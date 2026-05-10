Patrick von Känel
© Fabio Zingg / Red Bull Content Pool
Paragleiten

Die beliebtesten Paragliding-Orte der Schweiz

Entdecke die beliebtesten Paragliding-Orte der Schweiz mit Infos zu Bedingungen, Startplätzen und Tipps für jeden Level.
Autor: Red Bull
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Inhalt

  1. 1
    Interlaken / Beatenberg
  2. 2
    Lauterbrunnen
  3. 3
    Davos
  4. 4
    Engelberg
  5. 5
    Verbier
  6. 6
    Zermatt
  7. 7
    Flims / Laax
  8. 8
    Frutigen
Hohe Startplätze, stabile Thermik und kurze Wege zwischen Berg und Tal machen die Schweiz zu einer der vielseitigsten Regionen für Paragliding. Auf engem Raum treffen einfache Einstiegs-Spots auf anspruchsvolle Streckenfluggebiete. Das macht das Land sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Pilotinnen und Piloten interessant.
Ob ruhiger Tandemflug oder technisch anspruchsvoller Flug: Die Bedingungen unterscheiden sich je nach Region deutlich. Dieser Guide zeigt die beliebtesten Paragliding-Orte der Schweiz mit den wichtigsten Infos.
Neben dem klassischen Paragliding spielt auch das Drachenfliegen* in der Schweiz eine Rolle, wird aber deutlich seltener betrieben.
*Hang-Gliding: Segeln mit einem starren Flügel aus einer mit Segeltuch bespannten Metallrahmenkonstruktion. Früher auch „Delta-Segeln“ genannt, aufgrund der dreieckigen Form der frühen Drachen (Deltadrachen).
Am 24. Juni 2025 startet Patrick von Känel (SUI2) während des Red Bull X Alps mit seinem Gleitschirm über der Schmittenhöhe und fängt den Nervenkitzel und das Abenteuer des kultigen Rennens ein

Patrick von Känel fliegt beim Red Bull X Alps 2025

© Maximilian Gierl / Red Bull Content Pool

Warum die Schweiz ideal für Paragliding ist

Die Schweiz bietet Voraussetzungen, die nur wenige Länder in dieser Kombination haben. Grosse Höhenunterschiede, verlässliche Thermik und eine gut ausgebaute Infrastruktur ermöglichen Flüge in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.
Ein zentraler Faktor ist die Topografie. Viele Startplätze liegen über 1’500 Metern und sind per Bergbahn erreichbar. Breite Täler bieten sichere Landezonen, was besonders für Einsteiger wichtig ist.
Auch die Thermik spielt eine wichtige Rolle. In vielen Regionen entstehen stabile Aufwinde, die längere Flüge ermöglichen. Fortgeschrittene Pilotinnen und Piloten nutzen diese Bedingungen gezielt für Streckenflüge.
Zusätzlich sorgt die gute Organisation für klare Rahmenbedingungen. Viele Spots sind offiziell ausgewiesen, mit definierten Start- und Landeplätzen sowie lokalen Regeln. Das erleichtert die Planung und macht Paragliding in der Schweiz zu einer der zugänglichsten und gleichzeitig anspruchsvollsten Disziplinen im alpinen Raum.
Gleichzeitig zeigt sich die Bandbreite des Sports von einfachen Flügen bis hin zu aussergewöhnlichen Paragliding-Abenteuern.
Am 18. Juni 2025 fliegt Patrick von Känel beim Red Bull X Alps hoch über die Alpen in der Schweiz und fängt den Geist des Abenteuers beim härtesten Abenteuerrennen der Welt ein

Patrick von Känel

© Adi Geisegger / Red Bull Content Pool

Was einen guten Paragliding-Spot ausmacht

Ein guter Paragliding-Spot zeichnet sich nicht nur durch die Landschaft aus, sondern vor allem durch seine Flugbedingungen. Entscheidend ist, wie gut sich ein Startplatz nutzen lässt und wie zuverlässig die Umgebung planbare Flüge ermöglicht.
  • Startplatz: Ausrichtung, Fläche und Höhe beeinflussen Start und Flugverlauf.
  • Landezone: Eine klar erkennbare und ausreichend grosse Landefläche erhöht die Sicherheit.
  • Windverhältnisse: Gleichmässiger Wind ist entscheidend für kontrollierte Starts und stabile Flüge.
  • Gelände: Offene Täler erleichtern die Orientierung, während enge Bereiche komplexer sind.
Diese Faktoren bestimmen, wie anspruchsvoll ein Spot ist und für welches Level er geeignet ist.
Am 24. Juni 2025 verblüfft Patrick von Känel die Zuschauer bei Red Bull X Alps in Zell am See, Österreich, mit einer epischen Paragliding-Performance über dem malerischen See

