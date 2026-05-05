Erst 2002 wurde die MotoGP offiziell zur Königsklasse des Motorradsports, doch die Anfänge des Motorradrennens reichen viel weiter zurück: Bereits 1949 traten Piloten bei einer Strassenrenn-Weltmeisterschaft an. Doch wer sind die erfolgreichsten Piloten in der Geschichte der MotoGP? Hier ist das Top 10, basierend auf der Anzahl der Siege in der Königsklasse.

01 Platz 10: Francesco Bagnaia (31 Siege).

Francesco Bagnaia fuhr 11 Siege in der Saison 2024 ein. © Joerg Mitter / Red Bull Ring

Bis zum letzten Rennen war der Italiener Francesco Bagnaia in der MotoGP-Saison 2024 im Titelrennen dabei. Am Ende musste er sich einem überraschenden Jorge Martín geschlagen geben, der sich den WM-Titel sicherte.

Umso beeindruckender: Bagnaia gewann 11 der 20 Rennen der Saison 2024 – mehr als jeder andere Pilot. Dank dieser Leistung gehört der Ducati-Fahrer nun zum Top 10 der erfolgreichsten Piloten der MotoGP-Geschichte. Mit 30 Siegen in der Königsklasse verdrängte er Kevin Schwantz (25 Siege) aus dieser prestigeträchtigen Rangliste. Wer die aktuelle Saison im Detail verfolgen will, findet alle Infos im MotoGP-Guide 2026 .

02 9. Platz: Eddie Lawson (31 Siege)

Eddie Lawson on the Yamaha in 1987 © Getty Images

Die Plätze 9 und 8 der erfolgreichsten MotoGP-Piloten teilen sich zwei Athleten mit exakt gleicher Sieganzahl. Der Amerikaner Eddie Lawson, der zwischen 1983 und 1992 in der 500-cm³-Klasse fuhr, und der Spanier Dani Pedrosa.

Lawson stand 31 Mal auf der höchsten Stufe des Podiums. Der gebürtige Kalifornier aus Upland gewann vier WM-Titel: 1984, 1986, 1988 und 1989.

03 8. Platz: Dani Pedrosa (31 Siege)

Dani Pedrosa © Repsol Honda

Auch der spanische Fahrer Dani Pedrosa feierte 31 Siege in der MotoGP. Zwischen 2006 und 2018 fuhr er für das Repsol Honda Team und wurde dreimal Vize-Weltmeister: 2007, 2010 und 2012.

Trotz seines immensen Talents – er gilt als einer der Besten seiner Generation – gelang es ihm nie, den WM-Titel zu holen. 2007 kam er dem Triumph am nächsten und gewann sieben Rennen (seine erfolgreichste Saison). Doch am Ende musste er sich seinem Landsmann Casey Stoner geschlagen geben, der mit weniger Siegen, aber mehr Konstanz in der ersten Saisonhälfte den Titel holte.

04 7. Platz: Mike Hailwood (37 Siege)

Mike Hailwood auf seiner MV Agusta 1965 in Action © Express Newspapers/Getty Images

Der Brite Mike Hailwood gehört schlicht zu den grössten Namen der frühen Motorradrennjahre. Aktiv zwischen 1958 und 1967 gewann er vier Mal in Folge die Weltmeisterschaft (1962, 1963, 1964 und 1965) und holte insgesamt 37 Siege.

Und das ist nicht alles: Neben seiner Motorradkarriere fuhr diese Motorsportlegende auch in der Formel 1 (1963–1965, dann 1971–1974), stand dabei zweimal auf dem Podium und sammelte 29 WM-Punkte.

05 6. Platz: Casey Stoner (38 Siege)

Casey Stoner fährt zum letzten Mal im Jahr 2012 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Überraschend: Obwohl er zu den bekanntesten Namen der Disziplin gehört, belegt der Australier Casey Stoner nur den sechsten Platz. Mit zwei Weltmeistertiteln und 38 Siegen in 115 Grands Prix setzte er sich 2007 auf einer Ducati durch, die nicht unbedingt für Siege gebaut war. Das Zeichen einer Grösse.

06 5. Platz: Jorge Lorenzo (47 Siege).

Jorge Lorenzo wurde drei Mal Weltmeister der MotoGP. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Der Spanier Jorge Lorenzo Guerrero absolvierte 203 Starts zwischen 2008 und 2019, überquerte 47 Mal als Erster die Ziellinie und holte drei WM-Kronen: 2010, 2012 und 2015.

