Diese Fighting Games erwarten uns im Jahr 2025

Fighting Games sind mittlerweile längst nicht mehr Teil der Gaming-Nische. Spätestens seit den starken Bemühungen von Tekken 8 und Street Fighter 6, um auch viel Inhalt für neue Spieler zu bieten und ein Sprungbrett in die komplexen Mechaniken zur Verfügung zu stellen, finden immer mehr Spieler:innen gefallen an dem klassischen Genre. Aus dem E-Sport sind die Titel ohnehin nicht mehr wegzudenken.

Und auch 2025 erwarten uns innerhalb der Fighting Game-Welt einige spannende Neuerscheinungen. Wir haben einmal einen Blick auf die größten, bestätigten Releases des kommenden Jahres geworfen.

01 Street Fighter 6 - Season 3

Aktuell sind wir in der Mitte der zweiten Season von Street Fighter 6. Als nächster DLC-Charakter steht Mai Shiranui aus der Fatal Fury-Reihe in den Startlöchern und Capcom hat uns bereits einen ersten Teaser präsentiert. Anschließend rundet die wiederkehrende Kämpferin Elena das Bonus-Fighter-Paket ab.

Season 2 bietet gleich zwei Gast-Charaktere © Capcom

Danach ist noch unklar, was die nächsten Schritte für das Spiel sein werden. Es ist natürlich erneut mit zusätzlichen Kämpfer:innen zu rechnen, aber auch einschneidende Balance-Changes sind im Laufe des Jahres zu erwarten. Einige Charaktere warten noch immer auf ihre Chance, mit den stärkeren Fightern des Titels mithalten zu können. Seit Anbeginn tun sich die Grapplerin Lily und der Drunken Master Jamie etwas schwer in der Turnierwelt mitzuhalten.

Beim Capcom Cup geht es erneut um viel Preisgeld © Capcom

Vom 5. bis 9. März findet der 11. Capcom Cup in Tokyo statt. Spätestens dann werden wir wissen, wie die Pläne für Street Fighter 6 im Jahr 2025 aussehen.

1 Min The Art of Street Fighting Die weltbesten Street Fighter V Spieler bereiten sich auf den Kampf ihres Lebens bei Red Bull Kumite vor.

02 Tekken 8 - Season 2

Die erste Season von Tekken 8 geht seinem Ende entgegen. Mit Clive Rosefield aus Final Fantasy 16 wurde zuletzt der finale Charakter des ersten Download-Rosters veröffentlicht. Bandai Namco hat auch bereits erste Infos zum Season 2-Update präsentiert. In dem Trailer sind einige Änderungen an Charakteren und zusätzliche Inhalte zu sehen. Besonders aufmerksame Zuschauer:innen können auch einen eventuellen Hinweis darauf erspähen, dass Ninas Schwester, Anna Williams, in der zweiten Season wieder Teil der Charakterauswahl sein wird.

03 2XKO

Für den League of Legends-Fighter von Riot Games ist auch noch nicht eindeutig klar, wo die Reise in 2025 hingeht. Die ersten öffentlichen Anspiel-Sessions und Alpha-Tests hat der Titel bereits hinter sich. Momentan spricht man noch von einem Release in 2025, was schätzungsweise aber eher im zweiten Halbjahr oder im Winter passieren wird.

In 2XKO spielt ihr ein Team aus 2 Fightern © Riot Games

Zuletzt wurde Fans ein neuer Blick auf die überarbeitete Jinx gewährt. Sie war von Anfang an Teil des bestätigten Rosters, wurde aber nun überarbeitet und mit einem komplett neuen Move-Set ausgestattet.

Laut Riot Games findet der nächste Alpha-Test im Frühjahr 2025 statt. Hier wird es also eine weitere Chance geben 2XKO anzuspielen.

04 Fatal Fury: City of the Wolves

2025 feiern wir die Rückkehr eines Urgesteins des Genres. Mit Fatal Fury: City of the Wolves bringt SNK die Spielereihe zurück, mit der sie sich damals neben Street Fighter etablieren konnten.

Rock Howard ist der Posterboy von City of the Wolves © SNK

Viele Charaktere von City of the Wolves, wie Rock Howard, Terry Bogard und Mai Shiranui kennen Fans vermutlich bereits aus King of Fighters. Diese Titel vereinen Fighter aus unterschiedlichen SNK-Serien wie Samurai Shodown, Art of Fighting oder eben Fatal Fury.

City of the Wolves bringt Fan-Favorites zurück © SNK

Neben einem stylischen Look voller Half-Tone-Effekten und knalligen Farben soll Fatal Fury: City of the Wolves ein Gameplay-System bieten, das vor allem auf Optionsvielfalt in Offensive und Defensive setzt. Der Titel erscheint am 21. April.

05 Capcom Fighting Collection 2

Spannenderweise werden im eben erwähnten City of the Wolves zwei Gast-Charaktere aus Street Fighter spielbar sein: Ken und Chun-Li sind bereits jetzt für das Fighting Game von SNK bestätigt. Warum ist das relevant? Nachdem wir ja bereits zuvor SNK-Besuch in Form von Terry und Mai Shiranui in Street Fighter 6 erhalten haben, weißt viel darauf hin, dass wir vielleicht einen neuen Ableger der Capcom vs. SNK-Serie bekommen könnten.

Capcom bringt eine Klassiker zurück © Capcom

Das Capcom nun den Release der Capcom Fighting Collection 2 angekündigt hat, feuert diese Hoffnung nur weiter an. Die Sammlung wird nach aktuellem Stand die folgenden Spiele beinhalten:

Capcom vs. SNK

Capcom vs. SNK 2

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 Upper

Power Stone

Power Stone 2

Project Justice

Plasma Sword

Für viele dieser Spiele ist es der erste Release auf einer modernen Plattform. Capcom hat bereits in der Vergangenheit mit der Capcom Fighting Collection und Marvel vs. Capcom Collection erstklassige Schritte für die Verfügbarkeit ihrer klassischen Fighting Games getätigt.

06 Hunter x Hunter: Nen Impact

Anime-Fans bekommen ebenfalls ein neues Fighting Game. Die beliebte Hunter x Hunter-Reihe erhält seine erste Prügelspiel-Adaption. Entwickelt wird der Titel von 8ing, welche in der Vergangenheit für legendäre Titel wie Bloody Roar 2 oder Marvel vs. Capcom 3 verantwortlich waren. Zuletzt haben sie den Dungeon Fighter-Ableger DNF Duel für Arc System Works und Nexon entwickelt.

Hauptcharakter Gon darf in Nen Impact nicht fehlen © 8ing

Wie auch bereits ein paar ihre früheren Werke wird auch Hunter x Hunter ein Team-basiertes Fighting Game. In Nen Impact werden sich jeweils drei Charaktere pro Seite gegenüberstehen, zwischen denen man auch jederzeit wechseln kann. Spielerisch orientiert sich der Titel dabei stark an Marvel vs. Capcom 3. Das ist auch daran zu erkennen, dass einige Fighter Animationen aus diesem Spiel nutzen.

Nen Impact ist ein 3-gegen-3-Spiel © 8ing

Aktuell ist der Release von Hunter x Hunter: Nen Impact auf das dritte Quartal 2025 datiert.