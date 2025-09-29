Die zehn besten deutschen LoL-Spieler

League of Legends gilt als eines der größten und wichtigsten Esports-Games schlechthin. Mit Spielern wir Faker, Ruler oder Duke weist der kostenlos spielbare MOBA-Hit etliche Superstars auf, die fast ausschließlich aus dem asiatischen Raum stammen. Doch wer sind eigentlich die besten League of Legends-Spieler Deutschlands ? Wir stellen dir die Top 10 im Detail vor.

01 Upset (Bot Lane)

Alter: 25

Aktuelles Team: Fnatic

Upset ist seit Dezember 2024 zurück bei Fnatic © Riot Games

Berühmt als "Bester ADC in der LEC", hatte der 25-jährige Deutsche einen schwierigen Start in die Saison 2023. Nachdem der Star-ADC Rekkles zu Fnatic zurückgekehrt war, sah er sich auf der Ersatzbank wieder, trotz seines erfolgreichen Jahres 2022.

2023 wechselte der Bot-Laner zu Team Vitality, woraufhin es ihn 2024 zu Karmine Corp verschlug. Doch seit Dezember 2024 ist er wieder zurück im Roster des britischen Top-Teams Fnatic und gibt seitdem Vollgas. Im Frühling 2025 wurde er zum LEC Season MVP gekürt.

02 noway4u (Mid Lane)

Alter: 33

Aktuelles Team: No Need Orga

Noway4u: Das Gesicht der deutschen League of Legends Szene © Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool

Frederik "NoWay" Hinteregger trägt nicht ohne Grund den Beinamane "German Aimbot". Der 33-jährige, der heute in München lebt, blickt bereits auf eine League of Legends-Historie von unglaublichen 13 Jahren zurück und ist nicht nur Deutschlands größter League of Legends-Streamer, sondern bis heute einer der besten Profis des Landes.

Bereits in der ersten Season von League of Legends begann Noway nicht nur zu zocken, sondern das Game auch per Stream in alle Welt zu übertragen. Heute weist sein Twitch-Kanal über 730.000 Follower auf.

Der Red Bull-Athlet zählt nach seinem Engagement bei NORD Esports aktuell zum Roster von No Need Orga, wo er an der Seite einiger namhafter Kollegen wie Tolkin, Obsess oder Riku spielt.

Fun Fact: Seinen Spitznamen "deutscher Aimbot" bekam noway durch seine unglaublich hohe Zauber-Trefferrate mi Champion Xerath.

03 Kaiser (Support)

Alter: 26

Aktuelles Team: Los Heretics

Gefürchteter Support: Norman Kaiser © Riot Games

Der 26-jährige Support-Spieler Norman Kaiser spielte lange Zeit für MAD Lions und konnte sogar die LEC gewinnen. Im Dezember 2022 wechselte er zu Team Vitality, woraufhin es ihn ein Jahr später zum spanischen Top-Team Team Heretics (heute Los Heretics) verschlug, wo Kaiser bis heute die Rolle des Supporters einnimmt.

Dort kann er seine aggressive Spielweise mit starken Mitspielern weiterentwickeln. Er zeichnet sich durch einen großen Champion-Pool und klare Kommunikation aus.

04 PowerOfEvil (Mid Lane)

Alter : 27

Aktuelles Team: Eintracht Spandau

Aktuell spielt PowerOfEvil für Eintracht Spandau © Riot Games

Als einer der ersten EU-Spieler, die nach NA wechselten, war er ein Vorbild für viele. Nach seinem Split bei TSM, bei dem sich das Team nicht für die Worlds qualifizieren konnte, entschied sich Tristan "PowerOfEvil" Schrage zu einem Wechsel zu Immortals.

Leider liefen die Dinge nicht wie geplant und er kehrte schließlich wieder nach Europa zurück und ist derzeit auf der Suche nach einem Team. Hier wurde der deutsche Mid-Laner bei Eintracht Spandau fündig, für die er seit Juli 2023 aufläuft.

Viele kennen POE für seine Off-Meta-Picks wie AP Kog'Maw oder exotische Item-Builds wie Orianna mit Nashor's Tooth, aber das soll nicht davon ablenken, dass er auch auf "normalen" Champions immer überzeugen kann.

05 Abbedagge (Mid Lane)

Alter: 25

Aktuelles Team: SK Gaming

Felix Braun kämpft um die Midlanes der LCS © Riot Games

Felix Alfred "Abbedagge" Braun gilt als einer der besten Mid Laner in League of Legends. Dabei ist der heute 25-jährige schon viel herumgekommen. Er spielte bereits für Galatasaray Esports in der Türkei, EURONICS Gaming, Schalke 04 oder 100 Thieves.

