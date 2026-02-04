Diese grandiosen Fighting-Games könnt ihr nur auf Retro-Konsolen spielen

Fighting-Games sind aus dem modernen E-Sport nicht mehr wegzudenken. Jedes Jahr erscheinen neue Titel oder bestehende Games werden mit Updates versorgt. Das Genre hat sich in den letzten Jahren Stück für Stück in den Mainstream gekämpft.

Und auch wenn es immer mehr ältere, nischige Titel durch Ports oder Game-Collections auf moderne Systeme schaffen, so gibt es dennoch einige, die immer noch ausschließlich auf Retro-Konsolen spielbar sind. Wir zeigen euch ein paar Fighting-Games der Vorzeit, die einen Re-Release absolut verdient haben.

01 Bloody Roar 2

Die Beast-Mechanik ist der Kern von Blood Roar © 8ing

Verfügbar für: PlayStation

Es ist fast kaum zu glauben, dass die besten Teile von Bloody Roar immer noch auf alten Konsolen gefangen sind. Bloody Roar 2, das ihr auf der PlayStation spielen könnt, ist vermutlich der Favorit vieler Spieler:innen.

Der Clou an Bloody Roar: Jeder Fighter hat zusätzlich zu einer menschlichen Form auch eine Beast-Gestalt. Die flinke Alice verwandelt sich auf Knopfdruck zum Beispiel in einen Hasen oder Bakuyru in einen Maulwurf. In Bloody Roar 2 wurden auch Super-Moves, Beast Drives genannt, hinzugefügt.

Das Team hinter Bloody Roar ist 8ing, das zuletzt DNF Duel und HunterxHunter: Nen Impact entwickelt hat. Spoiler-Alarm: Das ist auch nicht das letzte Mal, dass wir in dieser Liste über ein Spiel aus dem Hause 8ing sprechen werden.

02 Sailor Moon S

Sailor Moon S ist mittlerweile ein echtes Kult-Game © Arc System Works

Verfügbar für: Super Famicom

Der Name Arc System Works dürfte selbst Fighting-Game-Fans, die nicht so tief in der nischigen Materie sind, spätestens seit dem massiven Erfolg von Guilty Gear Strive und Dragon Ball FighterZ ein Begriff sein. Doch schon zu Zeiten des Super Nintendo hat ASW bereits Anime-Fighter veröffentlicht. Bishōjo Senshi Sailor Moon S: Jōgai Rantō!? Shuyaku Sōdatsusen ist nicht nur ein absurd langer Name, das ausschließlich in Japan erschienene Fighting-Game ist auch objektiv gesehen nicht sonderlich gut. Viele Charaktere, Moves und Strategien sind komplett broken. Das Gameplay sieht darum auch meist alles andere als fair aus: Command-Grabs, die über die Hälfte der Lebenspunkte ausradieren, Backdashes, die komplett unverwundbar machen - Sailor Moon S hat einiges an Jank in seiner DNA.

Aber genau das hat den Titel mittlerweile zu einem echten Kultfavoriten der Szene werden lassen. Auf großen Events wird das Spiel als Nebenturnier angeboten und erfreut sich hier großer Beliebtheit. Ein perfektes Beispiel dafür, dass ein Fighting-Game nicht zwingend perfekt ausbalanciert oder “gut” sein muss, damit Spieler:innen daran Spaß haben können.

03 Hokuto No Ken

Es ist broken und gloreich: Hokuto no Ken © Arc System Works

Verfügbar für: PlayStation 2

Ein weiteres Spiel, das eindrucksvoll beweist, dass Game-Balance nicht dringend ein notwendiger Faktor für Spielspaß oder Popularität sein muss, ist der Anime-Prügler zu Hokuto no Ken (bei uns: Fist of the North Star). Ironischerweise handelt es sich auch hier um einen Titel aus dem Hause Arc System Works.

Was das Gameplay von Hokuto no Ken bricht, ist ein eigentlicher Versuch, Infinite-Combos zu vermeiden. ASW hat ein System in den Titel verbaut, der die Gravitation erhöht, je länger eine Combo dauert. Schnell haben Spieler:innen aber realisiert, dass sie diese hohe Gravität nutzen können, um Gegner wie einen Basketball am Boden aufschlagen zu lassen und zurück in ihren eigenen Charakter zu “bouncen” (darum auch der Name “Bounce-Combos”).

Das Hokuto no Ken dadurch ein absolut verrücktes Spiel ist, dass von langen Combos und Matches, die teilweise nach einem Treffer entschieden sind, dominiert wird, hält den Titel aber nicht davon ab, sogar Teil des Main-Game-Line-Ups von EVO Japan zu sein. Denn in Japan ist Hokuto no Ken ein echter Szene-Darling. Leider gibt es das Ding nur für die japanische PlayStation 2.

04 Fighters Destiny

In Fighters Destiny kämpft ihr um Punkte © Imagineer

Verfügbar für: Nintendo 64

Das Nintendo 64 war nicht unbedingt stark gewappnet, wenn es um Fighting-Games ging. Zwar war das hervorragende Killer Instinct von Rare eine Ausnahme, aber abseits davon konnte die Konsole nicht mit den qualitativ hochwertigen Titeln auf dem Sega Saturn und Sony PlayStation mithalten.

