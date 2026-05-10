Die beliebtesten Paragliding-Orte der Schweiz

Warum die Schweiz ideal für Paragliding ist
Was einen guten Paragliding-Spot ausmacht
- Startplatz: Ausrichtung, Fläche und Höhe beeinflussen Start und Flugverlauf.
- Landezone: Eine klar erkennbare und ausreichend grosse Landefläche erhöht die Sicherheit.
- Windverhältnisse: Gleichmässiger Wind ist entscheidend für kontrollierte Starts und stabile Flüge.
- Gelände: Offene Täler erleichtern die Orientierung, während enge Bereiche komplexer sind.
Die beliebtesten Paragliding-Spots der Schweiz
Interlaken / Beatenberg
- Region: Berner Oberland
- Start: Beatenberg, ca. 1’350 m
- Landung: Interlaken
- Level: Anfänger bis Fortgeschrittene
- Zugang: Bergbahn / Shuttle
Lauterbrunnen
- Region: Berner Oberland
- Start: Mürren / Wengen, bis ca. 1’600–2’000 m
- Landung: Lauterbrunnen Talboden
- Level: Fortgeschrittene
- Zugang: Bergbahn
Davos
- Region: Graubünden
- Start: Jakobshorn / Parsenn, bis ca. 2’500 m
- Landung: Davos
- Level: Anfänger bis Fortgeschrittene
- Zugang: Bergbahn
Engelberg
- Region: Zentralschweiz
- Start: Brunni / Titlisregion
- Landung: Engelberg
- Level: Anfänger bis Fortgeschrittene
- Zugang: Bergbahn
Verbier
- Region: Wallis
- Start: Les Ruinettes, ca. 2’200 m
- Landung: Verbier / Tal
- Level: Fortgeschrittene
- Zugang: Bergbahn
Zermatt
- Region: Wallis
- Start: Rothorn / Gornergrat, bis über 3’000 m
- Landung: Zermatt
- Level: Fortgeschrittene
- Zugang: Bergbahn
Flims / Laax
- Region: Graubünden
- Start: Crap Sogn Gion
- Landung: Flims / Laax
- Level: Fortgeschrittene
- Zugang: Bergbahn
Frutigen
- Region: Berner Oberland
- Start: regionale Startplätze variabel
- Landung: Talboden Frutigen
- Level: Anfänger bis Fortgeschrittene
- Zugang: je nach Spot
Paragliding-Spots für Anfänger
Paragliding-Spots für Fortgeschrittene
- Lauterbrunnen: Komplexe Windverhältnisse im engen Tal erfordern Erfahrung und saubere Flugplanung.
- Verbier: Starke Thermik und alpine Bedingungen machen das Gebiet ideal für leistungsorientiertes Fliegen.
- Zermatt: Hohe Startplätze und wechselnde Bedingungen verlangen Routine im Umgang mit alpiner Topografie.
- Flims / Laax: Dynamische Bedingungen und gute Thermik bieten Potenzial für längere Streckenflüge.
Tipps für deinen Paragliding-Flug in der Schweiz
- Wetter und Wind: Prüfe vor jedem Flug aktuelle Prognosen und beobachte die Entwicklung im Tagesverlauf, besonders beim Paragliding in der Schweiz.
- Ausrüstung: Nutze nur geprüftes Material und passe dein Setup an die Bedingungen an.
- Planung: Informiere dich über Start- und Landeplätze sowie mögliche Einschränkungen. Paragliding-Spots in den Alpen unterscheiden sich stark in Höhe, Zugang und Gelände.
- Weiterentwicklung: Unterschiedliche Fluggebiete stellen unterschiedliche Anforderungen, vom Einstieg bis zu anspruchsvolleren Bedingungen, wie sie auch bei den besten Paragliding-Spots weltweit zu finden sind.
Die beliebtesten Paragliding-Orte der Schweiz
Spot
Region
Start (Höhe)
Landung
Level
Beste Bedingungen
Zugang
Interlaken / Beatenberg
Berner Oberland
ca. 1’350 m
Interlaken
Anfänger – Fortgeschrittene
stabile Thermik, wenig Wind
Bergbahn / Shuttle
Lauterbrunnen
Berner Oberland
1’600–2’000 m
Talboden Lauterbrunnen
Fortgeschrittene
wechselnde Winde, anspruchsvoll
Bergbahn
Davos
Graubünden
bis ca. 2’500 m
Davos
Anfänger – Fortgeschrittene
gute Thermik, stabile Bedingungen
Bergbahn
Engelberg
Zentralschweiz
variabel (Brunni / Titlis)
Engelberg
Anfänger – Fortgeschrittene
ruhige Bedingungen, Thermik
Bergbahn
Verbier
Wallis
ca. 2’200 m
Verbier / Tal
Fortgeschrittene
starke Thermik, alpines Gelände
Bergbahn
Zermatt
Wallis
bis über 3’000 m
Zermatt
Fortgeschrittene
wechselhafte Bedingungen, Höhe
Bergbahn
Flims / Laax
Graubünden
ca. 2’200 m
Flims / Laax
Fortgeschrittene
dynamische Thermik
Bergbahn
Frutigen
Berner Oberland
variabel
Talboden Frutigen
Anfänger – Fortgeschrittene
stabile Bedingungen
teils Bergbahn / lokal