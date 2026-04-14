Die besten Battle Royale von 2026

In der Gaming-Welt ist das Battle Royale zu einem unverzichtbaren Genre geworden. Diesen Trend verdanken wir zu einem grossen Teil PUBG: Battlegrounds, das 2017 erschienen ist. Fast zehn Jahre später stellt sich die Frage: Welche Battle-Royale-Spiele sind die besten?

Was ist ein Battle Royale überhaupt? Es handelt sich um ein sehr beliebtes Spielgenre, in dem viele Spieler gleichzeitig auf einer grossen Karte gegeneinander antreten, mit dem Ziel, als letzter zu überleben. Zu Beginn startet man in der Regel mit wenig oder gar keiner Ausrüstung und muss die Karte durchsuchen, um Waffen, Gegenstände und Ressourcen im Verlauf der Partie zu sammeln. Eine weitere Besonderheit des Genres ist, dass sich die Spielzone nach und nach verkleinert und die Spieler dazu zwingt, sich einander anzunähern. Die Spannung steigt so kontinuierlich im Laufe einer Runde. Das Genre überzeugt vor allem durch seinen kompetitiven Aspekt, den Adrenalinkick und das besondere Gefühl, sich gegen eine Vielzahl anderer Spieler durchzusetzen, bis nur noch ein Sieger oder ein letztes Squad übrig bleibt.

Egal, ob Sie das Niveau von Gotaga haben oder nicht, Sie haben es verstanden, es ist extrem fesselnd.

01 Battlefield 6 REDSEC

Man kommt per Fallschirm an, ein grosser Klassiker © Electronic Arts/DICE

Battlefield 6 hat das Genre der Multiplayer-Shooter im Jahr 2025 revolutioniert. Mit dem Start von Saison 1 hat das Entwicklerteam einen eigenständigen Battle-Royale-Modus namens Battlefield 6 REDSEC hinzugefügt. REDSEC ist separat vom Hauptspiel verfügbar und vollständig kostenlos.

Dieses Spin-off präsentiert sich als moderne und düstere Variante der bekannten Battlefield-Reihe und setzt auf ein futuristisches Militärszenario mit starken Cyber- und Hightech-Einflüssen. Der Fokus liegt auf schnellen Squad-Gefechten, dynamischer Zerstörung der Umgebung und intensiver Taktik auf riesigen Karten, alles in einem Free-to-Play-Format.

In REDSEC findet man das klassische Battle Royale, in dem viele Spieler gleichzeitig um ihr Überleben auf der Karte Fort Lyndon kämpfen. Daneben bietet REDSEC mit «Gauntlet» einen schnellen und gnadenlosen Modus, in dem Squads Missionen erfüllen müssen. Die Kombination dieser Modi sorgt für ein abwechslungsreiches Multiplayer-Erlebnis, das sowohl langjährige Battlefield-Fans als auch Battle-Royale-Enthusiasten begeistert.

02 Fortnite

Fortnite auf Nintendo Switch 2 © Epic Games

Einige lieben es, andere kritisieren es gern. So oder so ist Fortnite untrennbar mit dem modernen Videospiel verbunden, und eine ganze Generation junger Spielerinnen und Spieler ist damit aufgewachsen.

Ursprünglich war Fortnite ein kooperativer Shooter, der floppte, bevor die Entwickler umdachten und spontan einen Battle-Royale-Modus hinzufügten. Dieser verbreitete sich wie ein Lauffeuer: Plötzlich sprach jeder über Fortnite, unabhängig vom Alter. Weltweite Wettbewerbe und der E-Sport haben immer beeindruckendere Talente hervorgebracht, und regelmässige Updates sorgen für dauerhafte Unterhaltung. GG!

03 Apex Legends

Es geht in die Saison 26 von Apex Legends © Electronic Arts

Auch Apex Legends entstand aus einer schwierigen Phase. Respawn Entertainment arbeitete an einem Konkurrenten zu Call of Duty (Titanfall), doch die Verkaufszahlen blieben hinter den Erwartungen zurück. Mit Apex Legends, ihrem dritten Spiel, trafen die amerikanischen Entwickler ins Schwarze.

Apex Legends baut auf dem umfangreichen Waffenarsenal und den Fähigkeiten von Titanfall auf und kombiniert diese mit dem Battle Royale. Das Ergebnis ist ein extrem dynamisches Spiel, in dem Bewegung und Positionierung wichtiger sind als je zuvor. Der Titel war auch der erste, der die Konventionen des Genres brach, indem er das Wiederbeleben in einem Battle Royale erlaubte. Ein Sakrileg! Heute gehört Apex Legends zu den beliebtesten Battle Royales überhaupt und feiert 2026 bereits sein siebenjähriges Bestehen.

04 Call of Duty: Warzone 2.0

Warzone hat seine grössten Verteidiger sogar unter seinen heftigsten Kritikern, denn auch hier handelt es sich um ein Spiel, das polarisiert. Alles begann mit der Karte Verdansk, in die sich die Community zum ersten Mal in das Battle Royale verliebte.

Die Verträge gehörten zu den grössten Innovationen: Plötzlich gab es endlich etwas zu tun zwischen zwei Gunfights in einem Battle Royale, und der Gulag ermöglichte eine hart erkämpfte und völlig verdiente Rückkehr ins Spiel. Rebirth Island war ein weiterer Volltreffer, doch die Waffen-Meta blieb stets die Achillesferse des Spiels. Mit WZ2.0 wollten die Entwickler zu viel auf einmal und kehrten anschliessend zu den ursprünglichen Funktionen zurück. Und die Community? Wieder gespalten.

05 PUBG

Ohne das Eingreifen des nebenberuflichen Fotografen Brendan Greene gäbe es Battle Royales heute wahrscheinlich gar nicht. Im Alleingang entwickelte er die ersten Mods für ARMA 3 und DayZ, bevor er sich selbstständig machte und daraus ein eigenes Spiel entwickelte.

Auf Steam sorgte dieses Spiel mit dem ungewöhnlichen Namen bereits im Early Access für grosses Aufsehen und löste den ersten grossen Battle-Royale-Hype aus. Viele Spieler entdeckten und übernahmen das Prinzip der Zone und des Last Man Standing auf Erangel. Und auch wenn PlayerUnknown als Vorbild für alle anderen BR gilt, hat das Spiel gegenüber der Konkurrenz etwas an Boden verloren. Puristen schätzen jedoch weiterhin seinen härteren und eher oldschooligen Spielstil.

06 Naraka Bladepoint

Im Laufe der Jahre gab es in vielen Bereichen Innovationen im Battle Royale, doch niemand hatte sich je getraut, den Kern anzutasten: den Shooter. Dann kamen die Entwickler von 24 Entertainment auf den Markt und ersetzten Schusswaffen durch mythische Waffen, die von Kampfkünstlern eingesetzt werden.

Vertikales Gameplay und Parkour verleihen diesem Battle Royale ein einzigartiges Spielgefühl, ergänzt durch eine Charakterauswahl, die den Spielstil stark beeinflusst. Wer lieber Schwerter schwingt, statt ständig am Abzug zu bleiben, könnte sich in Naraka verlieben.