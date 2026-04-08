Eishockey: die besten Schweizer Spieler und Spielerinnen

Während die Eishockey-Weltmeisterschaft vom 15. bis 31. Mai in der Schweiz stattfinden wird, ist es an der Zeit, einen Überblick über die Männer- und Frauenkader der Nationalmannschaft zu machen. Palmarès, Legenden und vielversprechende junge Spieler… wir sagen Ihnen alles.

01 Die Spieler der Schweizer Nationalteams

Nach zwei aufeinanderfolgenden Silbermedaillen in den Jahren 2024 und 2025 reist die Schweiz mit grossen Ambitionen zur Weltmeisterschaft 2026, die im eigenen Land stattfindet. Wie jedes Jahr wird die Liste der ausgewählten Spielerinnen und Spieler wenige Tage vor dem Wettbewerb bekannt gegeben. Zudem beginnen die NHL-Playoffs am 18. April, weshalb einige Spieler nicht zu ihrer Nationalmannschaft stossen können; die Teilnehmer im Voraus zu bestimmen ist daher schwierig. Während man darauf wartet zu sehen, wen Patrick Fischer aufbieten wird, gilt es, die Saison der nordamerikanischen Liga zu verfolgen. Werden sich Roman Josi (Nashville Predators) und Nico Hischier (New Jersey Devils) einen Platz in den Playoffs sichern? Wird Mitch Marner mit den USA zurückkehren? Antwort in den kommenden Wochen.

Bei den Frauen wird die Weltmeisterschaft im November in Dänemark stattfinden. Wen wird Colin Muller aufbieten? Schwer zu sagen, aber um sich ein erstes Bild zu machen, hier die Liste der Spielerinnen, die an den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina teilgenommen haben.

Annic Büchi

Lara Stalder

Kaleigh Quennec

Shannon Sigrist

Laura Zimmermann

Lisa Rüedi

Ivana Wey

Laure Mériguet

Nicole Vallario

Lara Christen

Stefanie Wetli

Andrea Brändli

Rahel Enzler

Sinja Leemann

Alina Müller

Naemi Herzig

Alina Marti

Saskia Maurer

Vanessa Schaefer

Leoni Balzer

Monja Wagner

Lena-Marie Lutz

Alessia Bächler

02 Die prägenden Spieler und Spielerinnen der Nati

Alli uf s’Is © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Bei den Männern denkt man bei der Schweiz sofort an Roman Josi, Nico Hischier, Kevin Fiala oder Timo Meier. Doch abseits der nordamerikanischen Topliga gibt es auf einer anderen Position einen Namen, der erwähnt werden muss: Leonardo Genoni. Auch wenn er sich den 39 Jahren nähert, hat der Goalie des EV Zug der Nati enorme Dienste geleistet und beeindruckende Statistiken gezeigt, insbesondere bei der Weltmeisterschaft 2025, aber auch bei den Olympischen Spielen 2026 mit 94,55 % gehaltenen Schüssen. Vor ihm steht Connor Hellebuyck, Olympiasieger mit den USA, an der Spitze.

Nicht zu vergessen sind auch Nino Niederreiter, Pius Suter oder Philip Kurashev, die sofern verfügbar Teil des Aufgebots sein dürften.

Konsultieren Sie unseren entsprechenden Artikel, um die Spieler mit den meisten Einsätzen in der Geschichte der Nationalmannschaft sowie die besten Torschützen und Rekorde zu entdecken.

Bei den Frauen ist Alina Müller ohne Zweifel die beeindruckendste Spielerin ihrer Generation. Als erste Europäerin wurde sie in der noch jungen nordamerikanischen Frauenliga LPHF gedraftet und hält zudem einen weiteren Rekord: die meisten Tore in einem Spiel mit insgesamt sieben Treffern im Jahr 2018 gegen Südkorea. Noch nicht beeindruckt? Sie ist die jüngste Eishockeyspielerin, die eine olympische Medaille gewonnen hat, mit nur 15 Jahren im Jahr 2014. Und sie spielte dabei keineswegs nur eine Nebenrolle, sondern erzielte im Spiel um Platz drei gegen Finnland sogar das entscheidende Tor (Sieg 4-3).

An ihrer Seite dürften logischerweise Lara Stalder, die Kapitänin und Rekordspielerin in Bezug auf Länderspieleinsätze (seit 2011 im Team), sowie Andrea Brändli, die unumstrittene Torhüterin, und Nicole Vallario, Spielerin der New York Sirens, stehen.

Wenn man weiter zurückblickt, muss man auch Florence Schelling erwähnen, die legendäre Torhüterin der Nati und MVP des olympischen Turniers 2014, ebenso wie Kathrin Lehmann, Sarah Forster sowie Julia Marty und Phoebe Staenz.

03 Die besten Spieler und Spielerinnen der National League und der Women’s League

Denis Malgin und Sven Andrighetto, Teamkollegen bei den ZSC Lions, gehören zu den besten Scorern der Liga. Ihnen gegenüber in den Playoff-Viertelfinals ist auch Luca Fazzini eine der prägenden Figuren der Meisterschaft. Vor ihm in der Statistik stehen der Finne Markus Granlund und der Tscheche Matej Stransky, die mit ihren 32 Jahren ebenfalls starke Saisons spielen.

Bei den Frauen dominiert Lara Stalder klar mit insgesamt 53 Punkten in nur 27 Spielen. Dahinter folgen Ivana Wey und Rahel Enzler, ihre Teamkolleginnen in der Nationalmannschaft.

04 FAQ

Wer ist der beste Eishockeyspieler der Schweiz?

Auch wenn diese Frage kaum eindeutig zu beantworten ist, haben Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier und Kevin Fiala alle gute Argumente, um diesen Titel zu beanspruchen.

Welche Schweizer spielen in der NHL?

Die aktuell in der NHL aktiven Spieler sind Roman Josi, Kevin Fiala, Nino Niederreiter, Nico Hischier, Timo Meier, Pius Suter, Philip Kurashev, J.J. Moser, Jonas Siegenthaler, Lian Bichsel und Akira Schmid.

Wer wird bei der nächsten Weltmeisterschaft glänzen? Antwort vom 15. bis 31. Mai in Zürich und Freiburg. Bei den Frauen muss man bis zum 6. November warten und nach Dänemark blicken.