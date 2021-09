Planung einer Bergtour: diese digitalen und analogen Hilfsmittel gibt es

Making of Red Bull The Edge – So kam das Matterhorn …

Bevor Sam in unbekanntem Terrain unterwegs ist, wie vor Kurzem auf einer Expedition in Pakistan, nutzt er Google Earth. Und wo auffindbar, lädt er sich vom Internet Routenbeschreibungen herunter.

Für den Film "La Liste 2: Everything or Nothing" war Sam in Pakistan

Mit dem Feldstecher sucht Sam die Wand ab. So findet er Antworten auf entscheidende Fragen: „Wo kann ich biwakieren? Wo ist welche Seillänge gefragt? Wie viele Tage bin ich in der Wand? Wo gibt es Schnee, um an Trinkwasser zu kommen? Wie wie viel Gas nehme ich mit und wo ist der Abstieg?“