Doch das ist nicht alles: Jorge hält auch einen kuriosen Rekord. 2013 gewann der Mallorquiner mehr Grands Prix als jeder andere in dieser Saison (8 von 17 Rennen), doch Marc Márquez wurde trotzdem Weltmeister.

Fun Fact: Die Entwickler des Spiels Halo: Reach benannten eine ihrer Figuren nach dem Piloten, nachdem dieser – bekannt für solche Aktionen – 2009 einen Helm im Stil von Halo 3: ODST getragen hatte.0, 2012 und 2015 drei WM-Kronen geholt.

07 4. Platz: Mick Doohan (54 Siege)

Mick Doohan: Fünffacher 500er-Weltmeister © Getty Images

Der Australier Mick Doohan siegte 54 Mal in der 500-cm³-Klasse und gewann die Weltmeisterschaft fünf Mal in Folge zwischen 1994 und 1998. Noch beeindruckender: Am Lenker seiner legendären Honda NSR500 gewann Doohan 1997 zwölf von 15 Rennen.

Nationalheld «Down Under» – sogar die erste Kurve der Heimstrecke Phillip Island trägt seinen Namen. NSR500 gewann Doohan 1997 12 von 15 Rennen.

08 3. Platz: Giacomo Agostini (68 Siege)

Giacomo Agostini hat unglaubliche 15 Titel gewonnen © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Ago» ist eine lebende Legende der 500-cm³-Klasse (aktiv 1964–1977) und hält schlichtweg den Rekord für die meisten Weltmeistertitel mit acht Kronen in der Königsklasse – neben weiteren mythischen Leistungen.

Und obwohl seine 68 Siege in der Königsklasse dem Italiener nicht den ersten Platz in dieser MotoGP-Rangliste sichern, machen seine 122 Triumphe über alle Klassen hinweg ihn möglicherweise zum besten Piloten der Geschichte. Alles eine Frage der Perspektive.

09 2. Platz: Marc Márquez (73 Siege).

Titel Nummer acht in der Tasche. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Der erfolgreichste spanische Pilot der MotoGP-Geschichte ist Marc Márquez – ein Name, der mit zahlreichen Rekorden verbunden ist. Er hält den Rekord für die meisten Siege in einer Saison und ist der jüngste Grand-Prix-Sieger der MotoGP aller Zeiten.

Seit 2013 in der MotoGP aktiv, bestritt Márquez bisher 199 Rennen, gewann 73 davon und stand 126 Mal auf dem Podium. Er wurde sieben Mal Weltmeister (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2025) – ein beeindruckendes Palmarès, das ihn unter die Allergrössten der Geschichte einreiht.

Nach einer Saison 2024 bei Gresini Racing wechselte Márquez für 2025 ins Ducati-Werksteam, wo er zu seiner legendären Form zurückfand und sich den siebten MotoGP-Titel sicherte – das grösste Comeback der jüngeren Motorsportgeschichte. Wer mehr über die Ameise von Cervera erfahren möchte, sollte sich unseren Film «Unseen» ansehen, der hinter die Kulissen seiner Saison 2017 blickt.

10 1: Valentino Rossi (89 Siege).

Márquez & Rossi © GEPA/Gold & Goose

Der König der Könige kommt ebenfalls aus Italien. Und wir sprechen natürlich von Valentino «Il Dottore» Rossi, der 22 Jahre lang aktiv war und sieben Mal Weltmeister wurde. Rekordhalter bei den Starts: Rossi nahm an 374 Rennen teil und gewann 89 davon (bei insgesamt 199 Podiumsplätzen).

Darüber hinaus leitet der «Doktor», der vor kurzem die Motorräder an den Nagel gehängt hat, sein eigenes Team und hat sich auch in der Formel 1 (als Testfahrer bei Ferrari) und in der WRC einen Namen gemacht. Eine wahre Legende.halter bei der Anzahl der Starts, er nahm an 374 Rennen teil und gewann 89 davon (insgesamt 199 Podiumsplätze).

Fazit

Von den frühen Pionieren wie Hailwood und Agostini über die Dominatoren der 90er wie Doohan bis hin zu den modernen Legenden Rossi und Márquez – die MotoGP hat eine reiche Geschichte voller atemberaubender Talente. Wer die nächste Saison live verfolgen will, findet alle Termine im MotoGP-Kalender 202 6.