«Wir wussten nicht, ob es überhaupt möglich ist»

Nicolas Hojac: Manchmal kommt man sich schon ein wenig verloren vor. Wir wussten, dass die Nacht eine Herausforderung ist, eine Art Gegner. Nach dem Mönch kommt man ins Jungfraujoch, wo eine gemütliche Sofa-Lounge steht und Verpflegung auf einen wartet. Da ist die Versuchung schon gross, eine Ausrede zu finden, dass die Bedingungen doch nicht optimal seien, sich aufs Sofa zu setzen und am nächsten Morgen mit der Bahn heimzufahren – zumal man weiss, dass danach der Jungfrau-Ostgrat kommt, eine der schwierigsten Passagen. Dort in der dunkeln Nacht einzusteigen gibt schon ein mulmiges Gefühl. Auch, weil wir wussten, dass wir uns in der Gegend nach der Jungfrau in Gebiete bewegen würden, von denen teilweise im Führer steht, dass in den letzten Jahrzehnten keine Begehungen bekannt seien. Dort fing also das Abenteuer erst richtig an.