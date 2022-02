10 Rennspiel-Highlights für 2022

Need for Speed

nimmt langsam, aber sicher, Fahrt auf. Also klemmt euch hinter das Lenkrad, legt den Sicherheitsgurt an und dreht den Schlüssel im Zündschloss um: Diese

Ladies and gentlemen, start your engines. Das

Die PlayStation-exklusive Kult-Reihe kehrt mit dem nunmehr siebten Hauptteil zu ihren Wurzeln zurück. Nach dem abgespeckten GT Sport erwartet Fans in Gran Turismo 7 wieder die volle Packung. Inklusive Waschanlage, Tuningteilen, waschechtem Karrieremodus samt Fahrprüfungen und allem, was man sich von einem Gran Turismo wünschen würde. Rund 420 verschiedene Fahrzeuge und über 90 Rennstrecken versprechen einen riesigen Umfang, während auch die Technik besonders auf der PlayStation 5 einen gewaltigen Sprung nach vorn macht. GT7 dürfte Simulationsfans garantiert wieder jahrelang bei Laune halten.

Nano Racing erinnert ein wenig an die guten alten Micro Machines-Titel, nur dass ihr hier nicht aus einer Top-Down-Perspektive mit Miniaturrennwagen unterwegs seid. Stattdessen rast ihr in klassischer Rennspiel-Manier durch Spielplätze, Wohnzimmer und allerlei andere häusliche Umgebungen und das wahlweise allein oder im Online-Multiplayer. Dank der zum Einsatz kommenden Unreal Engine 5 sieht das jedenfalls äußerst beeindruckend aus. Der Titel soll im Laufe des Jahres 2022 für den PC und die aktuellen Konsolen erscheinen.

Zur Wahl stehen sämtliche lizenzierte Motorräder, Autos, Trucks, Quads und SSVs der Rally Dakar, sowie über 30 Etappen , die auf den offiziellen Strecken der Dakar Rallys 2020 und 2021 basieren. Gefahren wird in einer offenen Welt, in der nicht nur eine Route zum Etappensieg führt. Vier Jahreszeiten samt Tag-Nacht-Zyklus und dynamischem Wetterwechsel versprechen jede Menge Spannung.

Gelingt Criterion Games endlich wieder ein gutes Need for Speed Game?