Patrick von Känel

© Sebastian Marko / Red Bull Content Pool

Die beliebtesten Paragliding-Spots der Schweiz

Die Schweiz bietet eine Vielzahl an Fluggebieten mit unterschiedlichen Anforderungen. Die folgenden Spots zählen zu den beliebtesten, weil sie zuverlässige Bedingungen, gute Infrastruktur und abwechslungsreiche Flugmöglichkeiten kombinieren.
01

Interlaken / Beatenberg

  • Region: Berner Oberland
  • Start: Beatenberg, ca. 1’350 m
  • Landung: Interlaken
  • Level: Anfänger bis Fortgeschrittene
  • Zugang: Bergbahn / Shuttle
Interlaken gehört zu den bekanntesten Paragliding-Spots der Schweiz. Der Start am Beatenberg bietet konstante Bedingungen, die grosse Landefläche macht den Spot ideal für erste Flüge und längere Gleitphasen.
02

Lauterbrunnen

  • Region: Berner Oberland
  • Start: Mürren / Wengen, bis ca. 1’600–2’000 m
  • Landung: Lauterbrunnen Talboden
  • Level: Fortgeschrittene
  • Zugang: Bergbahn
Das enge Tal und die steilen Felswände sorgen für komplexe Windverhältnisse. Lauterbrunnen ist landschaftlich eindrücklich, verlangt aber Erfahrung und saubere Flugplanung.
03

Davos

  • Region: Graubünden
  • Start: Jakobshorn / Parsenn, bis ca. 2’500 m
  • Landung: Davos
  • Level: Anfänger bis Fortgeschrittene
  • Zugang: Bergbahn
Davos bietet breite Startplätze und stabile Bedingungen. Die Höhe ermöglicht längere Flüge, während die Topografie auch für weniger erfahrene Pilotinnen und Piloten übersichtlich bleibt.
04

Engelberg

  • Region: Zentralschweiz
  • Start: Brunni / Titlisregion
  • Landung: Engelberg
  • Level: Anfänger bis Fortgeschrittene
  • Zugang: Bergbahn
Engelberg kombiniert einfache Zugänglichkeit mit abwechslungsreichen Flugbedingungen. Je nach Wetter entstehen thermische Aufwinde, die längere Flüge ermöglichen.
05

Verbier

  • Region: Wallis
  • Start: Les Ruinettes, ca. 2’200 m
  • Landung: Verbier / Tal
  • Level: Fortgeschrittene
  • Zugang: Bergbahn
Verbier ist ein klassisches Gebiet für erfahrene Pilotinnen und Piloten. Höhenlage und Thermik ermöglichen anspruchsvolle Flüge, setzen aber saubere Technik voraus.
06

Zermatt

  • Region: Wallis
  • Start: Rothorn / Gornergrat, bis über 3’000 m
  • Landung: Zermatt
  • Level: Fortgeschrittene
  • Zugang: Bergbahn
Fliegen vor der Kulisse des Matterhorns bedeutet auch, mit dünnerer Luft und wechselnden Bedingungen umzugehen. Der Spot richtet sich an erfahrene Pilotinnen und Piloten und zählt zu den anspruchsvolleren Paragliding-Gebieten der Schweiz.
07

Flims / Laax

  • Region: Graubünden
  • Start: Crap Sogn Gion
  • Landung: Flims / Laax
  • Level: Fortgeschrittene
  • Zugang: Bergbahn
Das Gebiet bietet starke Thermik und vielseitige Linienwahl. Ideal für Pilotinnen und Piloten, die aktiv fliegen und Strecken ausnutzen wollen.
08

Frutigen

  • Region: Berner Oberland
  • Start: regionale Startplätze variabel
  • Landung: Talboden Frutigen
  • Level: Anfänger bis Fortgeschrittene
  • Zugang: je nach Spot
Frutigen ist weniger überlaufen und bietet solide Bedingungen für kontrollierte Flüge. Gleichzeitig ist die Region eng mit der Szene verbunden, hier ist auch Paragliding-Profi Patrick von Känel unterwegs.
Im Juli 2023 fliegt Patrick von Känel mit seinem Red Bull-Gleitschirm über Frutigen in der Schweiz und fängt den Nervenkitzel des Abenteuers über den Alpen ein.