Fighters Destiny ist zwar auch kein Tekken-Killer, aber dennoch ein Genre-Vertreter, der allein durch sein innovatives Spielsystem einen Blick wert ist. Anstatt lediglich einen Knock-Out als Ziel zu haben, kämpft ihr hier darum Siegespunkte zu ergattern. Der Kontrahent, der zuerst sieben Punkte erhalten hat, gewinnt. Diese erhaltet ihr unter anderem für gelandete Würfe, Knock-Downs oder Ring-Outs. Dabei sind unterschiedliche Ziele jeweils einen anderen Betrag wert. Dadurch spielt sich Fighters Destiny sehr taktisch und methodisch. Innerhalb des Genres auf jeden Fall eine einzigartige Herangehensweise, die auf diese Art auch nie wieder aufgegriffen wurde.

Leider hat es Fighters Destiny auch nie auf ein anderes System geschafft. Vielleicht bekommen wir irgendwann einen Release im Online-Service der Nintendo Switch, um den Titel mit Fightsticks spielen zu können.

05 Gundam Wing: Endless Duel

Gundam Wing: Endless Duel bietet sowohl Nah- als auch Fernkampf © Bandai

Verfügbar für: Super Famicom

In japanischen Arcades gibt es auch heute noch Arcade-Cabinets, an denen Spieler:innen sich mit ihren liebsten Mobile Suites aus dem Gundam-Universum die Projektile und Plasmaschwerter um die Ohren hauen. Allerdings sind die Spiele der Gundam EX VS-Reihe keine klassischen Fighting-Games mehr, sondern erinnern fast schon an Third-Person-Shooter. Wer sich im Street Fighter-Style mit den ikonischen Mechas verkloppen mag, der ist bei Shin Kidō Senki Gundam Wing: Endless Duel, das für das Super Famicom erschienen ist, genau richtig.

Für ein Fighting-Game, welches ausschließlich auf der Konsole erschienen ist und keinen Arcade-Ableger hat, spielt es sich wirklich exzellent. Veteranen werden sich sofort wohl fühlen und sich an größere Genrevertreter erinnert fühlen. Neben vier Normal-Attacks, welche sich auf Tritte und Schläge in zwei Stärkestufen beschränken, stehen jedem Gundam auch noch Special-Moves zur Verfügung, die ihr über typische Viertelkreise und Dragon-Punk-Bewegungen ausführt.

Was den Titel besonders macht: Jeder Mech hat zusätzlich einen Fernkampfmodus. Diesen könnt ihr nutzen, wenn sich euer Gegner innerhalb einer bestimmten Reichweite befindet, die je nach Kampfroboter variiert.

06 Tech Romancer

Tech Romancer ist eines der letzten "verlorenen" Capcom-Games © Capcom

Verfügbar für: Dreamcast

Noch mehr Mechas! Tech Romancer ist ein Titel des Fighting-Game-Altmeisters Capcom und glänzt durch unterhaltsame Geschichten im Arcade-Modus und cooles Roboter-Design. Das Spiel hat mittlerweile Kultstatus und hat es neben dem ursprünglichen Release in den Spielhallen Japans leider nur auf die Sega Dreamcast geschafft.

Damit ist es einer der letzten Capcom-Titel, die noch keinen Re-Release für moderne System erhalten haben. Vielleicht wird es Zeit, Tech Romancer in einer weiteren Capcom Fighting Collection neues Leben einzuhauchen!

07 Tatsunoko vs. Capcom

Nur auf der Wii verfügbar: Tatsunoko vs Capcom © Capcom

Verfügbar für: Wii

Und wenn Capcom schon dabei ist Tech Romancer in eine Compilation zu packen, dann retten sie hoffentlich auch Tatsunoko vs. Capcom. Entwickelt von 8ing war der Titel im Grunde der indirekte Vorgänger von Marvel vs. Capcom 3. In diesem Fall werden die Capcom-Prügler nicht mit Comic-Helden und -Schurken gepaart, sondern mit Anime-Figuren aus dem japanischen Tatsunoko-Universum vermischt. Eine obskure Kombination, die es aber dennoch in den Westen geschafft hat.

Einige Spielmechaniken haben es nämlich auch in den dritten Teil der legendären Marvel vs.-Reihe geschafft. Dennoch bietet Tatsunoko vs. Capcom genug eigenständige Features, um sich vom Rest der Versus-Spiele abzuheben. So zum Beispiel einen Burst oder das Baroque-System, mit dem ihr regenerierbare Lebenspunkte für mehr Damage opfern könnt.

Der Titel ist damals exklusiv für die Nintendo Wii erschienen und hat sogar einen eigenen Fightstick von Mad Catz spendiert bekommen, damit man das Spiel vollkommen auskosten konnte. Spannenderweise unterscheidet es sich leicht vom Arcade-Pendant. In der Spielhalle und der Heimkonsole gibt es jeweils exklusive Charaktere.