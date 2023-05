9 Breakdance-Dokus, die du gesehen haben musst

„Turn It Loose" ist ein absolutes Must-Watch für alle Red Bull BC One-Fans, denn die Doku wurde rund um die BC One Finals 2007 in Südafrika gedreht. Du bekommst einen tiefen Einblick in das Leben von sechs B-Boys bei ihrer Vorbereitung auf das Finale: Roxrite, Lilou, Taisuke, Hong 10, Ronnie und Ben'J. Jeder der aussergewöhnlichen B-Boys offenbart seine persönliche Lebensgeschichte und spricht über das ultimative Battle gegen 10 der weltbesten Breaker.