grosse Landefläche macht den Spot ideal für erste Flüge und längere Gleitphasen.

02 Lauterbrunnen

Region: Berner Oberland

Start: Mürren / Wengen, bis ca. 1’600–2’000 m

Landung: Lauterbrunnen Talboden

Level: Fortgeschrittene

Zugang: Bergbahn

Das enge Tal und die steilen Felswände sorgen für komplexe Windverhältnisse. Lauterbrunnen ist landschaftlich eindrücklich, verlangt aber Erfahrung und saubere Flugplanung.

03 Davos

Region: Graubünden

Start: Jakobshorn / Parsenn, bis ca. 2’500 m

Landung: Davos

Level: Anfänger bis Fortgeschrittene

Zugang: Bergbahn

Davos bietet breite Startplätze und stabile Bedingungen. Die Höhe ermöglicht längere Flüge, während die Topografie auch für weniger erfahrene Pilotinnen und Piloten übersichtlich bleibt.

04 Engelberg

Region: Zentralschweiz

Start: Brunni / Titlisregion

Landung: Engelberg

Level: Anfänger bis Fortgeschrittene

Zugang: Bergbahn

Engelberg kombiniert einfache Zugänglichkeit mit abwechslungsreichen Flugbedingungen. Je nach Wetter entstehen thermische Aufwinde, die längere Flüge ermöglichen.

05 Verbier

Region: Wallis

Start: Les Ruinettes, ca. 2’200 m

Landung: Verbier / Tal

Level: Fortgeschrittene

Zugang: Bergbahn

Verbier ist ein klassisches Gebiet für erfahrene Pilotinnen und Piloten. Höhenlage und Thermik ermöglichen anspruchsvolle Flüge, setzen aber saubere Technik voraus.

06 Zermatt

Region: Wallis

Start: Rothorn / Gornergrat, bis über 3’000 m

Landung: Zermatt

Level: Fortgeschrittene

Zugang: Bergbahn

Fliegen vor der Kulisse des Matterhorns bedeutet auch, mit dünnerer Luft und wechselnden Bedingungen umzugehen. Der Spot richtet sich an erfahrene Pilotinnen und Piloten und zählt zu den anspruchsvolleren Paragliding-Gebieten der Schweiz.

07 Flims / Laax

Region: Graubünden

Start: Crap Sogn Gion

Landung: Flims / Laax

Level: Fortgeschrittene

Zugang: Bergbahn

Das Gebiet bietet starke Thermik und vielseitige Linienwahl. Ideal für Pilotinnen und Piloten, die aktiv fliegen und Strecken ausnutzen wollen.

08 Frutigen

Region: Berner Oberland

Start: regionale Startplätze variabel

Landung: Talboden Frutigen

Level: Anfänger bis Fortgeschrittene

Zugang: je nach Spot

Frutigen ist weniger überlaufen und bietet solide Bedingungen für kontrollierte Flüge. Gleichzeitig ist die Region eng mit der Szene verbunden, hier ist auch Paragliding-Profi Patrick von Känel unterwegs.

Patrick von Känel in Frutigen © Felipe Giacometti / Red Bull Content Pool

Paragliding-Spots für Anfänger

Einsteiger profitieren von klaren Bedingungen und gut erreichbaren Startplätzen. Diese Spots eignen sich für kontrollierte Flüge und erste eigene Versuche.

Interlaken / Beatenberg

Konstante Bedingungen und eine grosszügige Landefläche machen diesen Spot zu einem der besten Einstiegsgebiete für Paragliding in der Schweiz.

Davos

Breite Startplätze und übersichtliche Topografie erleichtern den Einstieg. Die Höhe bietet genügend Zeit für stabile Flugphasen.

Engelberg

Gut erreichbar und vielseitig. Je nach Wetter entstehen ruhige Bedingungen, die sich gut für erste Flüge eignen.

Paragliding-Spots für Fortgeschrittene

Erfahrene Pilotinnen und Piloten suchen aktiv nach Thermik, längeren Flugzeiten und anspruchsvolleren Bedingungen. Diese Spots bieten genau das, setzen aber präzise Kontrolle voraus.

Lauterbrunnen: Komplexe Windverhältnisse im engen Tal erfordern Erfahrung und saubere Flugplanung.

Verbier: Starke Thermik und alpine Bedingungen machen das Gebiet ideal für leistungsorientiertes Fliegen.

Zermatt: Hohe Startplätze und wechselnde Bedingungen verlangen Routine im Umgang mit alpiner Topografie.

Flims / Laax: Dynamische Bedingungen und gute Thermik bieten Potenzial für längere Streckenflüge.

Tipps für deinen Paragliding-Flug in der Schweiz

Gute Vorbereitung ist entscheidend, um Flüge sicher durchzuführen und die Bedingungen optimal zu nutzen.

Wetter und Wind: Prüfe vor jedem Flug aktuelle Prognosen und beobachte die Entwicklung im Tagesverlauf, besonders beim Paragliding in der Schweiz .

Ausrüstung: Nutze nur geprüftes Material und passe dein Setup an die Bedingungen an.

Planung: Informiere dich über Start- und Landeplätze sowie mögliche Einschränkungen. Paragliding-Spots in den Alpen unterscheiden sich stark in Höhe, Zugang und Gelände.

Weiterentwicklung: Unterschiedliche Fluggebiete stellen unterschiedliche Anforderungen, vom Einstieg bis zu anspruchsvolleren Bedingungen, wie sie auch bei den besten Paragliding-Spots weltweit zu finden sind.

Die beliebtesten Paragliding-Orte der Schweiz

Spot Region Start (Höhe) Landung Level Beste Bedingungen Zugang Interlaken / Beatenberg Berner Oberland ca. 1’350 m Interlaken Anfänger – Fortgeschrittene stabile Thermik, wenig Wind Bergbahn / Shuttle Lauterbrunnen Berner Oberland 1’600–2’000 m Talboden Lauterbrunnen Fortgeschrittene wechselnde Winde, anspruchsvoll Bergbahn Davos Graubünden bis ca. 2’500 m Davos Anfänger – Fortgeschrittene gute Thermik, stabile Bedingungen Bergbahn Engelberg Zentralschweiz variabel (Brunni / Titlis) Engelberg Anfänger – Fortgeschrittene ruhige Bedingungen, Thermik Bergbahn Verbier Wallis ca. 2’200 m Verbier / Tal Fortgeschrittene starke Thermik, alpines Gelände Bergbahn Zermatt Wallis bis über 3’000 m Zermatt Fortgeschrittene wechselhafte Bedingungen, Höhe Bergbahn Flims / Laax Graubünden ca. 2’200 m Flims / Laax Fortgeschrittene dynamische Thermik Bergbahn Frutigen Berner Oberland variabel Talboden Frutigen Anfänger – Fortgeschrittene stabile Bedingungen teils Bergbahn / lokal

Patrick von Känel in Frutigen © Felipe Giacometti / Red Bull Content Pool

Fazit: Paragliding in der Schweiz

Die Schweiz bietet eine der vielseitigsten Landschaften für Paragliding in Europa. Von gut zugänglichen Startplätzen mit stabilen Bedingungen bis zu anspruchsvollen alpinen Fluggebieten deckt das Angebot alle Erfahrungsstufen ab. Genau diese Kombination aus Höhe, Thermik und Infrastruktur macht Paragliding in der Schweiz besonders vielseitig.

Wer Bedingungen richtig einschätzt und den passenden Spot wählt, kann die Möglichkeiten beim Paragliding in der Schweiz optimal nutzen und sein Level weiterentwickeln.