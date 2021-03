Vergiss Work-Life-Balance! Was zählt, ist die Power-Relax-Balance

Schreib auf, was du richtig gerne machst, sowohl in der Freizeit als auch bei der Arbeit. Wer sind deine Vorbilder? Welche ihrer Eigenschaften machen sie zu deinem Vorbild? Wer und wie möchtest du sein, was kannst und bist du bereits? Sei dir bewusst, weshalb du das sein, beziehungsweise werden möchtest, denn es ist wichtig, dass du dir selbst gefällst und nicht versuchst, jemandem anderen zu gefallen.

Klarheit schaffen: Schreib auf, was du richtig gerne machst, sowohl in der Freizeit als auch bei der Arbeit. Wer sind deine Vorbilder? Welche ihrer Eigenschaften machen sie zu deinem Vorbild? Wer und wie möchtest du sein, was kannst und bist du bereits? Sei dir bewusst, weshalb du das sein, beziehungsweise werden möchtest, denn es ist wichtig, dass du dir selbst gefällst und nicht versuchst, jemandem anderen zu gefallen.

Klarheit schaffen: Schreib auf, was du richtig gerne machst, sowohl in der Freizeit als auch bei der Arbeit. Wer sind deine Vorbilder? Welche ihrer Eigenschaften machen sie zu deinem Vorbild? Wer und wie möchtest du sein, was kannst und bist du bereits? Sei dir bewusst, weshalb du das sein, beziehungsweise werden möchtest, denn es ist wichtig, dass du dir selbst gefällst und nicht versuchst, jemandem anderen zu gefallen.

Pick dir etwas aus und erstelle einen Plan, damit du dieses Ziel erreichen, bzw. diese Eigenschaft mehr ausleben kannst. Schreib dir dafür ganz kleine Schritte auf, die du jeden Tag oder zumindest jede Woche machen kannst. Gibt es z.B. Bücher/Videos zu deinem Thema, die du lesen kannst? Kennst du Freunde oder Bekannte, die bereits das leben, was du sein/leben möchtest und mit denen du dich austauschen kannst? Packe alles Wissen zusammen und finde heraus, was am besten zu dir passt. So kommst du dem Ziel jeden Tag ein Stück näher, ohne zu viel Zeit oder Geld investieren zu müssen.

Erstelle einen Plan mit kleinen, einfachen Steps: Pick dir etwas aus und erstelle einen Plan, damit du dieses Ziel erreichen, bzw. diese Eigenschaft mehr ausleben kannst. Schreib dir dafür ganz kleine Schritte auf, die du jeden Tag oder zumindest jede Woche machen kannst. Gibt es z.B. Bücher/Videos zu deinem Thema, die du lesen kannst? Kennst du Freunde oder Bekannte, die bereits das leben, was du sein/leben möchtest und mit denen du dich austauschen kannst? Packe alles Wissen zusammen und finde heraus, was am besten zu dir passt. So kommst du dem Ziel jeden Tag ein Stück näher, ohne zu viel Zeit oder Geld investieren zu müssen.

Erstelle einen Plan mit kleinen, einfachen Steps: Pick dir etwas aus und erstelle einen Plan, damit du dieses Ziel erreichen, bzw. diese Eigenschaft mehr ausleben kannst. Schreib dir dafür ganz kleine Schritte auf, die du jeden Tag oder zumindest jede Woche machen kannst. Gibt es z.B. Bücher/Videos zu deinem Thema, die du lesen kannst? Kennst du Freunde oder Bekannte, die bereits das leben, was du sein/leben möchtest und mit denen du dich austauschen kannst? Packe alles Wissen zusammen und finde heraus, was am besten zu dir passt. So kommst du dem Ziel jeden Tag ein Stück näher, ohne zu viel Zeit oder Geld investieren zu müssen.