Gaming-Rekorde: Minecraft

Seit 2009 hält sich das Phänomen Minecraft auf dem Markt und ist mittlerweile auf nahezu allen Plattformen erschienen. Minecraft ist längst fest in der Popkultur verankert und stellte im Laufe der Jahre etliche unglaubliche Gaming-Rekorde auf. Einige davon wollen wir euch hier vorstellen.

Eure Fantasie ist die einzige Begrenzung © Mojang / Microsoft

01 Über 200 Millionen Mal verkauft

Minecraft rangiert (hinter Tetris in all seinen Varianten) auf dem zweiten Platz der meistverkauften Videospiele aller Zeiten . Im Mai 2020 erreichte das Open-World-Spiel die unglaubliche Bestmarke von 200 Millionen verkauften Exemplaren . Zeitgleich waren weltweit 126 Millionen aktive Spieler in der pixeligen, von Markus „Notch“ Persson geschaffenen, Spielwelt unterwegs – ebenfalls Rekord.

Die Minecraft Welt © Microsoft Game Studios

Kann Minecraft die Welt verändern oder hat es das bereits? Dieser Frage geht der Film " Gaming the Real World " auf den Grund.

Gaming the Real World

02 Über 24 Stunden – Der längste Gaming-Marathon

Bereits im Jahr 2011 sicherte sich der Österreicher Martin Fornleitner in einem Glaskasten in Wien gleich zwei Weltrekorde: 24 Stunden und 10 Minuten lang zockte der damals 19-jährige am Stück Minecraft auf seinem Smartphone und ist damit zweifacher Weltrekordhalter und zwar im Dauerspielen auf einem Smartphone und Dauerspielen von Minecraft .

Seit 2020 erstrahlt Minecraft dank Raytracing in neuem Glanz © Microsoft Game Studios / NVIDIA

03 4 Milliarden Blöcke für Dänemark

In der Welt von Minecraft lassen sich erstaunliche Bauten errichten. Von riesigen Festungen über Grossstädte bis hin zu ganzen Ländern. 2014 sicherte sich die Danish Geodata Agency einen unglaublichen Rekord für die erste massstabsgetreue Nachbildung eines Landes in Minecraft .

Nicht nur jeder Winkel des rund 43 Quadratkilometer grossen Landes wurden detailgetreu im Spiel nachgebaut, auch jedes Gebäude, jede Struktur und jeder Baum fanden den Weg in das Mega-Projekt. Allein 3,4 Milliarden Blöcke umfasste das Terrain Dänemarks, insgesamt wurden knapp vier Milliarden Blöcke verbaut – unkomprimiert wartet die gigantische Karte mit einem Terabyte an Daten auf. Wahnsinn.

Es geht allerdings noch beeindruckender : aus 83 Milliarden Blöcken schusterte Joseph Braybrook eine orginalgetreue Karte des britischen Festlandes zusammen. Die ursprüngliche Fassung aus immerhin 22 Milliarden Blöcken entstand dabei in nur zwei Wochen Bauzeit, mittlerweile ist die Map so detailliert, dass Spieler sogar ihr eigenes Haus finden können.

Das gesamte Festland Großbritanniens in Minecraft © Microsoft Game Studios / Ordnance Survey

04 Rund 2.100 km durch die Welt von Minecraft

Im März 2011 machte sich der YouTuber KurtJMac auf eine unglaubliche Reise zum Ende der spielbaren Welt von Minecraft, um mit seinen Wanderungen Geld für den guten Zweck zu sammeln. Auf seinem Kanal "Far Lands or Bust with KurtJMac" hatte der Spieler letztlich atemberaubende 2.097,15 km zurückgelegt und dabei rund 250.000 US-Dollar an Spenden gesammelt.

Seine Reisen führen den Spieler dabei in die Far Lands (zu Deutsch: die fernen Lande), ein Gebiet am Ende des spielbaren Bereichs, das rund 12.500 km vom ursprünglichen Startpunkt des Spiels liegen, das nur durch einen Glitch überhaupt existiert.

05 50 Minuten in der Achterbahn

Warum im realen Leben Achterbahn fahren, wenn man es auch in Minecraft tun kann? Das dachte sich vermutlich auch der tschechische Spieler Gaermine , der die längste Achterbahn in Minecraft zusammengeschustert hat. Satte 50 Minuten dauert eine Fahrt . Bitte anschnallen! In seinem Portfolio an Minecraft-Maps finden sich übrigens einige wirklich coole Freizeitparks.

06 Tunnelblick in Minecraft

Minecraft-Spieler lieben Tunnel. Aber einen derart langen, bekommt ihr selten zu Gesicht. Klar könnte man jetzt an Fantasy-Welten basteln oder sein Lieblingsraumschiff nachbauen. Oder aber, man gräbt den längsten Minecraft-Tunnel der Welt , wie der Australier Lachlan Etherton .

Der schusterte im Jahr 2013 10,5 Kilometer (oder 10.502 Blöcke) für einen gigantischen Tunnel zusammen, mit dem er den bestehenden Rekord (im Video zu sehen) um rund 500 Blöcke überbieten konnte. Bis heute einer der unglaublichsten Gaming-Weltrekorde , der offiziell noch immer Bestand hat.

07 Der meistgesehene Live-Action-Fanfilm zu Minecraft

Minecraft ist längst viel mehr als ein Game. Für viele Spieler ist das theoretisch endlose Spiel eine echte Passion geworden und Fanfilme zum Gaming-Hit gibt es wie Sand am Meer. Der erfolgreichste davon hört auf den Namen Minecraft: The Last Minecart von Corridor und weist mittlerweile rund 42,8 Millionen Aufrufe auf.

Im Vergleich zu den erfolgreichsten Minecraft-Videos überhaupt ist das allerdings noch nichts: das Musikvideo "Revenge" - A Minecraft Parody of Usher's DJ Got Us Fallin' In Love von CaptainSparklez rangiert mit rund 259,907 Millionen Aufrufen auf dem Spitzenplatz.

Die Liste an unglaublichen Rekorden zu Minecraft ist schier endlos und dürfte in den kommenden Jahren garantiert noch weiter anwachsen.