Die 10 besten Esport-Spiele – aktuell und in Zukunft

Esport umfasst zahlreiche Spiele, sowohl sehr beliebte als auch weniger bekannte, in vielen Genres. Ihr mögt Shooter? Dann könnt ihr eure Gegner auf Counter-Strike: Global Offensive und Valorant durchlöchern. Ihr habt Lust auf ein episches Battle Royale? PlayerUnknown’s Battlegrounds, Fortnite oder Apex Legends sind genau das Richtige. Lust auf Sport? Die NBA und Take-Two Interactive bieten euch die NBA 2K League, ganz zu schweigen von der FIFA-Szene, die nach wie vor fesselnd ist. In der Welt des Esports gibt es ein Videospiel und eine Szene für jeden. Mehr über die besten Multiplayer-Shooter findet ihr in unserem separaten Guide.

Kameto © Chloé Ramdani

Vielleicht gibt es sogar zu viel Auswahl. Es existieren so viele kompetitive und Multiplayer-Videospiele auf dem Markt, dass der Einstieg in den professionellen Bereich – oder auch nur das Zuschauen – entmutigend wirken kann. Glücklicherweise ist dieser Guide der besten Esport-Spiele genau dafür gemacht, euch auf den richtigen Weg zu bringen. Wir präsentieren euch vielfältige Titel, die das Jahr prägen.

01 Counter-Strike

Counterstrike ist zweifellos – neben League of Legends – der populärste Esport-Titel der Welt. Die Titel von Counter-Strike (CS2 seit September 2023, vorher CS:GO) begeistern Shooter-Fans seit über zehn Jahren, und es spricht für die Langlebigkeit des Spiels, dass es der Zeit trotzt, obwohl Technologie und Grafik seit seinem Release enorm weiterentwickelt wurden.

Wie Oma Simone übersteht CS:GO die Zeiten © Valve

Das liegt vor allem daran, dass die Entwickler sich auf neue Patches und Updates konzentrieren, die den Inhalt des Spiels frisch und spannend halten. Die grössten CS:GO-Events werden zudem um beeindruckende Preisgelder gespielt. Die IEM zum Beispiel ist eines der wenigen Turniere, das Preistöpfe von über einer Million Dollar bietet und konstant eine riesige Zuschauerzahl anzieht. Nutzt die Gelegenheit, den Titel von Valve in Aktion zu erleben, gespielt von den besten Spielern der Welt. Wer weiss, vielleicht inspiriert euch das ja.

02 Valorant

Nach CS:GO kommt der kleine Bruder. Valorant ist eines der Spiele, dessen Esport-Szene eines der schnellsten Wachstümer weltweit erlebt hat. Es wurde erst 2020 veröffentlicht, hat sich aber in nur wenigen Jahren als feste Grösse etabliert.

Valorant Esport-Szene © Red Bull France

Allein im Dezember 2022 verzeichnete Riot Games über 17 Millionen aktive Spieler auf Valorant. Das Spiel wird ausserdem von einer wachsenden Schar an Streamern und Content Creators unterstützt, die das Spiel spielen und bei ihren Anhängern bewerben. Dazu kommen reine Frauen-Teams im «Game Changers»-Programm, die der Szene noch mehr Vielfalt verleihen. Spannende Duelle und hochklassige Wettkampfmomente sind damit garantiert – und solltet ihr nicht verpassen!

03 Rocket League

Fussball, blitzschnelle Autos, die abheben, und absolut monströse Spieler. Das ist alles, was Psyonix euch mit Rocket League und dem kürzlich aufgekommenen Profi-Szenario bietet. Wir können euch nur empfehlen, einen Blick auf eine Esport-Übertragung zu werfen: Ihr werdet eine erstklassige Produktion entdecken, die es ermöglicht, der überspannten Action mühelos zu folgen, sowie ein Spektakel, das im Vergleich zu anderen Spielen mit spezifischeren Mechaniken leicht zu verfolgen ist.

Die 4 Räder in der Luft © Psyonix

Um euch endgültig zu motivieren, die RLCS (Rocket League Championship Series) zu verfolgen: Die Worlds sind ein absolutes Highlight mit den besten Teams der Welt, die um den Titel kämpfen. Perfekt, um in die Szene einzutauchen.

04 League of Legends

In Sachen Spektakel und Zuschauerzahlen berühren wir hier das Grösste, was der Esport zu bieten hat – obwohl der Titel von Riot Games bereits 2009 erschienen ist. Mit einer konstanten Reisegeschwindigkeit dürfte LoL auch weiterhin für Begeisterung sorgen, dank der Vielzahl an Wettbewerben.

