Die besten Rhythm-Games abseits der Arcade

Die japanische Arcade-Szene ist seit den letzten zehn Jahren stark im Wandel. Während Game-Center früher von einer Vielzahl an Genres bevölkert waren haben mittlerweile Crane-Games die Pop-Kultur-Zentren Japans übernommen. Ein Genre hält sich aber Wacker und zieht dank ausgefallener Controller und fetziger Mucke immer noch Spieler:innen in die Arcades des Lanes: Rhymthm-Games.

Und mittlerweile muss man nicht zwingend ein Game-Center in Japan besuchen, um neue Spiele dieses Genres erleben zu können. Sowohl auf PC, Konsole, als auch Smartphone könnt ihr einige Titel entdecken, die euch ein klein bisschen Arcade-Feeling nach Hause bringen. Wir haben euch ein paar Perlen herausgesucht.

01 Osu

Verfügbar für: PC, Nintendo DS

Ein echtes Urgestein der Rhythm-Game-Szene. In Osu ist es das Ziel, passend zur Musik Flächen anzuklicken oder einen Cursor innerhalb einer Spur entlangzuziehen. Erfahrene Spieler greifen darum für mehr Präzision und Geschwindigkeit auf die Kombination aus Grafik-Tablet und Tastatur zurück. Aber auch mit einer Maus lässt sich das Spiel einwandfrei spielen. Manche First-Person-Shooter-Spieler:innen nutzen Osu beispielsweise auch als Aim-Training.

Tatsächlich hat Osu in Form von Elite Beat Agents auch einen Release auf dem Nintendo DS erhalten. Während der Titel hier westliche Songs wie “Sk8er Boy” beinhaltet, setzt die Original-Version unter dem Namen Osu! Tatakae! Oendan natürlich auf japanische Lieder.

Tatsächlich gibt es hier nicht einmal ein Pendant aus den Spielhallen, aber das Gameplay von Osu hat dennoch Einfluss auf viele moderne Titel des Genres gehabt. Das 2012 erschienene Maimai (mittlerweile Maimai DX) setzt auf eine ähnliche Mechanik, bei der Spieler:innen Kreise antippen oder Linien nachziehen müssen.

Schaut euch auch gerne die Fusion von Red Bull Symphonic und Osu in Form einer Custom-Community-Map an!

02 Muse Dash

Verfügbar für: PC, Nintendo Switch, Android, iOS

Taiko no Tatsujin ist ein Arcade-Klassiker, der es auch auf moderne Konsolen geschafft hat. Für die Nintendo Switch und PlayStation konnte man hier sogar Bundles mit kleinen Trommel-Controllern ergattern.

Solltet ihr das Gameplay von Taiko aber lieber mit einem großen Anime-Anstrich haben wollen, dann ist Muse Dash perfekt für euch. Allgemein ist der Titel auch optimal für Genre-Einsteiger, da er in seiner Schwierigkeit sehr brauchbar eskaliert und sich zu Beginn fast wie ein Plattformer anfühlt. Zudem kostet Muse Dash auf dem PC und auf Mobile-Geräten kaum etwas. Auf der Nintendo Switch ist das Spiel etwas teurer, da hier der sehr viel Bonus-Content bereits im Download enthalten ist.

03 Groove Coaster Wai Wai Party

Verfügbar für: Nintendo Switch

Exklusiv für die Nintendo Switch gibt es Groove Coaster Wai Wai Party. Nach vier Releases in der Arcade, einem Port für PC und einem für Smartphones ist Wai Wai Party die wohl beste Version für Zuhause. Zahlreiche Inhalte zum freispielen, DLCs mit aktuellen Anime- und Vocaloid-Songs, sowie einem Multiplayer-Modus heben die Switch-Variante von ihren Vorgängern ab.

Mittlerweile ist Groove Coaster größtenteils aus den Arcades Japanes verschwunden. Dennoch wurden bis zum Sommer 2024 neue Inhalte für Wai Wai Party entwickelt. Einzig der Base-Preis von 60€ könnte für manche ein wenig happig sein. Allerdings bekommt man hier ein wirklich gutes, rundes Produkt, dass trotz den Arcade-Wurzeln einfach perfekt auf regulären Controllern funktioniert.

04 Trombone Champ

Verfügbar für: PC

Im Vergleich zu anderen Titeln dieser Liste nimmt sich Trombone Champ gewollt nicht ernst. Es ist auch wesentlich weniger “hardcore” als Spiele wie Osu oder Groove Coaster. Allerdings macht Trombone Champ das Ganze durch seine charmante, Augenzwinkernde Art wieder wett.

Ihr werdet euch mehr als einmal dabei erwischen, dass ihr allein aufgrund der Absurdität eurer produzierten Töne in diesem Game, lachen müsst. Das direkte musikalische Feedback in Trombone Champ ist etwas, dass es so kaum innerhalb des Genres gibt und euch tatsächlich so fühlen lässt, als würdet ihr gerade wirklich das entsprechende Lied spielen.

Schön ist auch, dass es innerhalb des Spiels eine kleine Meta-Ebene mit freischaltbaren Geheimnissen gibt, die euch in die Tiefen Baboon-Geschichte eintauchen lässt und ein paar coole Rätsel für euch bereithält, was man bei einem Spiel wie diesem auf den ersten Blick nicht erwartet.

05 Hatsune Miku: Colorful Stage

Verfügbar für: Android, iOS

Mit Project Diva brachte SEGA ihre Vocaloids rund um Hatsune Miku bereits in die Arcade, auf die PlayStation und andere Konsolen. Für Smatrphones gibt es mittlerweile den aktuellsten Titel rund um das elektronische Idol. Was in Japan noch Project Sekai hieß, gibt es hier unter dem Namen Hatsune Miku: Colorful Stage.

Rhythm-Game-Kenner werden sich bei dem Gameplay an einen anderen Titel aus dem Hause SEGA erinnert fühlen: Chunithm hat aufgrund seiner einzigartigen Steuerungsmethode mit Höhensensoren innerhalb des Controllers keine Portierung für Konsolen oder PC. Allerdings kommt Colorful Stage sehr nah an das Spielgefühl dieses Titels heran. Wer also einmal in Japan das Glück hatte sich an Chunithm zu versuchen, der wird sich über diesen Free2Play-Titel bestimmt freuen.

06 Arcaea

Verfügbar für: Nintendo Switch, Android, iOS

Auch Arcaea hat ein wenig Ähnlichkeit zu Chunithm. Aber auch das Bemani-Game Sound Voltex scheint Einfluss auf das Gameplay dieses Titels genommen zu haben. Der Hook von Arcaea sind die Laser, denen ihr mit euren Fingern folgen müsst. Das Spiel ist für Mobile-Geräte und die Nintendo Switch verfügbar. Und auch wenn es technisch möglich ist es mit einem Controller zu spielen, empfiehlt sich hier eindeutig die Touch-Steuerung für das volle Spielgefühl.

Mittlerweile ist Arcaea ein fester Bestandteil der Rhythm-Game-Szene und zahlreiche Songs aus dem Spiel haben es in japanische Arcade-Titel, wie das eben erwähnte Chunithm, geschafft.