Nach mehreren Stationen in Nordamerika und Europa verschlug es ihn erst im Juli 2025 zurück nach Hause, wo der Mid Laner ein Zuhause beim Traditionsteam SK Gaming fand und dort in der LEC antritt. Der von Castern und Zuschauern auch liebevoll „Fakerdagge“ genannte Spieler hat einen sehr flexiblen Champion-Pool mit 11 verschiedenen Champions.

06 BrokenBlade (Top-Lane)

Alter: 25

Aktuelles Team: G2 Esports

Bei G2 füllt Sergen Çelik große Fußstapfen © Riot Games

Sergen Çelik, besser bekannt als "BrokenBlade" ist einer der besten LoL-Profis Deutschlands. Der Top-Laner spielt aktuell für das Team von G2 Esports. Nach einem zweijährigen Aufenthalt in Nordamerika kehrte er im Jahr 2020 für Schalke 04 nach Europa zurück und wechselte im Dezember 2021 zum Top-Team G2. Seitdem läuft es für den deutschen Pro richtig gut, im Winter 2024 wurde er sogar zum LEC Finals MVP gewählt.

Seine unglaubliche Flexibilität und starke Mechanik sind seine Stärken, die er bereits bei TSM gezeigt hat.

07 Amazing (Jungler)

Alter: 31

Aktuelles Team: Bethany Lutheran

Maurice "Amazing" Stückenschneider zählt mit 31 Jahren zu den ältesten deutschen LoL-Profis, die auf Top-Niveau spielen. Dabei ist der Jungler bereits seit 2012 im League of Legends-Esports aktiv und war in dieser Zeit bereits bei einigen Top-Teams wie TSM, Fnatic, Schalke 04, 100 Thieves oder Mouz unter Vertrag.

Seit November 2023 hat er seine Heimat beim US-amerikanischen College-Team Bethany Lutheran gefunden. Mit Karriere-Einnahmen von schätzungsweise rund 71.000 US-Dollar gehört Amazing bis heute zu den Top-Verdienern und besten LoL-Pros deutschlands.

1 h 21 Min T1 Rose Together Verfolge die emotionale Reise des legendären koreanischen Esports-Teams von der Niederlage bei den LoL World Finals bis zum triumphalen Sieg.

08 Agurin (Jungler)

Alter: 29

Aktuelles Team: /

Agurin wurde zum All-Star in der Prime League gewählt © Prime League

Der Jungler Muhammed "Agurin" Kocak zählt zu den größten deutschsprachigen Streamern auf Twitch und ist bekannt für seinen Champion-Pool, der nicht von der Meta abhängt. In der Saison 10 konnte er mehrere Monate lang den ersten Platz auf der EU-West Solo Queue Ladder halten und in den Saisons 11 und 12 problemlos wieder erreichen. Zudem gewann er einen Challenger-Marathon mit Teilnehmern wie Nemesis und Upset.

Nach seiner Karriere in der Prime League Pro Division genießt er derzeit das Leben als Streamer und Mitbesitzer von No Need Orga. Danach war er im Jahr 2025 noch für Dung Dynasty und CGN Esports aktiv, verließ das Team aus Deutschland aber im August 2025 wieder.

Agurins größte Stärke ist sein einzigartiger Spielstil, bei dem er nicht versucht, den Gegner so früh wie möglich zu ganken, sondern stattdessen extrem viel Farm ansammelt, um das Spiel zu carrien.

09 Sertuss (Mid Laner)

Alter: 23

Aktuelles Team: Ici Japon Corp.

Sertuss © Michal Konkol/Riot Games

Ein weiteres junges Talent, das von vielen Scouts schon lange beobachtet wurde, ist Daniel "Sertuss" Gamani. Sertuss ist auf der Mid Lane zu Hause und spielt dort bevorzugt Champions wie LeBlanc, Zed oder Zoe. Seine Esports-Laufbahne führte den 23-jährigen zu Teams wie Schalke Evolution, SK Gaming oder Los Heretics, während es ihn im Januar 2025 zum französischen Team Ici Japon Corp. verschlug.

10 Irrelevant (Top Lane)

Alter: 23

Aktuelles Team: Team BDS

Irrelevant in seiner Zeit bei SK Gaming © Wojciech Wandzel/Riot Games

Seit seinem Debüt richten sich viele Augen auf den 21-jährigen Toplaner Joel "Irrelevant" Miro Scharoll von SK Gaming. Obwohl er in der LFL viel Erfahrung gesammelt hat, war dies sein erster Split in der LEC, in dem er mit starken mechanischen Leistungen und einer Vielzahl von Outplays die Fans für sich gewinnen konnte.

Nach zwei Jahren bei SK Gaming und dem Sieg in der LEC 2024 Summer wechselte Irrelevant im Dezember 2024 zu Team BDS in die Schweiz, wo er bis Juli 2025 aktiv war. Seit diesem Sommer hat er sich aber, zumindest aktuell, aus dem aktiven LoL-Esports verabschiedet.