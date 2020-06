Genau das erfährst du in unserer Top 7. Hierbei haben wir uns wirklich nur auf klassische Jump & Runs bzw. Plattformer konzentriert. Auto-Runner und Endless-Runner sind in dieser illustren Runde also nicht vertreten.

Rayman Reihe

Neben Mario und Sonic ist Rayman einer der größten Jump-and-Run-Helden der Spielegeschichte . In mittlerweile drei Spielen hat er es auch auf die mobilen Plattformen geschafft. Dies sind im Einzelnen Rayman Jungle Run, Rayman Fiesta Run und Rayman Adventures. Alle drei Titel bieten rasantes und absolut unterhaltsames Gameplay , bei dem du mit Rayman in bekannter Manier durch verrückte und kunterbunte Welten laufen und springen musst.

Leo’s Fortune

Limbo

Oddworld: New 'n' Tasty