, die eine beeindruckende Vielfalt zu bieten hat. Egal ob witzige Geschichten aus dem Alltag, politische Standpauken, Pop-Experimente oder futuristische Soundentwürfe – in der 130’000-Seelen-Stadt findet man alles, was das Herz begehrt.

Eldorado FM

Chlyklass

ebenfalls die Szene aufmischten, blieb die Chlyklass immer so etwas wie das Mutterschiff und der Dachverband dieses wild gemischten Haufens an Vollblutrappern, die in den 2000er-Jahren die «goldene Ära» des CH-Raps prägten. Auch wenn es die etwas in die Jahre gekommenen Mittvierziger mittlerweile etwas langsamer angehen lassen, sind die regelmässig erscheinenden Alben weiterhin kreative Höhepunkte im Schweizer Rap.

Nativ

(Saviours of Soul) eine Rap-Bewegung ins Leben, die ganz Bern elektrisierte. Die beiden MCs und ihr Umfeld stehen nicht nur für grossartige Musik, sondern auch für gute Mode und eine antikommerzielle Lebenseinstellung. Seit einigen Jahren gehen sie getrennte Wege, doch Nativ bleibt als Solo-Künstler einer der stilprägenden Köpfe im Schweizer Game. Sein Charisma, seine Wandelbarkeit und die Energie, die er in seine Musik steckt, bleiben unerreicht.

Dawill

COBEE

Steff La Cheffe

Lo & Leduc

, der im Rahmen eines Mixtapes auf den Markt kam, entwickelte sich zum Sommerhit des Jahres und ist charttechnisch betrachtet der erfolgreichste Song der Schweizer Musikgeschichte. Dass im Kielwasser des Erfolgs die üblichen Selloutvorwürfe laut wurden – geschenkt. Lo und Leduc bleiben Hip-Hop to the fullest und flexen auch heute noch jeden Dummschwätzer vom Parkett.

Chaostruppe

Josha Hewitt