Kallesyn in Aktion © Chloé Ramdani/Red Bull Content Pool

Ihr könnt natürlich die regionalen Ligen verfolgen, aber die LEC und die Worlds finden wie jedes Jahr statt, ebenso wie die Qualifikationen für den Red Bull Solo Q. Der hauseigene Wettbewerb für 1-gegen-1-Liebhaber.

05 Dota 2

Ceb, zweifacher Weltmeister auf Dota © Red Bull

Wir bleiben beim MOBA mit Dota 2, einem weiteren prähistorischen Monster auf dieser Liste. Die kompetitive Szene des Valve-Spiels bietet regelmässig grosse Events mit enormen Preisgeldern. The International, der Flaggschiff-Wettbewerb auf Dota 2, ist berühmt für seine astronomischen Preistöpfe. Zur Erinnerung: Sébastien «Ceb» Debs und sein Team gewannen beim selben Turnier 11 Millionen Dollar. Werft einen Blick auf die Karriere des Französischen Spielers – ihr entdeckt eine der grössten Legenden des Esports und taucht gleichzeitig in das Dota-2-Universum ein.

06 Street Fighter 6

Die Capcom-Lizenz feierte ihr grosses Comeback mit der Veröffentlichung von Street Fighter 6, das alle Kampfspiel-Fans begeistert. SF kommt nicht allein, denn auch das Red Bull Kumite ist wieder dabei. Reserviert eure Kalender für diesen Wettbewerb, bei dem die Crème de la Crème der Weltszene antritt. Ansonsten ist auch die EVO ein Event, das ihr unbedingt im Auge behalten solltet.

49 Min The Art of Street Fighting Die besten "Street Fighter V" Spieler der Welt bereiten sich auf den Kampf ihres Lebens beim Red Bull Kumite vor.

07 Fortnite

Fortnite ist zwar etwas vom Radar verschwunden, aber es ist immer noch lebendig und seine Esport-Szene ist sogar im (R)Wandel begriffen. Der Hauptwettbewerb - die Fortnite Champion Series - hat in diesem Jahr ein neues Format: Es gibt einen Major, der es den Gewinnern ermöglicht, an der FNCS Global Championship teilzunehmen. Diese Veranstaltung findet Ende des Jahres in Kopenhagen statt und es geht um ein Preisgeld von 4 Millionen Euro. Eine Gelegenheit für dich, den Flaggschifftitel von Epic Games wieder aufleben zu lassen. Und wenn du sehen willst, wie der geniale Bastler Henri Hihacks den Gleiter aus dem Spiel baut (und ihn ausprobiert), dann geht es hier entlang .

08 PUBG

Schritt für Schritt hat PUBG sein Nest gebaut . © Tencent Games

Man könnte denken, dass PUBG: Battlegrounds ein Eindringling auf dieser Liste ist, aber weit gefehlt! Seit seinem Wechsel zu Free-to-Play hat der Titel von Tencent neuen Schwung bekommen und über 350 Millionen Spieler auf seinen Standard- und Mobilversionen vereint. Seine Esport-Szene hat von diesem neuen Hype profitiert, denn es gibt allein zahlreiche grosse Wettbewerbe pro Jahr. Zudem bieten die PGS (PUBG Global Series) astronomische Preisgelder: hunderttausende Dollar für die verschiedenen Phasen und Millionenbeträge für die Hauptevents. Mit solchen Belohnungen im Battle-Royale-Universum dürfte die Spannung ihren Höhepunkt erreichen – zum grössten Vergnügen der Zuschauer.

09 Apex Legends

Auf der Seite von Apex Legends hört die professionelle Szene quasi nie auf. Die ALGS (Apex Legends Global Series) werden in Form einer Langzeit-Meisterschaft ausgetragen. Über einen bestimmten Zeitraum treten die angetretenen Teams jede Woche gegeneinander an. Dann folgen die beiden Playoff-Splits, gefolgt von der grossen Schlacht der Championship. Hier liegen Millionen von Dollar auf dem Tisch. Genug, um eure Sommerabende zu füllen.

10 Call of Duty

Nach einer langen regulären Saison nähern sich die Teams der Call of Duty League langsam ihren Playoff-Duellen. Die 8 qualifizierten Teams haben Zeit, sich vorzubereiten. Ein Event, das ihr verfolgen solltet, wenn ihr mit der früheren Szene aufgewachsen seid. Und wer weiss – vielleicht wird eines Tages auch auf dieser Szene, die nur darauf wartet, Grosses geleistet.

Esport-Spieler © Apolline Cornuet/Red Bull Content Pool

Dieses Jahr verspricht extrem reich an Esport-Events zu werden. Mit der Vielzahl der vertretenen Spiele ist das ganze Jahr abgedeckt. Jetzt liegt es an euch, euren eigenen Kalender zusammenzustellen. Weitere Gaming-Highlights und Esport-News findet ihr im Red Bull Gaming Hub .