Patrick von Känel in Frutigen

© Felipe Giacometti / Red Bull Content Pool

Paragliding-Spots für Anfänger

Einsteiger profitieren von klaren Bedingungen und gut erreichbaren Startplätzen. Diese Spots eignen sich für kontrollierte Flüge und erste eigene Versuche.
Interlaken / Beatenberg
Konstante Bedingungen und eine grosszügige Landefläche machen diesen Spot zu einem der besten Einstiegsgebiete für Paragliding in der Schweiz.
Davos
Breite Startplätze und übersichtliche Topografie erleichtern den Einstieg. Die Höhe bietet genügend Zeit für stabile Flugphasen.
Engelberg
Gut erreichbar und vielseitig. Je nach Wetter entstehen ruhige Bedingungen, die sich gut für erste Flüge eignen.

Paragliding-Spots für Fortgeschrittene

Erfahrene Pilotinnen und Piloten suchen aktiv nach Thermik, längeren Flugzeiten und anspruchsvolleren Bedingungen. Diese Spots bieten genau das, setzen aber präzise Kontrolle voraus.
  • Lauterbrunnen: Komplexe Windverhältnisse im engen Tal erfordern Erfahrung und saubere Flugplanung.
  • Verbier: Starke Thermik und alpine Bedingungen machen das Gebiet ideal für leistungsorientiertes Fliegen.
  • Zermatt: Hohe Startplätze und wechselnde Bedingungen verlangen Routine im Umgang mit alpiner Topografie.
  • Flims / Laax: Dynamische Bedingungen und gute Thermik bieten Potenzial für längere Streckenflüge.

Tipps für deinen Paragliding-Flug in der Schweiz

Gute Vorbereitung ist entscheidend, um Flüge sicher durchzuführen und die Bedingungen optimal zu nutzen.
  • Wetter und Wind: Prüfe vor jedem Flug aktuelle Prognosen und beobachte die Entwicklung im Tagesverlauf, besonders beim Paragliding in der Schweiz.
  • Ausrüstung: Nutze nur geprüftes Material und passe dein Setup an die Bedingungen an.
  • Planung: Informiere dich über Start- und Landeplätze sowie mögliche Einschränkungen. Paragliding-Spots in den Alpen unterscheiden sich stark in Höhe, Zugang und Gelände.
  • Weiterentwicklung: Unterschiedliche Fluggebiete stellen unterschiedliche Anforderungen, vom Einstieg bis zu anspruchsvolleren Bedingungen, wie sie auch bei den besten Paragliding-Spots weltweit zu finden sind.

Die beliebtesten Paragliding-Orte der Schweiz

Spot

Region

Start (Höhe)

Landung

Level

Beste Bedingungen

Zugang

Interlaken / Beatenberg

Berner Oberland

ca. 1’350 m

Interlaken

Anfänger – Fortgeschrittene

stabile Thermik, wenig Wind

Bergbahn / Shuttle

Lauterbrunnen

Berner Oberland

1’600–2’000 m

Talboden Lauterbrunnen

Fortgeschrittene

wechselnde Winde, anspruchsvoll

Bergbahn

Davos

Graubünden

bis ca. 2’500 m

Davos

Anfänger – Fortgeschrittene

gute Thermik, stabile Bedingungen

Bergbahn

Engelberg

Zentralschweiz

variabel (Brunni / Titlis)

Engelberg

Anfänger – Fortgeschrittene

ruhige Bedingungen, Thermik

Bergbahn

Verbier

Wallis

ca. 2’200 m

Verbier / Tal

Fortgeschrittene

starke Thermik, alpines Gelände

Bergbahn

Zermatt

Wallis

bis über 3’000 m

Zermatt

Fortgeschrittene

wechselhafte Bedingungen, Höhe

Bergbahn

Flims / Laax

Graubünden

ca. 2’200 m

Flims / Laax

Fortgeschrittene

dynamische Thermik

Bergbahn

Frutigen

Berner Oberland

variabel

Talboden Frutigen

Anfänger – Fortgeschrittene

stabile Bedingungen

teils Bergbahn / lokal

Am 11. Juli 2023 hebt Patrick von Känel unter den Flügeln von Red Bull zu einem aufregenden Flug über Frutigen in der Schweiz ab und zeigt atemberaubende Abenteuer und Können

Patrick von Känel in Frutigen

© Felipe Giacometti / Red Bull Content Pool

Fazit: Paragliding in der Schweiz

Die Schweiz bietet eine der vielseitigsten Landschaften für Paragliding in Europa. Von gut zugänglichen Startplätzen mit stabilen Bedingungen bis zu anspruchsvollen alpinen Fluggebieten deckt das Angebot alle Erfahrungsstufen ab. Genau diese Kombination aus Höhe, Thermik und Infrastruktur macht Paragliding in der Schweiz besonders vielseitig.
Wer Bedingungen richtig einschätzt und den passenden Spot wählt, kann die Möglichkeiten beim Paragliding in der Schweiz optimal nutzen und sein Level weiterentwickeln.
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